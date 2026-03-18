Vietcap Investment Day 2026: Đón đầu làn sóng đầu tư trong chu kỳ tăng trưởng mới

Sự kiện quy tụ các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp cùng phân tích bức tranh chiến lược toàn thị trường, triển vọng các ngành dẫn dắt và những cơ hội đầu tư nổi bật trong năm 2026.

Với chủ đề "Unlocking Vietnam’s Next Wave - Đón đầu làn sóng đầu tư tiếp theo", Vietcap Investment Day 2026 được thiết kế như một diễn đàn thảo luận chiến lược dành cho cộng đồng đầu tư, mang đến không gian gặp gỡ chuyên nghiệp với các phiên thảo luận chuyên sâu.

Bà Châu Thiên Trúc Quỳnh - Giám đốc Điều hành khối Tư vấn đầu tư Vietcap, phát biểu khai mạc tại sự kiện Vietcap Investment Day 2026.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn hội tụ nhiều động lực tăng trưởng mới. Nền kinh tế duy trì đà tăng tích cực, các chính sách phát triển thị trường vốn được thúc đẩy nhằm nâng cao tính minh bạch và thu hút dòng vốn dài hạn. Đồng thời, xu hướng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu cũng mở ra cơ hội cho những ngành và doanh nghiệp có nền tảng tăng trưởng rõ ràng.

Trên nền tảng đó, Vietcap Investment Day 2026 tập trung phân tích bức tranh chiến lược của thị trường năm 2026, từ các yếu tố vĩ mô đến triển vọng của những ngành kinh tế dẫn dắt, qua đó giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở để xây dựng chiến lược đầu tư và phân bổ danh mục trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Phiên thảo luận và hỏi đáp chuyên sâu cùng ban lãnh đạo DatVietVAC (từ trái qua phải): ông Bùi Hữu Đức (Giám đốc Điều hành mảng Nội dung), ông Đinh Bá Thành (Chủ tịch HĐQT), ông Đào Văn Kính (Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc), ông Phan Đăng Hưng (Giám đốc Chiến lược và Phát triển).

Tại sự kiện, các diễn giả đã phân tích những động lực có thể dẫn dắt thị trường trong giai đoạn tới, bao gồm sự phục hồi của tiêu dùng nội địa, sự phát triển của các ngành công nghệ và sản xuất giá trị cao, cùng với sự mở rộng của thị trường vốn.

Ở lĩnh vực nội dung và giải trí, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch HĐQT DatVietVAC, chia sẻ về hành trình 30 năm phát triển của doanh nghiệp, đồng thời phân tích sự chuyển dịch của thị trường truyền thông Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng nội dung, cùng với sự bùng nổ của các nền tảng số, đang tạo ra những cơ hội tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp văn hóa quốc gia.

Theo nhận định của ông Đặng Văn Pháp - Giám đốc Điều hành Khối Ngân hàng Đầu tư Vietcap, việc ngày càng nhiều doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết được kỳ vọng sẽ mở rộng nguồn cung cổ phiếu chất lượng cho thị trường, đồng thời thu hút thêm dòng vốn từ cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Làn sóng IPO mới không chỉ góp phần gia tăng quy mô thị trường mà còn nâng cao chiều sâu của hệ sinh thái đầu tư, mang lại thêm nhiều lựa chọn danh mục cho nhà đầu tư trong giai đoạn tới.

Thông qua Vietcap Investment Day 2026, Vietcap tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa thị trường, doanh nghiệp và cộng đồng đầu tư.