Tài chính

Trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao cùng chương trình Asia Gourmet Circle của Mastercard

Thứ tư, 18/03/2026 14:10

Mastercard vừa chính thức ra mắt chương trình Asia Gourmet Circle (AGC), thuộc khuôn khổ bộ quyền lợi đặc quyền The Mastercard Collection.

Thông qua AGC, chủ thẻ trên toàn cầu có cơ hội tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc tại các nhà hàng được yêu thích nhất tại 10 thị trường châu Á – Thái Bình Dương (APAC). Chương trình ẩm thực mang đến cho chủ thẻ đặc quyền kiểm tra tình trạng đặt chỗ và tiến hành đặt bàn ngay lập tức tại các nhà hàng hàng đầu trong khu vực APAC cũng như trên toàn thế giới.

Được thiết kế dành riêng cho các chủ thẻ Mastercard World Legend, World Elite và World Select trên toàn cầu, Asia Gourmet Circle mở ra cơ hội trải nghiệm ẩm thực tại hơn 400 nhà hàng cao cấp và đạt nhiều giải thưởng tại Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam…

Chỉ với vài thao tác, chủ thẻ Mastercard có thể kiểm tra tình trạng đặt chỗ theo thời gian thực và tiến hành đặt bàn tại các nhà hàng trong nước cũng như quốc tế, giúp mỗi chuyến đi, mỗi dịp kỷ niệm hay thậm chí một bữa ăn ngẫu hứng đều trở thành trải nghiệm đáng nhớ.

Tại khu vực APAC, du lịch và ẩm thực tiếp tục định hình cách mọi người tận hưởng cuộc sống và kết nối với nhau. Trên thực tế, 77% người tiêu dùng APAC đam mê du lịch, gần 67% yêu thích các trải nghiệm ẩm thực, cả hai đều được thúc đẩy bởi mong muốn chia sẻ những khoảnh khắc, tăng cường kết nối và niềm vui khám phá. Chương trình Asia Gourmet Circle kết nối hai niềm đam mê này, giúp chủ thẻ thưởng thức tinh hoa ẩm thực đẳng cấp thế giới ngay tại quê hương hoặc trong những hành trình khám phá những vùng đất mới.

Ngoài ra, chủ thẻ Mastercard World Legend và World Elite còn được hưởng nhiều đặc quyền tại các nhà hàng được tuyển chọn kỹ lưỡng tại Úc, Hồng Kông (Trung Quốc) và Singapore. Với khoản chi tối thiểu, thực khách đã có thể nhận ưu đãi ẩm thực độc quyền hoặc rượu vang miễn phí.

Song Hà

