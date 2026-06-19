Số hóa

Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi IPv6-Only

Thứ sáu, 19/06/2026 16:16

Từ ngày 16-6 đến 19-6, Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ Khoa học - Công nghệ), tổ chức Hội nghị VNNIC Internet Conference 2026 tại TPHCM.

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ Khoa học - Công nghệ, vừa tổ chức Hội nghị VNNIC Internet Conference 2026 tại TPHCM với chủ đề 'Triển khai IPv6-Only - Động lực phát triển hạ tầng số quốc gia', diễn ra từ ngày 16-6 đến 19-6.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết IPv6-Only là bước phát triển tất yếu của Internet thế hệ mới.

Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi IPv6-Only - Ảnh 1.

IPv6 không chỉ giải quyết bài toán cạn kiệt địa chỉ Internet mà còn mở ra một không gian phát triển mới cho nền kinh tế số. Với khả năng kết nối trực tiếp quy mô lớn, đơn giản hóa kiến trúc mạng, nâng cao hiệu quả vận hành và tăng cường an toàn, IPv6-Only đang trở thành nền tảng hạ tầng Internet của kỷ nguyên AI, Cloud, IoT, 5G/6G và Internet công nghiệp.

Việt Nam là một trong những quốc gia triển khai thành công IPv6. Sau hơn một thập kỷ thúc đẩy triển khai, Việt Nam đã vươn lên nhóm các quốc gia dẫn đầu toàn cầu về ứng dụng IPv6, hình thành hạ tầng quan trọng cho bước phát triển tiếp theo của Internet Việt Nam.

"Trên cơ sở những kết quả đạt được, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3369/QĐ-BKHCN phê duyệt Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6-Only giai đoạn 2026-2030. Đây là chương trình hành động mang tính chiến lược, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn triển khai IPv6 sang giai đoạn triển khai IPv6-Only trên phạm vi toàn quốc, hướng tới xây dựng hạ tầng Internet thế hệ mới cho Việt Nam" - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nói.

Theo các chuyên gia, IPv6-Only là xu hướng đang được nhiều quốc gia và DN công nghệ lớn trên thế giới thúc đẩy nhằm đơn giản hóa hạ tầng mạng, giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường khả năng bảo mật. Đây cũng là điều kiện quan trọng để triển khai hiệu quả các hệ thống IoT quy mô lớn, các nền tảng điện toán đám mây thế hệ mới, mạng 5G, 6G và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tương lai.

Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi IPv6-Only - Ảnh 2.

Việc triển khai IPv6-Only không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn là một bước đi chiến lược trong quá trình xây dựng hạ tầng số quốc gia hiện đại. Trong bối cảnh dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang trở thành những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, việc phát triển hạ tầng Internet thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tạo nền móng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số toàn diện, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng không gian tăng trưởng của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Theo báo cáo của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về triển khai IPv6. Tỉ lệ sử dụng IPv6 đạt khoảng 70%, đứng thứ 7 toàn cầu và thứ 2 khu vực ASEAN, cao gấp khoảng 1,6 lần mức trung bình thế giới. Hiện có khoảng 95 triệu thuê bao Internet băng rộng đang hoạt động trên nền IPv6.

Hoàng Thanh

tổ chức hội nghị

năng lực cạnh tranh

điện toán đám mây

ứng dụng Trí tuệ nhân tạo

kỷ nguyên số
Kinh tế du thuyền TPHCM: Không chỉ là du lịch, đây là ngành công nghiệp công nghệ cao

Kinh tế du thuyền TPHCM: Không chỉ là du lịch, đây là ngành công nghiệp công nghệ cao

Dự án 16:41

TPHCM có hơn 1.000 km đường thủy sông ngòi, nhưng tiềm năng kinh tế biển và kinh tế sông nước như "nàng công chúa ngủ trong rừng" chưa được đánh thức trọn vẹn.

TPHCM đầu tư Công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, dự án Lancaster Lincoln đón đầu quy hoạch

TPHCM đầu tư Công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, dự án Lancaster Lincoln đón đầu quy hoạch

Dự án 16:31

TPHCM tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đô thị ven sông khi trình chủ trương đầu tư Công viên Văn hóa Bến Nhà Rồng – Khánh Hội.

GreenNode và MSB mở rộng hợp tác chiến lược, thúc đẩy hành trình từ ngân hàng số đến ngân hàng AI

GreenNode và MSB mở rộng hợp tác chiến lược, thúc đẩy hành trình từ ngân hàng số đến ngân hàng AI

Số hóa 16:13

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Công ty Công nghệ GreenNode, ký kết MOU mở rộng hợp tác chiến lược, đưa AI vào vận hành sâu ở quy mô toàn ngân hàng.

Khang Điền (KDH): 25 năm phát triển nhân văn, bền vững

Khang Điền (KDH): 25 năm phát triển nhân văn, bền vững

Doanh nhân 08:00

Gần 25 năm hình thành và phát triển, Khang Điền khẳng định là một trong những nhà phát triển BĐS uy tín tại TPHCM với quỹ đất quy mô lớn, tài chính vững mạnh.

Ambience: Kiến tạo chuẩn sống quốc tế tại Hải Phòng

Ambience: Kiến tạo chuẩn sống quốc tế tại Hải Phòng

Dự án 21:16

Ambience nổi bật với vị trí đắc địa trên đại lộ Võ Nguyên Giáp - một trong những khu vực phát triển năng động của Hải Phòng.

Monitas ra mắt nền tảng nghiên cứu thị trường tích hợp AI tiên tiến "millme" tại Việt Nam

Monitas ra mắt nền tảng nghiên cứu thị trường tích hợp AI tiên tiến "millme" tại Việt Nam

Số hóa 20:52

Monitas chính thức giới thiệu nền tảng nghiên cứu thị trường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên "millme" tại Việt Nam.

Tăng trưởng FDI tại Hải Phòng tạo nhu cầu mới về không gian sống chất lượng

Tăng trưởng FDI tại Hải Phòng tạo nhu cầu mới về không gian sống chất lượng

Thị trường 20:51

Ambience đại diện cho một cách tiếp cận mới về không gian sống đô thị-nơi thiết kế tinh tế, tiện ích phong cách sống và trải nghiệm cộng đồng...

AI nhúng tăng tốc phát triển sản phẩm

AI nhúng tăng tốc phát triển sản phẩm

Số hóa 11:23

Tại hội thảo "Embedded AI with Model-Based Design", các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về việc đưa trí tuệ nhân tạo vào các thiết bị và hệ thống thông minh.

Trải nghiệm Branded Living: Khi chuẩn sống hàng hiệu được “thấu” trong từng điểm chạm

Trải nghiệm Branded Living: Khi chuẩn sống hàng hiệu được “thấu” trong từng điểm chạm

Dự án 08:45

Masterise Homes lần đầu giới thiệu Triển lãm trải nghiệm Branded Living, mở ra hành trình khám phá những giá trị làm nên một không gian chuẩn sống hàng hiệu.

3 động lực tăng trưởng chính đưa bất động sản Hải Phòng bước vào chu kỳ mới

3 động lực tăng trưởng chính đưa bất động sản Hải Phòng bước vào chu kỳ mới

Doanh nhân 13:43

Hải Phòng đang nổi lên như một trong những “điểm đến chiến lược” của dòng vốn bất động sản phía Bắc.

XEM THÊM