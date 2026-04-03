Tài chính

Visa và MobiFone Digital Payment hợp tác thúc đẩy thanh toán số

Thứ sáu, 03/04/2026 17:46

Visa và MobiFone Digital Payment đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) chiến lược nhằm hợp tác thúc đẩy hệ sinh thái thanh toán số tại Việt Nam.

Ngày 31-3, Visa (NYSE: V), công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, và Công ty CP Thanh toán số MobiFone (MDP), đơn vị chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) chiến lược nhằm hợp tác thúc đẩy hệ sinh thái thanh toán số tại Việt Nam.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Visa và Công ty MDP

Biên bản ghi nhớ được ký kết trong khuôn khổ lễ ra mắt chính thức của MDP, thiết lập khung hợp tác tập trung vào việc mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán, hỗ trợ thanh toán an toàn và củng cố cơ sở hạ tầng thanh toán tại Việt Nam.

Thông qua sự hợp tác này, Visa và MDP sẽ nghiên cứu các cơ hội để mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán trên cả kênh vật lý và kỹ thuật số, bao gồm thanh toán qua mã QR và chấp nhận thanh toán đa kênh; thanh toán an toàn thông qua Visa Direct – dịch vụ của Visa hỗ trợ giao dịch chuyển tiền nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy.

Đồng thời tăng cường ngăn ngừa gian lận và quản lý an ninh thanh toán thông qua Featurespace - đối tác chuyên về rủi ro và tuân thủ của Visa, cùng các giải pháp khác của Visa. Sự hợp tác cũng sẽ tập trung vào việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thanh toán, hỗ trợ tuân thủ quy định và tăng cường khả năng tương tác giữa mạng lưới thanh toán trong nước và toàn cầu.

Bằng cách kết hợp chuyên môn và công nghệ toàn cầu của Visa với cơ sở hạ tầng nội địa và khả năng kết nối của MDP, sự hợp tác này hướng tới việc cung cấp các giải pháp thanh toán an toàn, có khả năng mở rộng và tương tác cao nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức tài chính, người tiêu dùng và khách du lịch, đồng thời đóng góp vào quá trình chuyển đổi của Việt Nam hướng tới nền kinh tế số không dùng tiền mặt.

"Thông qua hợp tác này, chúng tôi sẽ áp dụng các tiêu chuẩn toàn cầu, công nghệ và chuyên môn về bảo mật của Visa để giúp mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán, nâng cao trải nghiệm thanh toán và tăng cường niềm tin vào thanh toán số tại Việt Nam," bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, cho biết.

Đại diện Công ty CP Thanh toán số MobiFone, ông Phan Thanh Sơn – Tổng Giám đốc, chia sẻ: "Với nền tảng công nghệ hiện đại và định hướng hợp tác mở, MDP mong muốn góp phần xây dựng hạ tầng thanh toán số hoàn toàn mới cho Việt Nam. Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Visa sẽ tạo điều kiện để MDP kết nối hệ sinh thái thanh toán toàn cầu, góp phần giúp thị trường thanh toán số Việt Nam phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trong hệ sinh thái kinh tế số khu vực".

Song Hà

Ngân hàng số Cake và Visa ra mắt thẻ cho cộng đồng yêu thú cưng

Ngân hàng số Cake và Visa ra mắt thẻ cho cộng đồng yêu thú cưng

Tài chính 14:23

Ngân hàng số Cake by VPBank hợp tác cùng công ty công nghệ thanh toán toàn cầu Visa ra mắt dòng thẻ thanh toán quốc tế với thiết kế thú cưng. Đây là lần đầu tiên thị trường thẻ thanh toán Việt Nam có thiết kế sản phẩm và chương trình ưu đãi hấp dẫn hướng đến đối tượng khách hàng yêu thích động vật.

Home Credit giành được giải thưởng Visa Award năm thứ ba liên tiếp

Home Credit giành được giải thưởng Visa Award năm thứ ba liên tiếp

Tài chính 14:01

Home Credit Việt Nam tiếp tục giành vị trí Đối tác dẫn đầu về tăng trưởng doanh số thanh toán của giải thưởng Visa 2022. Đây là năm thứ ba liên tiếp Home Credit Việt Nam được tổ chức phát hành thẻ quốc tế uy tín trao giải.

MSB ra mắt Thẻ tín dụng MSB Visa Business với nhiều ưu đãi hấp dẫn

MSB ra mắt Thẻ tín dụng MSB Visa Business với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Địa ốc 19:09

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) chính thức ra mắt thị trường MSB Visa Business – Thẻ tín dụng cho doanh nghiệp hoàn toàn mới với nhiều tính năng ưu việt, những trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp cùng ưu đãi đặc quyền hấp dẫn…

THE INNER by Masterise Homes & Techcombank – Song hành độc bản

THE INNER by Masterise Homes & Techcombank – Song hành độc bản

Dự án 16:06

Masterise Homes cùng Techcombank giới thiệu THE INNER – một nền tảng đặc quyền tinh tuyển, được kiến tạo như lời tri ân dành cho khách hàng trong hệ sinh thái.

Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) khẳng định vị thế tại Hotelex Shanghai 2026

Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) khẳng định vị thế tại Hotelex Shanghai 2026

Doanh nhân 09:45

Từ ngày 30-3 đến 2-4, AIG góp mặt tại Hotelex Shanghai 2026 - Triển lãm Quốc tế Thiết bị Khách sạn và Dịch vụ Ẩm thực Thượng Hải lần thứ 34 (Trung Quốc).

DanaSEO mang đến trải nghiệm thiết kế website hiện đại, linh hoạt và tối ưu

DanaSEO mang đến trải nghiệm thiết kế website hiện đại, linh hoạt và tối ưu

Doanh nhân 15:18

DanaSEO được đánh giá là đơn vị mang đến giải pháp thiết kế website hiện đại, linh hoạt và phù hợp với nhiều ngành nghề.

Tại sao nên đầu tư vào Beacon Blanca City? Phân tích từ chuyên gia

Tại sao nên đầu tư vào Beacon Blanca City? Phân tích từ chuyên gia

Thị trường 15:17

Điều gì khiến Beacon Blanca City trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với nhà đầu tư?

Tiết kiệm chi phí với dịch vụ chăm sóc website chuyên nghiệp từ DanaSEO

Tiết kiệm chi phí với dịch vụ chăm sóc website chuyên nghiệp từ DanaSEO

Số hóa 14:15

Dịch vụ chăm sóc website từ DanaSEO mang đến giải pháp tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả, giúp doanh nghiệp tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Nhận tiền quốc tế Cake GlobalX qua ngân hàng số Cake triển khai tại Việt Nam

Nhận tiền quốc tế Cake GlobalX qua ngân hàng số Cake triển khai tại Việt Nam

Tài chính 13:14

Từ cuối tháng 3-2026, Cake by VPBank đưa vào khai thác dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX trên diện rộng.

DanaSEO chuyên đào tạo SEO chuẩn và cập nhật xu hướng SEO mới

DanaSEO chuyên đào tạo SEO chuẩn và cập nhật xu hướng SEO mới

Số hóa 13:09

DanaSEO mang đến giải pháp đào tạo thực chiến, giúp học viên nhanh chóng áp dụng và đạt kết quả rõ rệt.

MIK Group Nam tiến với hệ tiêu chuẩn đã được kiểm chứng

MIK Group Nam tiến với hệ tiêu chuẩn đã được kiểm chứng

Doanh nhân 12:08

MIK Group đẩy mạnh chiến lược mở rộng tại thị trường phía Nam do thị trường ngày càng đề cao yếu tố pháp lý, tiến độ, chất lượng và năng lực phát triển dự án.

Sanvieclamcantho.vn: giúp kết nối nhà tuyển dụng và ứng viên tại Cần Thơ

Sanvieclamcantho.vn: giúp kết nối nhà tuyển dụng và ứng viên tại Cần Thơ

Thị trường 12:07

Website Sanvieclamcantho.vn giúp rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp và ứng viên, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Qualcomm Việt Nam chọn đội xuất sắc bước vào giai đoạn ươm tạo

Qualcomm Việt Nam chọn đội xuất sắc bước vào giai đoạn ươm tạo

Số hóa 17:32

Qualcomm công bố các đội lọt vào vòng ươm tạo của chương trình Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam 2026.

