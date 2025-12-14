Doanh nhân

Tăng tốc chuyển đổi "Nhà máy thông minh" tại Việt Nam

Chủ nhật, 14/12/2025 17:19

Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa tổ chức hội thảo chuyên đề công nghiệp với tiêu đề "Mở khóa kỷ nguyên mới của nhà máy thông minh".

Hội thảo nhằm góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch công nghiệp 4.0 của Việt Nam.

Được tổ chức tại trung tâm thương mại AEON Hà Đông, Hà Nội với sự tham gia của các chuyên gia từ Bosch Việt Nam - tập đoàn cung cấp công nghệ hàng đầu thế giới, hội thảo đã giải quyết một thách thức cấp bách: Khi các quốc gia khác trong khu vực đang đẩy mạnh số hóa công nghiệp, các nhà sản xuất Việt Nam phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn về việc nâng cao năng suất, tăng cường năng lực cạnh tranh toàn cầu và xây dựng hệ thống vận hành bền bỉ, sẵn sàng cho tương lai.

Tăng tốc chuyển đổi "Nhà máy thông minh" tại Việt Nam - Ảnh 1.

Tại hội thảo, Bosch Rexroth – bộ phận Truyền động & Điều khiển của Tập đoàn Bosch, nhà cung cấp toàn cầu về các giải pháp thủy lực và tự động hóa nhà máy – đã giới thiệu các trụ cột cốt lõi của sự xuất sắc trong vận hành nhà máy.

Các công nghệ nền tảng như động cơ servo, hệ thống hàn, công nghệ tuyến tính và robot 7 trục của Bosch Rexroth từ lâu đã được các nhà sản xuất hàng đầu thế giới tin tưởng và áp dụng vào nhà máy sản xuất của họ. Tuy nhiên, điểm nhấn tại hội thảo là sự ra mắt của các phiên bản nâng cấp và công nghệ thế hệ mới, nơi Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp trực tiếp vào thiết bị. Điều này giúp quá trình tự động hóa nhà máy trở nên kết nối hơn, minh bạch hơn và linh hoạt hơn bao giờ hết.

Tăng tốc chuyển đổi "Nhà máy thông minh" tại Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Vũ Đức Sơn, Giám đốc Kinh doanh bộ phận Tự động hóa Nhà máy tại Bosch Rexroth Việt Nam, chia sẻ thực tế sản xuất tại Việt Nam, vấn đề không chỉ là áp dụng công nghệ mới, mà là tích hợp nó hiệu quả với những gì doanh nghiệp đang có để tạo nên một hệ sinh thái liền mạch. Với các nền tảng mở như ctrlX CORE, tập đoàn mang đến cho doanh nghiệp sự linh hoạt để chuyển đổi theo tốc độ của riêng họ, kết nối các thiết bị cũ với trí tuệ mới mà không cần đầu tư ồ ạt ngay từ đầu.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế do bà Hu Qian, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Chuỗi cung ứng khu vực APAC của Bosch Việt Nam trình bày, đã chứng minh cách các nhà sản xuất hàng đầu tận dụng phân tích dữ liệu và tự động hóa để đạt được các cải tiến vận hành đo đếm được: tăng sản lượng, nâng cao năng suất và tối ưu hiệu quả. Đối với bối cảnh Việt Nam, những lợi ích này chuyển hóa trực tiếp thành năng lực cạnh tranh với các quốc gia có chi phí thấp hơn, trong khi vẫn duy trì tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

