Mayogu chung tay thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại

Thông qua các cộng đồng nội dung và hình thức kết nối phù hợp, Mayogu góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam; tăng cường kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần lan tỏa các thông tin chính thống, tích cực về Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Đồng thời, tạo điều kiện để bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

Hoạt động của nền tảng được triển khai trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với yêu cầu quản lý thông tin trên không gian mạng, đề cao trách nhiệm xã hội trong sáng tạo và lan tỏa nội dung, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trong bối cảnh công tác thông tin đối ngoại ngày càng gắn với môi trường số và các phương thức truyền thông hiện đại, sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam như Mayogu có ý nghĩa thiết thực trong việc đa dạng hóa kênh thông tin, bổ sung nguồn lực xã hội, hỗ trợ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị – xã hội quan trọng.

Việc Mayogu đồng hành cùng Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XI – năm 2025 vừa diễn ra tiếp tục khẳng định xu hướng doanh nghiệp Việt Nam chủ động tham gia, đồng hành cùng Đảng và Nhà nước trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quốc gia. Qua đó góp phần xây dựng nền thông tin đối ngoại hiện đại, đồng bộ, phục vụ yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững của đất nước.