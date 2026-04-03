Visa và MobiFone Digital Payment hợp tác thúc đẩy thanh toán số

Ngày 31-3, Visa (NYSE: V), công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, và Công ty CP Thanh toán số MobiFone (MDP), đơn vị chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) chiến lược nhằm hợp tác thúc đẩy hệ sinh thái thanh toán số tại Việt Nam.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Visa và Công ty MDP

Biên bản ghi nhớ được ký kết trong khuôn khổ lễ ra mắt chính thức của MDP, thiết lập khung hợp tác tập trung vào việc mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán, hỗ trợ thanh toán an toàn và củng cố cơ sở hạ tầng thanh toán tại Việt Nam.

Thông qua sự hợp tác này, Visa và MDP sẽ nghiên cứu các cơ hội để mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán trên cả kênh vật lý và kỹ thuật số, bao gồm thanh toán qua mã QR và chấp nhận thanh toán đa kênh; thanh toán an toàn thông qua Visa Direct – dịch vụ của Visa hỗ trợ giao dịch chuyển tiền nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy.

Đồng thời tăng cường ngăn ngừa gian lận và quản lý an ninh thanh toán thông qua Featurespace - đối tác chuyên về rủi ro và tuân thủ của Visa, cùng các giải pháp khác của Visa. Sự hợp tác cũng sẽ tập trung vào việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thanh toán, hỗ trợ tuân thủ quy định và tăng cường khả năng tương tác giữa mạng lưới thanh toán trong nước và toàn cầu.

Bằng cách kết hợp chuyên môn và công nghệ toàn cầu của Visa với cơ sở hạ tầng nội địa và khả năng kết nối của MDP, sự hợp tác này hướng tới việc cung cấp các giải pháp thanh toán an toàn, có khả năng mở rộng và tương tác cao nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức tài chính, người tiêu dùng và khách du lịch, đồng thời đóng góp vào quá trình chuyển đổi của Việt Nam hướng tới nền kinh tế số không dùng tiền mặt.

"Thông qua hợp tác này, chúng tôi sẽ áp dụng các tiêu chuẩn toàn cầu, công nghệ và chuyên môn về bảo mật của Visa để giúp mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán, nâng cao trải nghiệm thanh toán và tăng cường niềm tin vào thanh toán số tại Việt Nam," bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, cho biết.

Đại diện Công ty CP Thanh toán số MobiFone, ông Phan Thanh Sơn – Tổng Giám đốc, chia sẻ: "Với nền tảng công nghệ hiện đại và định hướng hợp tác mở, MDP mong muốn góp phần xây dựng hạ tầng thanh toán số hoàn toàn mới cho Việt Nam. Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Visa sẽ tạo điều kiện để MDP kết nối hệ sinh thái thanh toán toàn cầu, góp phần giúp thị trường thanh toán số Việt Nam phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trong hệ sinh thái kinh tế số khu vực".