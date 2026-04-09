AKA Digital cùng Workvivo (Zoom) giải bài toán kết nối đội ngũ tuyến đầu

Giải quyết bài toán kết nối "màn sương" thông tin trong doanh nghiệp

AKA Digital Việt Nam, công ty tư vấn chuyển đổi số và MarTech hàng đầu, vừa công bố hợp tác chiến lược cùng Workvivo (một nền tảng trải nghiệm nhân viên của Zoom) thông qua AVTech VN - Nhà phân phối Ủy quyền của Zoom tại Việt Nam.

Sự hợp tác này nhằm mang đến một hệ sinh thái Employee Experience - EX toàn diện, tập trung giải quyết thách thức lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay: Gắn kết đội ngũ nhân viên không bàn giấy (frontline workforce) và tối ưu hóa truyền thông nội bộ trên một nền tảng duy nhất.

Theo báo cáo Xu hướng trải nghiệm nhân sự năm 2026 của Qualtrics cho thấy một bức tranh đầy thách thức khi các chỉ số về sự gắn kết, tính hòa nhập và phúc lợi của nhân viên đồng loạt sụt giảm, quay trở lại các mức cơ sở lịch sử sau giai đoạn tăng trưởng ngắn ngủi vào năm 2025. Tuy nhiên, vấn đề thực sự không nằm ở những con số tổng thể, mà nằm ở sự đứt gãy sâu sắc trong trải nghiệm làm việc thực tế.

Khoảng cách 24% trong ý định gắn bó giữa nhân sự mới và nhân sự thâm niên

Một trong những điểm đáng báo động nhất là sự sụt giảm mạnh mẽ về tinh thần của những nhân viên có thâm niên dưới một năm. Nếu như vài năm trước, khái niệm "kỳ trăng mật" của nhân viên mới bắt đầu biến mất, thì đến năm 2026, giai đoạn này đã trở nên "cay đắng" hơn bao giờ hết.

Nhân viên mới cảm thấy ít được gắn kết và cam kết với tổ chức hơn hẳn so với các đồng nghiệp lâu năm. Họ thiếu đi sự giao tiếp cởi mở, trung thực từ phía công ty và ít có cơ hội để đóng góp ý kiến hay cải tiến các quy trình cũ. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng tại các doanh nghiệp quy mô lớn (từ 5.000 đến 10.000 nhân viên).

Khoảng cách ngày càng xa với đội ngũ tuyến đầu

Nhóm nhân sự tuyến đầu, những người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng và chiếm gần 25% lực lượng lao động – đang cảm thấy bị "bỏ rơi": Báo cáo cho thấy Khoảng cách giữa nhân viên tuyến đầu và lãnh đạo cấp cao đang ngày càng mở rộng, họ gặp khó khăn lớn trong việc tiếp nhận các phản hồi hữu ích để cải thiện hiệu suất công việc (giảm 7 điểm so với năm trước) và chỉ 50% nhân viên tuyến đầu cảm thấy mình có quyền thách thức những cách làm truyền thống để thay đổi tổ chức.

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự sụt giảm này là do doanh nghiệp đang thiếu đi sự liên kết giữa giá trị cốt lõi và trải nghiệm thực tế của nhân viên. Nhân viên hiện nay không chỉ cần một công việc; họ khao khát cảm giác được kết nối với sứ mệnh của tổ chức, được đối xử với sự tôn trọng và có niềm tin vào một tương lai tươi sáng phía trước.

Trong bối cảnh trải nghiệm nhân viên đang "mất điểm" nghiêm trọng, đặc biệt là tại thị trường Việt Nam phần nào được thể hiện thông qua tỷ lệ chuyển việc cao của nhân sự.

Thấu hiểu những khó khăn mà đội ngũ HR và team truyền thông nội bộ đang gặp phải, cũng như tìm lời giải cho bài toán nêu trên, AKA và Zoom ký kết quan hệ đối tác chiến lược với sự tham gia của đại diện từ Zoom và AVTech, qua đó mang Workvivo đến thị trường Việt Nam.

Workvivo tập trung vào ba trụ cột: Truyền thông, Gắn kết và Không gian làm việc số. Điểm khác biệt nằm ở khả năng tiếp cận đa kênh tuyệt đối với Mobile-first, Multi-region connect và Workvivo TV.

Cùng với sự hỗ trợ về mặt triển khai và hỗ trợ vận hành giải pháp đến từ AKA Digital Việt Nam, việc thấu hiểu nhân viên cũng như tối ưu hóa hiệu quả tuyển dụng, giữ chân nhân sự sẽ trở nên dễ dàng hơn, góp phần giải quyết bài toán khó mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang gặp phải.

"Sau nhiều năm làm MarTech, tôi thấy khá nhiều doanh nghiệp gặp cùng một bài toán: hệ thống thì có, nền tảng thì có, nhưng khi đưa vào vận hành lại không tạo được thay đổi như kỳ vọng. Lý do thường không nằm ở công nghệ, mà nằm ở chỗ đội ngũ bên trong chưa được kết nối đủ tốt để cùng hiểu và cùng làm. Từ đó chúng tôi nhận ra rằng, EX là nền tảng vận hành để CX được thực thi hiệu quả. Khi nhân viên được kết nối tốt hơn, được tiếp cận đúng thông tin và có công cụ phù hợp để hành động, doanh nghiệp mới có thể chuyển hóa chiến lược customer experience thành kết quả thực tế. Thời điểm này, AKA đã và đang làm tốt nhiệm vụ của một "CX Enabler", với sự hợp tác này cùng Workvivo, AKA hướng đến sứ mệnh"CX Strategy" — nhìn CX như một năng lực tổ chức tổng thể, chứ không chỉ là một hệ thống công cụ" - bà Phạm Nguyễn Phiên Phượng, Quyền CEO tại AKA Digital Viet Nam, chia sẻ.

"Khi các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục hành trình chuyển đổi số dựa trên sức mạnh của AI, việc giữ cho đội ngũ nhân viên luôn được kết nối, nắm bắt thông tin và đồng bộ chưa bao giờ quan trọng đến thế. Workvivo by Zoom tự hào hỗ trợ các tổ chức tại Việt Nam thông qua nền tảng trải nghiệm nhân viên được thiết kế để nâng cao truyền thông nội bộ, củng cố văn hóa và thúc đẩy sự gắn kết ở mọi giai đoạn của quá trình chuyển đổi" - ông Jazz Hanley, Partner Lead, Workvivo, cho biết.

"Tại AVTech, chúng tôi cam kết trang bị cho các doanh nghiệp Việt Nam những giải pháp công nghệ đẳng cấp thế giới để nâng cao hiệu suất vận hành. Việc phân phối Workvivo cho phép AKA cung cấp một hệ sinh thái trải nghiệm nhân viên (EX) thực thụ, giải quyết triệt để bài toán phân mảnh công cụ hiện nay. Với thế mạnh về khả năng tiếp cận đa kênh từ Mobile-first đến Workvivo TV, Chúng tôi tự tin sẽ giúp các tập đoàn lớn tại Việt Nam xây dựng được một hạ tầng giao tiếp xuyên suốt, nơi mọi thông điệp của lãnh đạo đều chạm đến đúng người, đúng thời điểm" - ông Michael Phạm, General Manager Products & Services, AVTech Việt Nam, thông tin.

Workvivo - Nền tảng đột phá cho hiệu suất và sự gắn kết

Được công nhận là Leader trong bảng xếp hạng Gartner Magic Quadrant cho giải pháp Intranet, Workvivo được xây dựng dựa trên ba trụ cột chính: Internal Communications, Digital Workplace và Employees Engagement.

Nền tảng này đã chứng minh hiệu quả vượt trội trên quy mô toàn cầu với tỷ lệ chấp nhận lên đến 90% và tỷ lệ giữ chân nhân viên đạt 95%. Theo phân tích của Gallup, các tổ chức có trải nghiệm nhân viên tích cực thông qua các nền tảng như Workvivo có thể giảm 81% tỷ lệ vắng mặt và tăng 18% năng suất lao động.

Xây dựng tương lai làm việc kỹ thuật số tại Việt Nam

AKA Digital, AVTech VN và Workvivo sẽ phối hợp cùng các doanh nghiệp tại Việt Nam để xây dựng hạ tầng trải nghiệm nhân viên thông minh, giúp giảm thiểu rào cản từ các hệ thống công nghệ rời rạc và tốn kém.

Với khả năng tích hợp sâu với Zoom và các công cụ Microsoft 365, Workvivo sẽ trở thành trung tâm của mọi hoạt động giao tiếp, giúp các tổ chức thích ứng linh hoạt với những đặc thù của thị trường trong nước.

Về Workvivo Được thành lập tại Cork, Ireland vào năm 2017, Workvivo ra đời với khát vọng nâng tầm trải nghiệm làm việc cho mọi nhân viên trên toàn thế giới. Là một thành viên của Zoom, Workvivo hiện hỗ trợ hơn 7 triệu nhân viên tại hơn 1.000 tổ chức toàn cầu, bao gồm các thương hiệu hàng đầu trong Fortune 500. Nền tảng giúp số hóa toàn bộ hành trình nhân viên, từ lúc gia nhập đến khi gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp. Website: www.workvivo.com

Về AKA Digital Việt Nam AKA Digital là đại diện khu vực độc quyền của nhiều nền tảng MarTech toàn cầu, cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai tại Đông Nam Á. Công ty hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và tăng trưởng thông qua chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Website: www.akadigital.net