Dòng vốn “xoay trục” về Đà Nẵng, bất động sản biểu tượng hút khách

Căn hộ cao cấp dẫn sóng tăng trưởng

Theo các chuyên gia, bất động sản Đà Nẵng đang ở điểm khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng bền vững. Thành phố nổi lên như một trung tâm đầu tư mới, thu hút tầng lớp doanh nhân, trí thức và chuyên gia quốc tế nhờ sự đồng bộ hiếm có giữa thiên nhiên, hạ tầng, môi trường sống và quy hoạch tương lai với tầm nhìn đến năm 2045. Điều này tạo lực đẩy quan trọng cho thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc cao cấp.

Bất động sản Đà Nẵng đang đón sóng. Ảnh: Shutterstock

Theo Savills Việt Nam, thị trường căn hộ Đà Nẵng đang thu hút đa dạng nhóm khách hàng, nổi bật là nhà đầu tư đến từ Hà Nội và TP HCM với sự quan tâm mạnh mẽ dành cho phân khúc hạng A.

Con số thống kê củng cố xu hướng này: Báo cáo mới nhất của Savills Việt Nam cho biết thị trường Đà Nẵng có thêm khoảng 1.100 căn hộ mới mở bán trong nửa đầu năm 2025. Giá sơ cấp trung bình đạt 85 triệu đồng/m², tăng gần 27% theo năm. Nhiều dự án hạng sang ven sông Hàn đạt mức 130 - 200 triệu đồng/m².

Theo các chuyên gia, đà tăng của thị trường Đà Nẵng được hậu thuẫn bởi loạt "ngòi nổ" tăng trưởng: GRDP TP Đà Nẵng mới 6 tháng đầu năm 2025 đạt 9,34% (riêng Đà Nẵng cũ là 11,7%), lũy kế 8 tháng đầu năm: FDI đạt 333,3 triệu USD, khách du lịch vượt 12,8 triệu lượt. Cùng với đó là các dự án hạ tầng trọng điểm như cảng Liên Chiểu, trung tâm tài chính quốc tế (RFC), khu thương mại tự do (FTZ), mở rộng sân bay quốc tế. Đặc biệt là việc sáp nhập hành chính với Quảng Nam, giúp Đà Nẵng trở thành đô thị lớn nhất Việt Nam về diện tích và mở rộng không gian phát triển.

Trong bối cảnh đó, phân khúc căn hộ biểu tượng ven sông Hàn đang trở thành tâm điểm của dòng vốn. Đây là sản phẩm hội tụ tính hữu hạn tuyệt đối: vị trí độc bản, quỹ đất trung tâm không thể tái tạo. Sự khan hiếm này khiến căn hộ ven sông trở thành "điểm đến cuối" cho các nhà đầu tư, đồng thời dẫn dắt mặt bằng giá toàn thị trường.

Sức mua và sự quan tâm vượt bậc về dòng sản phẩm này đến từ sự thay đổi nhu cầu sống - đầu tư gắn liền với vị thế đô thị. Tại Đà Nẵng, việc sở hữu một căn hộ biểu tượng ven sông Hàn đồng nghĩa với việc tích sản dài hạn, đầu tư dòng tiền trung hạn, khẳng định vị thế cá nhân trong tương lai của một thành phố đang vươn mình khẳng định tầm vóc đô thị tài chính quốc tế.

The Legend Danang - biểu tượng mới bên sông Hàn

Hội tụ đủ ba giá trị: vị trí độc bản, thiết kế độc đáo và tiêu chuẩn sống quốc tế, The Legend Danang vừa xuất hiện đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của thị trường, đặc biệt là những người đang tìm một điểm đến song hành giữa tài sản bền vững và chất lượng sống.

Sánh đôi cùng cầu Rồng huyền thoại, The Legend Danang sở hữu vị trí vô cùng hiếm hoi, khó có thể lặp lại. Vị trí này được ví như bên Hồ Gươm (TP Hà Nội) hay bên Chợ Bến Thành (TP HCM). Nhờ đó, dự án được kế thừa dòng chảy văn hóa đô thị thịnh vượng của cả vùng đất, mang trong mình giá trị "biểu tượng" mà khó dự án nào có thể sao chép.

The Legend Danang là điểm sáng đầu tư trên thị trường.

Nhà phát triển ROX Signature đã mời các kiến trúc sư tài hoa từ HBA Singapore (quy hoạch tổng thể) và NDA Group (thiết kế cảnh quan) thổi hồn vào dự án, mang đến một "home resort" chuẩn quốc tế giữa mạch sống năng động của Đà Nẵng. Mỗi căn hộ đều được chăm chút như một tác phẩm được cá nhân hóa mang phong cách Arty Vibe, nơi nghệ thuật, thiên nhiên và công nghệ cùng hội tụ, kiến tạo trải nghiệm sống đầy cảm xúc cho gia chủ. Nhờ đó, The Legend Danang được vinh danh "Dự án cao tầng cao cấp có thiết kế mang tính biểu tượng đẹp nhất Việt Nam" tại DOT Property Vietnam Awards 2025.

Tại đây, các chủ nhân tương lai không chỉ sở hữu một không gian sống độc đáo mà còn được tận hưởng hệ tiện ích khép kín chuẩn 5 sao quốc tế: sky bar ngắm toàn cảnh thành phố, bộ đôi hồ bơi vô cực và bốn mùa, phòng golf 3D, phòng tiệc riêng, lounge nghệ thuật, cùng dịch vụ concierge độc quyền...

Nghệ thuật, thiên nhiên và công nghệ cùng hội tụ mang tới không gian sống đậm chất trải nghiệm tại The Legend Danang

Theo các nhà đầu tư, giá trị của The Legend Danang không chỉ nằm ở kiến trúc biểu tượng hay hệ tiện ích vượt trội, mà còn ở tiềm năng đầu tư dài hạn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông Hàn ngày càng khan hiếm, mỗi căn hộ tại dự án trở thành một tài sản tích sản phiên bản giới hạn. Một điểm đặc biệt được khách hàng và nhà đầu tư đánh giá cao đó là dự án có pháp lý sở hữu lâu dài - yếu tố nổi bật tại thị trường căn hộ cao cấp ở Đà Nẵng, nơi phần lớn quỹ đất cho căn hộ nghỉ dưỡng chỉ có thời hạn 50 năm.

Với mặt bằng giá căn hộ cao cấp Đà Nẵng đang tăng trưởng mạnh mẽ, The Legend Danang được xem là lựa chọn an toàn nhưng giàu tiềm năng sinh lời cho những nhà đầu tư tinh hoa. Giá trị biểu tượng, vị trí độc bản và giá trị pháp lý lâu dài sẽ giúp dự án này trở thành một trong những điểm sáng đầu tư bền vững nhất trên thị trường bất động sản miền Trung trong thập kỷ tới.

Khi Đà Nẵng dần khẳng định vị thế điểm đến của giới tinh hoa, The Legend Danang đang hiện thực hóa một biểu tượng sống đáng mơ ước, nơi mỗi chủ nhân tự hào sở hữu một căn hộ biểu tượng bên sông Hàn và "chạm tay" vào tương lai của một đô thị xanh, thông minh, nhân văn.