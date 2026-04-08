Dự án

Hạ tầng song hành bất động sản hàng hiệu, thiết lập cục diện khu Đông

Thứ tư, 08/04/2026 16:15

Từ một vùng ven còn nhiều giới hạn vào năm 2011, khu Đông TPHCM trải qua hơn một thập kỷ bứt phá, vươn lên thành thủ phủ Tài chính – Công nghệ và Sáng tạo.

Hành trình này được dẫn dắt bởi một quy luật đã được chứng minh tại các đô thị lớn trên thế giới: hạ tầng đi trước, bất động sản hàng hiệu tăng trưởng theo sau.

Hạ tầng tạo vị thế

Trước năm 2011, khu Đông vẫn được mặc định là khu vực xa trung tâm, sông Sài Gòn là rào cản hạ tầng. Muốn phát triển khu Đông, thành phố buộc phải giải bài toán "đưa dòng người qua sông". Sự xuất hiện của hầm Thủ Thiêm đã bẻ cong bản đồ đô thị, tạo nên thành phố hai bên bờ sông.

Ngay sau đó, mặt bằng giá bất động sản khu vực quận 2 cũ bắt đầu tăng tốc, các dự án cao cấp xuất hiện, kéo theo làn sóng di dân. Khu Đông lúc này hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành cực tăng trưởng: quỹ đất lớn, khả năng kết nối liên vùng thuận lợi và đặc biệt là cơ hội xây dựng một đô thị hiện đại từ đầu. Từ đây, hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm bắt đầu xuất hiện.

Dự án nâng cấp Xa lộ Hà Nội trở thành cú hích mở trục chiến lược, khai thông cửa ngõ. Tuyến đường được mở rộng lên 12 - 16 làn xe, nhanh chóng vươn mình thành "xương sống giao thông" kết nối TPHCM với các tỉnh cửa ngõ phía Đông, mở ra hành lang lưu thông huyết mạch cho toàn vùng kinh tế phía Nam. Trên trục Xa lộ Hà Nội, hàng loạt các dự án BĐS hàng hiệu đã xuất hiện. Nổi bật trong thời điểm tiên phong là Masteri Thảo Điền. Dự án sở hữu vị trí đắt địa ngay ga Metro, cách sông Sài Gòn 200m, mở ra chuẩn sống đẳng cấp giữa tâm điểm đô thị.

Hạ tầng song hành bất động sản hàng hiệu, thiết lập cục diện khu Đông - Ảnh 1.

Masteri Thảo Điền - công trình trọng điểm trên Xa lộ Hà Nội vào năm 2014

Khi Thành phố Thủ Đức ra đời, khu Đông được xem là cực tăng trưởng của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tọa độ của tri thức, công nghệ và hạ tầng hiện đại. Ngay thời điểm này, LUMIÈRE Riverside - viên ngọc xanh nổi bật tại vị trí kim cương Thảo Điền, được Masterise Homes hoàn thiện đẳng cấp, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu trải nghiệm quốc tế của cộng đồng cư dân toàn cầu.

Hạ tầng song hành bất động sản hàng hiệu, thiết lập cục diện khu Đông - Ảnh 2.

LUMIÈRE Riverside tọa lạc tại vị trí kim cương Thảo Điền,đón đầu nhu cầu an cư của cộng đồng quốc tế

Từ hướng quận 1 và quận 4 cũ, đại lộ Mai Chí Thọ định hình trục Đông - Tây chiến lược, kết nối thẳng trung tâm với khu Đông. Song song đó, đường Võ Chí Công được triển khai với vai trò mở lối kết nối trực tiếp tới sân bay Long Thành. Cao tốc Tp. HCM - Long Thành - Dầu Giây giữ vai trò huyết mạch liên kết TPHCM với Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và vùng công nghiệp trọng điểm.

Sự cộng hưởng của đại lộ Mai Chí Thọ - đường Võ Chí Công - cao tốc tạo nên "tam giác động lực", quyết định tốc độ tăng trưởng của toàn vùng. Khu Đông trở thành cửa ngõ logistics và thương mại quốc tế, thu hút dòng vốn FDI, chuyên gia và cộng đồng cư dân toàn cầu. Ngay tại tâm điểm giao thoa ấy, The Global City xuất hiện với tham vọng trở thành "Downtown" mang tính biểu tượng của Đông Nam Á.

Hạ tầng song hành bất động sản hàng hiệu, thiết lập cục diện khu Đông - Ảnh 3.

Khu đô thị quốc tế The Global City nằm tại "tam giác động lực" của khu Đông

Trong giai đoạn phát triển mới, mạng lưới siêu hạ tầng khu Đông tiếp tục được hoàn thiện với tốc độ vượt bậc. Vành đai 3 TPHCM dự kiến thông xe vào quý II/2026 giữ vai trò kết nối TPHCM với Đồng Nai và các trục giao thông liên vùng.

Hạ tầng song hành bất động sản hàng hiệu, thiết lập cục diện khu Đông - Ảnh 4.

Hơn 70% vốn đầu tư hạ tầng trọng điểm của TP.HCM đổ về khu Đông

 Ngay tại giao điểm chiến lược trên Vành đai 3, LUMIÈRE Boulevard của Masterise Homes nổi bật như một kiệt tác với kiến trúc xanh 3D lớn nhất TPHCM, chốn an cư lý tưởng mà cư dân có thể tái tạo năng lượng trong cuộc sống hối hả hàng ngày.

Hạ tầng song hành bất động sản hàng hiệu, thiết lập cục diện khu Đông - Ảnh 5.

LUMIÈRE Boulevard - Một trong những dự án của Masterise Homes, nằm mặt tiền Vành đai 3

Nhà phát triển BĐS hàng hiệu tại khu Đông

Khi vị thế đô thị thay đổi, những thương hiệu dẫn dắt chuẩn sống mới sẽ là những đơn vị xuất hiện đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng tầng giá trị. Trong hành trình chuyển mình của khu Đông, sự hiện diện của Masterise Homes đã trở thành cú hích quan trọng. Nhà phát triển tiên phong hoạch định các dự án bất động sản hàng hiệu ngay từ giai đoạn hạ tầng còn đang hình thành, tại các vị trí chiến lược. Chuỗi dự án được kiến tạo dọc hành lang từ cầu Sài Gòn đến Vành đai 3, góp phần khẳng định vị thế thủ phủ Tài chính – Công nghệ – Sáng tạo.

‎Bên cạnh vị trí đắc địa, Masterise Homes đưa trải nghiệm sống quy chuẩn quốc tế đến khu Đông thông qua việc kết hợp với các đối tác danh tiếng toàn cầu: đơn vị kiến trúc Foster + Partners, công ty thiết kế cảnh quan WATG hay thương hiệu thời trang ELIE SAAB… Bộ sưu tập các dự án BĐS hàng hiệu của Masterise Homes phân tầng từ hạng sang đến siêu sang theo quy chuẩn quốc tế, đồng hành cùng quá trình dịch chuyển giá trị của toàn khu vực.

Hạ tầng song hành bất động sản hàng hiệu, thiết lập cục diện khu Đông - Ảnh 6.

Masterise Homes đã có tầm nhìn dài hạn tại khu Đông từ những ngày đầu

Tâm điểm của khu Đông hiện tại là khu đô thị quốc tế The Global City và dinh thự hàng hiệu The Rivus. Với quy mô 117,4ha, The Global City được quy hoạch tinh tế giữa mảng xanh, biệt thự, nhà phố, phân khu cao tầng và các khu thương mại đẳng cấp. Tất cả tiện ích đều được quy hoạch theo triết lý "Đô thị vị nhân sinh", giúp cư dân và du khách có thể tiếp cận trọn vẹn hệ sinh thái chỉ trong 15 phút đi bộ. Sự đồng bộ này vừa tối ưu hóa giá trị lưu thông, giảm áp lực lên hạ tầng đô thị chung và tạo ra một khu đô thị dành riêng cho cộng đồng quốc tế ngay tại trục đường huyết mạch Liên Phường và Đỗ Xuân Hợp. 

Ở một nhịp sống khác, trên địa thế thủy bao được ôm trọn bởi dòng nước thịnh vượng, The Rivus mở ra một chuẩn mực sống mang tính di sản: kín đáo, tinh tuyển và đầy bản sắc. Nơi đây tôn vinh những giá trị bền vững và gu thẩm mỹ tinh tế qua từng chi tiết. Được "may đo" bởi nhà thiết kế ELIE SAAB với số lượng giới hạn toàn cầu, The Rivus góp phần hoàn thiện sức hút đặc biệt cho khu vực - tinh tế và đầy vị thế.

Hạ tầng song hành bất động sản hàng hiệu, thiết lập cục diện khu Đông - Ảnh 7.

The Rivus góp phần hoàn thiện sức hút đặc biệt cho khu Đông – tinh tế và đầy vị thế.

Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ, khu Đông TPHCM phát triển một hành trình dài, từ khu vực vùng ven đến thủ phủ Tài chính - Công nghệ - Sáng tạo. Diện mạo mới của ngày hôm nay chính nhờ sự song hành nhịp nhàng giữa hạ tầng hiện đại và các công trình biểu tượng chuẩn quốc tế của Masterise Homes, nơi giá trị tài sản luôn được bảo chứng bởi thực lực kinh tế và chuẩn mực sống toàn cầu. 

Mỹ Hạnh

Tìm thấy "lối tắt" thoát kẹt xe ngày giáp Tết ngay tâm điểm khu Đông

Tìm thấy “lối tắt” thoát kẹt xe ngày giáp Tết ngay tâm điểm khu Đông

Dự án 08:48

Việc kết nối từ Thảo Điền, An Khánh hay khu vực Cát Lái về khu Đông trở nên gọn gàng, giảm đáng kể thời gian mắc kẹt tại các nút giao…

Từ "điểm tắc nghẽn" hóa "giao lộ vàng": kịch bản mới nào cho khu Đông?

Từ “điểm tắc nghẽn” hóa “giao lộ vàng”: kịch bản mới nào cho khu Đông?

Dự án 17:03

Hệ thống hạ tầng liên kết khu Đông TPHCM bước vào giai đoạn hiện hữu rõ nét và kết nối đồng bộ.

Yếu tố thúc đẩy bất động sản Khu Đông TP HCM trở thành cực tăng trưởng mới

Yếu tố thúc đẩy bất động sản Khu Đông TP HCM trở thành cực tăng trưởng mới

Dự án 15:42

Khu Đông (TP Thủ Đức cũ) TP HCM đang tập trung nhiều hạ tầng trọng điểm, sở hữu tiềm năng dẫn dắt nguồn cung bất động sản...

bất động sản

sân bay Long Thành

Xa lộ Hà Nội

sông Sài gòn

Bà Rịa - Vũng Tàu
Giải mã cấu trúc nuôi dưỡng lối sống cân bằng tại LUMIÈRE Essence Peak

Giải mã cấu trúc nuôi dưỡng lối sống cân bằng tại LUMIÈRE Essence Peak

Dự án 16:16

Nằm ở tâm điểm Global Gate (Hà Nội), LUMIÈRE Essence Peak mở ra hành trình sống cân bằng an nhiên qua bộ sưu tập tiện ích đa tầng, hệ sinh thái đô thị quốc tế.

5 bí quyết tránh "bẫy giá ảo" khi tìm thuê căn hộ TPHCM trên mạng

5 bí quyết tránh "bẫy giá ảo" khi tìm thuê căn hộ TPHCM trên mạng

Thị trường 12:48

“Bẫy giá ảo” xuất hiện ngày càng tinh vi, khiến người thuê mất thời gian, công sức, thậm chí tiền cọc. Vậy làm sao để nhận diện và tránh xa những chiêu trò này?

Coteccons hợp tác với Workday triển khai nền tảng quản trị nguồn nhân lực

Coteccons hợp tác với Workday triển khai nền tảng quản trị nguồn nhân lực

Doanh nhân 09:10

Coteccons hợp tác với Workday triển khai nền tảng quản trị nguồn nhân lực với kim chỉ nam đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi quyết định.

Một khách sạn Wink Unscripted by Hyatt sẽ khai trương tại Hà Nội năm 2027

Một khách sạn Wink Unscripted by Hyatt sẽ khai trương tại Hà Nội năm 2027

Dự án 09:09

Wink Hà Nội Westlake, khách sạn thứ 7 (chuỗi Wink Unscripted by Hyatt) sẽ mang đến Thủ đô 406 phòng lưu trú với phong cách tinh tế, thời thượng, và sống động.

Visa và MobiFone Digital Payment hợp tác thúc đẩy thanh toán số

Visa và MobiFone Digital Payment hợp tác thúc đẩy thanh toán số

Tài chính 17:46

Visa và MobiFone Digital Payment đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) chiến lược nhằm hợp tác thúc đẩy hệ sinh thái thanh toán số tại Việt Nam.

THE INNER by Masterise Homes & Techcombank – Song hành độc bản

THE INNER by Masterise Homes & Techcombank – Song hành độc bản

Dự án 16:06

Masterise Homes cùng Techcombank giới thiệu THE INNER – một nền tảng đặc quyền tinh tuyển, được kiến tạo như lời tri ân dành cho khách hàng trong hệ sinh thái.

Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) khẳng định vị thế tại Hotelex Shanghai 2026

Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) khẳng định vị thế tại Hotelex Shanghai 2026

Doanh nhân 09:45

Từ ngày 30-3 đến 2-4, AIG góp mặt tại Hotelex Shanghai 2026 - Triển lãm Quốc tế Thiết bị Khách sạn và Dịch vụ Ẩm thực Thượng Hải lần thứ 34 (Trung Quốc).

DanaSEO mang đến trải nghiệm thiết kế website hiện đại, linh hoạt và tối ưu

DanaSEO mang đến trải nghiệm thiết kế website hiện đại, linh hoạt và tối ưu

Doanh nhân 15:18

DanaSEO được đánh giá là đơn vị mang đến giải pháp thiết kế website hiện đại, linh hoạt và phù hợp với nhiều ngành nghề.

Tại sao nên đầu tư vào Beacon Blanca City? Phân tích từ chuyên gia

Tại sao nên đầu tư vào Beacon Blanca City? Phân tích từ chuyên gia

Thị trường 15:17

Điều gì khiến Beacon Blanca City trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với nhà đầu tư?

Tiết kiệm chi phí với dịch vụ chăm sóc website chuyên nghiệp từ DanaSEO

Tiết kiệm chi phí với dịch vụ chăm sóc website chuyên nghiệp từ DanaSEO

Số hóa 14:15

Dịch vụ chăm sóc website từ DanaSEO mang đến giải pháp tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả, giúp doanh nghiệp tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

XEM THÊM