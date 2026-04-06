Một khách sạn Wink Unscripted by Hyatt sẽ khai trương tại Hà Nội năm 2027

Đây là thông tin được công bố tại Lễ Cất nóc ngày 3-4 tại Hà Nộị.

Theo đó, Wink Hà Nội Westlake, thuộc chuỗi Wink Unscripted by Hyatt, sẽ khai trương tại Hà Nội đầu năm 2027. Khách sạn sẽ mang đến Thủ đô trải nghiệm lưu trú chất lượng cao với công năng được tối ưu, thiết kế kiến trúc độc đáo, ứng dụng công nghệ tiên tiến và vận hành bền vững. Khách sạn hứa hẹn tạo nên dấu ấn riêng, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và dịch vụ toàn cầu của Hyatt.

Lễ cất nóc khách sạn Wink Hanoi Westlake

Toạ lạc tại số 18 đường Thuỵ Khuê, Wink Hà Nội Westlake gồm 406 phòng, bao gồm 287 phòng khách sạn và 119 căn hộ dịch vụ. Sở hữu tầm nhìn bao quát Hồ Tây, Công viên Bách Thảo, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều địa danh biểu tượng của Thủ đô, khách lưu trú tại Wink Hà Nội Westlake sẽ có thể tận hưởng cảnh quan đặc sắc.

Với vị trí kết nối thuận tiện, cách trung tâm thành phố 15 phút và Sân bay Quốc tế Nội Bài 25 phút di chuyển, Wink Hà Nội Westlake nằm trong khu vực năng động, đa dạng văn hoá bậc nhất Hà Nội, nơi hội tụ nhiều lựa chọn ẩm thực địa phương và quốc tế đặc sắc cùng nhiều điểm tham quan nổi bật.

Dự án cũng đánh dấu sự ra mắt của thương hiệu Unscripted by Hyatt tại Hà Nội. Đến với Wink Hà Nội Westlake, du khách sẽ được hưởng các quyền lợi từ chương trình khách hàng thân thiết, cùng với chương trình STAY24 đặc trưng của Wink - cho phép nhận phòng vào bất kỳ thời điểm nào và lưu trú trọn vẹn 24 giờ.

Ông Peter Ryder, Chủ tịch Điều hành Indochina Capital, chia sẻ: "Wink là thương hiệu mang đậm bẳn sắc Việt với tinh thần độc lập, được xây dựng trên nền tảng công nghệ và các không gian được thiết kế tinh tế dành cho thế hệ kết nối. Tại Wink Unscripted by Hyatt, nội thất độc đáo kết hợp phong cách đương đại và cảm hứng từ nền thủ công mỹ nghệ Việt Nam được thể hiện qua những bảng màu sống động".

Cụ thể, quy trình nhận phòng liền mạch, cho phép du khách check-in qua ứng dụng di động và tích hợp khoá phòng vào thiết bị cá nhân. Các dịch vụ và tiện ích tại khách sạn cũng hoạt động 24/7, điển hình là khu vực bán hàng và ẩm thực tự phục vụ Grab & Go, dịch vụ giặt đồ, phòng tập thể thao; tất cả đều hỗ trợ thanh toán không tiền mặt, mang đến sự linh hoạt tối đa cho du khách hiện đại…

Khách sạn Wink Hà Nội Westlake, Unscripted by Hyatt là dự án được phát triển bởi Indochina Kajima và Newtatco, được thi công bởi nhà thầu Viteccons. Đây là khách sạn thứ 7 trong danh mục của Wink Unscripted by Hyatt, tiếp nối khách sạn Wink Trung tâm Sài Gòn, hai khách sạn tại Đà Nẵng, cùng các khách sạn tại Hải Phòng, Tuy Hòa và Cần Thơ.