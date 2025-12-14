Số hóa

Mayogu chung tay thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại

Chủ nhật, 14/12/2025 10:39

Mayogu là nền tảng mạng xã hội do doanh nghiệp Việt Nam xây dựng và phát triển, hướng tới hình thành không gian số an toàn, lành mạnh, có định hướng.

Thông qua các cộng đồng nội dung và hình thức kết nối phù hợp, Mayogu góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam; tăng cường kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần lan tỏa các thông tin chính thống, tích cực về Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Mayogu chung tay thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại - Ảnh 1.

Đồng thời, tạo điều kiện để bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

Hoạt động của nền tảng được triển khai trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với yêu cầu quản lý thông tin trên không gian mạng, đề cao trách nhiệm xã hội trong sáng tạo và lan tỏa nội dung, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trong bối cảnh công tác thông tin đối ngoại ngày càng gắn với môi trường số và các phương thức truyền thông hiện đại, sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam như Mayogu có ý nghĩa thiết thực trong việc đa dạng hóa kênh thông tin, bổ sung nguồn lực xã hội, hỗ trợ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị – xã hội quan trọng.

Mayogu chung tay thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại - Ảnh 2.

Việc Mayogu đồng hành cùng Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XI – năm 2025 vừa diễn ra tiếp tục khẳng định xu hướng doanh nghiệp Việt Nam chủ động tham gia, đồng hành cùng Đảng và Nhà nước trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quốc gia. Qua đó góp phần xây dựng nền thông tin đối ngoại hiện đại, đồng bộ, phục vụ yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững của đất nước.

D.Nhi

doanh nghiệp Việt Nam

không gian mạng

văn hóa Việt Nam

cộng đồng người Việt Nam

cộng đồng quốc tế

thông tin đối ngoại
Tăng tốc chuyển đổi "Nhà máy thông minh" tại Việt Nam

Tăng tốc chuyển đổi "Nhà máy thông minh" tại Việt Nam

Doanh nhân 17:19

Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa tổ chức hội thảo chuyên đề công nghiệp với tiêu đề "Mở khóa kỷ nguyên mới của nhà máy thông minh".

BIDV MetLife được vinh danh lần thứ 10 liên tiếp tại AmCham CSR Awards

BIDV MetLife được vinh danh lần thứ 10 liên tiếp tại AmCham CSR Awards

Tài chính 16:00

BIDV MetLife tiếp tục được AmCham CSR Awards ghi nhận tại Giải thưởng "Doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội" năm 2025.

Grab Việt Nam và Charge+ hợp tác phát triển mạng lưới trạm sạc xe điện

Grab Việt Nam và Charge+ hợp tác phát triển mạng lưới trạm sạc xe điện

Doanh nhân 14:58

Grab Việt Nam ký hợp tác với Charge+, nhà cung cấp giải pháp sạc cho xe điện Đông Nam Á với mục tiêu cùng phát triển mạng lưới trạm sạc và đổi pin tại Việt Nam.

Hợp tác phân phối dự án Khu Apollo By The Solia

Hợp tác phân phối dự án Khu Apollo By The Solia

Dự án 18:26

Động Lực Phương Đông (EMG) và Solia Group ký kết hợp tác chiến lược phân phối phân khu Apollo By The Solia.

Ngành in TPHCM hướng tới chuẩn “In xanh”

Ngành in TPHCM hướng tới chuẩn “In xanh”

Vật tư 16:53

Ông Ngô Anh Tuấn được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội In TPHCM nhiệm kỳ 2025–2030.

Thị trường Hồng Lĩnh tăng tốc, bất động sản đô thị “all in one” khan hiếm

Thị trường Hồng Lĩnh tăng tốc, bất động sản đô thị “all in one” khan hiếm

Thị trường 14:56

Thị trường Hồng Lĩnh ghi nhận nhu cầu nhà ở kết hợp kinh doanh (shophouse) tăng mạnh nhờ công nghiệp và dân cư tăng tốc.

THACO AUTO ra mắt Showroom Mazda Flagship lần đầu tiên tại TPHCM

THACO AUTO ra mắt Showroom Mazda Flagship lần đầu tiên tại TPHCM

Số hóa 14:45

Chủ tịch THACO Group Trần Bá Dương cùng Chủ tịch Mazda ngắm 3 mẫu xe mới nhân dịp ra mắt Showroom Mazda Flagship đầu tiên tại TPHCM.

7 thói quen “vàng” trong truyền thông giúp doanh nghiệp chinh phục khách hàng

7 thói quen “vàng” trong truyền thông giúp doanh nghiệp chinh phục khách hàng

Số hóa 09:10

Trong bối cảnh số hóa mạnh tại Việt Nam, người tiêu dùng kỳ vọng nhiều hơn vào trải nghiệm trên các nền tảng số.

T&A Ogilvy liên tục thắng lớn tại Agency of the Year Awards

T&A Ogilvy liên tục thắng lớn tại Agency of the Year Awards

Tài chính 09:09

T&A Ogilvy, agency truyền thông tích hợp hàng đầu Việt Nam, vừa lập chuỗi thành tích xuất sắc tại giải Agency of the Year Awards 2025 do Campaign Asia tổ chức.

Giải pháp tài chính giúp nhà đầu tư tránh rủi ro lãi suất thả nổi

Giải pháp tài chính giúp nhà đầu tư tránh rủi ro lãi suất thả nổi

Tài chính 09:00

An Gia (AGG) hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng (gồm 12 tháng sau nhận nhà), ân hạn nợ gốc 60 tháng cho người mua căn hộ The Gió Riverside.

XEM THÊM