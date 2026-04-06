Coteccons hợp tác với Workday triển khai nền tảng quản trị nguồn nhân lực

Công ty CP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vừa hợp tác với Workday hướng đến triển khai nền tảng quản trị nguồn nhân lực (Human Capital Management – HCM) với kim chỉ nam đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi quyết định.

Nền tảng hướng đến xây dựng môi trường làm việc minh bạch, tin cậy, nơi mỗi cá nhân được trao quyền phát triển dựa trên dữ liệu rõ ràng và có tính kết nối.

Hợp tác giữa Coteccons và Workday kết hợp nền tảng quản trị nguồn nhân lực (HCM) hỗ trợ trí tuệ nhân tạo AI với khả năng triển khai am hiểu thị trường Việt Nam nói chung và đặc thù ngành xây dựng. Workday, với kinh nghiệm hợp tác với hơn 60% doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500, là một nền tảng AI doanh nghiệp quản lý con người, tài chính và đối tác. Trong khi đó, Coteccons đảm nhiệm bản địa hóa và triển khai sát với nhu cầu vận hành thực tế ngành xây dựng.

Đối với ngành xây dựng, lĩnh vực vẫn còn chậm trong chuyển đổi số, Coteccons xác định quản trị nguồn nhân lực không đơn thuần là chức năng hành chính, mà là một trụ cột chiến lược. Việc hợp tác cùng Workday nhằm xây dựng một nền tảng nhân sự thống nhất, minh bạch và đáng tin cậy, qua đó giúp nâng cao trải nghiệm người lao động, hỗ trợ đội ngũ quản lý ra quyết định dựa trên dữ liệu thời gian thực, đồng thời giảm phụ thuộc vào quy trình thủ công. Trọng tâm của hợp tác gồm chuyển đổi số nhân sự; tối ưu hóa trải nghiệm nhân viên; nâng cao hiệu quả vận hành…

Với vị thế thủ lĩnh ngành, Coteccons tiên phong triển khai Workday trên quy mô tập đoàn với 7 công ty thành viên gồm Unicons, Covestcons, Sinh Nam Façade, CTD Global, UG M&E, GEO Foundations và VSOL.

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng giám đốc Khối vận hành Coteccons, cho biết hướng tới vị thế được công nhận là thủ lĩnh ngành, Coteccons cần một nền tảng vận hành hợp nhất và đủ thông minh để theo kịp tốc độ tăng trưởng. Việc hợp tác với Workday như một lựa chọn mang tính định hướng lâu dài, không đơn thuần là quyết định về công nghệ, mà xuất phát từ sự tương đồng về văn hóa và cách tiếp cận phát triển tổ chức.

"Workday đáp ứng điều đó bằng khả năng cung cấp dữ liệu thời gian thực và sự linh hoạt trong vận hành, trên nền tảng một triết lý nhất quán: công nghệ tồn tại để hỗ trợ con người được đặt đúng vị trí trung tâm; được trao niềm tin, được hỗ trợ và được dẫn dắt bởi những quyết định công bằng, dựa trên dữ liệu minh bạch và có tính kết nối. Chính điều này giúp Coteccons chủ động dẫn dắt tổ chức trong kỷ nguyên AI" – bà Trang nói.

Ông Fabio Tiviti, Phó Chủ tịch Tập đoàn, Chiến lược và Vận hành, Workday cho biết: "Coteccons đang thiết lập một chuẩn mực mới cho ngành xây dựng, khi nhìn nhận chuyển đổi số, về bản chất, là một sáng kiến lấy con người làm trọng tâm. Thông qua Workday, Coteccons đang trang bị cho lực lượng lao động của mình các năng lực AI doanh nghiệp và những hiểu biết dựa trên dữ liệu, tương tự như cách các tổ chức hàng đầu thế giới đang áp dụng".