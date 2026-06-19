GreenNode và MSB mở rộng hợp tác chiến lược, thúc đẩy hành trình từ ngân hàng số đến ngân hàng AI

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Công ty Công nghệ GreenNode, đơn vị kinh doanh AI Cloud thuộc hệ sinh thái số của VNG Group, chính thức ký kết MOU về việc mở rộng hợp tác chiến lược, đưa AI vào vận hành sâu ở quy mô toàn ngân hàng.

Theo thỏa thuận, MSB và GreenNode sẽ triển khai hạ tầng Đám mây lai - Hybrid AI Cloud (kết hợp trung tâm dữ liệu tại chỗ và Đám mây), đồng thời xây dựng Nền tảng AI doanh nghiệp (AI Enterprise Platform). Nền tảng này cho phép MSB chuẩn hóa việc phát triển, quản trị và mở rộng hàng trăm ứng dụng AI trên toàn hệ thống, phục vụ tốt hơn 8 triệu khách hàng cá nhân và hơn 100.000 khách hàng doanh nghiệp trên toàn quốc.

Kết quả bước đầu từ quá trình triển khai hạ tầng AI tại MSB đã ghi nhận những cải thiện cụ thể: Trợ lý AI Agent Gamma của MSB hiện xử lý khoảng 20.000 câu hỏi mỗi tháng, hỗ trợ giải đáp thông tin cho hàng nghìn yêu cầu tác vụ từ nội bộ, đặc biệt là nhân viên kinh doanh của MSB cùng lúc, qua đó giảm tải cho đội ngũ nhân sự trong các tác vụ lặp lại và cho phép họ tập trung xử lý các vấn đề phức tạp khác.

Hệ thống số hóa và phân loại hồ sơ (ICP) đang xử lý hơn 300.000 bộ hồ sơ với tốc độ từ 600 - 1.800 ảnh mỗi giây, giúp tiết kiệm hơn 2.000 ngày công mỗi năm. Hệ thống Phần mềm trợ lý ảo Nhân sự thông minh - GenAI HR Chatbot cũng được triển khai phục vụ cho hơn 8.000 cán bộ công nhân viên toàn hệ thống, giúp quy trình vận hành nội bộ thông suốt, mượt mà.

Ngoài hạ tầng, GreenNode và MSB cũng sẽ cùng nghiên cứu, thử nghiệm xây dựng hệ sinh thái AI Đa mô hình (Multimodel AI) trên nền tảng đám mây AI (AI Cloud) có chủ quyền. Đây là hướng tiếp cận cho phép linh hoạt lựa chọn và kết hợp nhiều mô hình AI tối ưu theo từng bài toán nghiệp vụ trên một hạ tầng thống nhất. GreenNode cũng sẽ phối hợp chuyển giao công nghệ và phát triển năng lực AI nội sinh cho đội ngũ kỹ sư MSB, tạo nền tảng cho MSB phát triển AI bền vững từ bên trong tổ chức.

Ông Vũ Thanh Tùng, Tổng Giám đốc GreenNode, đối tác đám mây chính thức của NVIDIA, nhấn mạnh: "Với GreenNode và MSB, mọi quyết định công nghệ đều xuất phát từ cùng một câu hỏi: người dùng cuối được gì? AI chỉ thực sự thành công khi giúp khách hàng được phục vụ nhanh hơn nhưng vẫn chính xác hơn và an toàn hơn. Với kinh nghiệm xây dựng và vận hành hạ tầng phục vụ hàng triệu người dùng của VNG Group, GreenNode sẵn sàng đồng hành cùng MSB để đưa AI từ chiến lược vào vận hành, tạo ra giá trị thiết thực cho khách hàng và doanh nghiệp".