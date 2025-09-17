Phát triển bền vững và trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng

Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp cùng KPMG Việt Nam và Merck Healthcare Việt Nam vừa tổ chức Diễn đàn Kinh doanh với chủ đề "Lãnh đạo với tầm nhìn – Chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển bền vững & trách nhiệm doanh nghiệp", tại TP HCM.

Sự kiện quy tụ các lãnh đạo, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thảo luận về xu hướng ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị), chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong tiến trình phát triển bền vững (PTBV) của Việt Nam.

Với Việt Nam, việc đẩy nhanh chuyển dịch xanh và thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050 không chỉ để đáp ứng với biến động môi trường, còn là chiến lược then chốt để duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á.

Đại diện từ EuroCham, KPMG, Merck Healthcare Việt Nam chia sẻ tại diễn đàn

Các doanh nghiệp châu Âu đã và đang đóng góp những giá trị cụ thể. Từ các dự án điện sạch đến nông nghiệp bền vững, tài chính xanh, và mô hình kinh tế tuần hoàn, các thành viên EuroCham – từ các tập đoàn đa quốc gia đến doanh nghiệp vừa và nhỏ – đều đang mang tới công nghệ và kinh nghiệm đã được kiểm chứng. Những đóng góp này không chỉ phù hợp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam, mà còn thể hiện vai trò của các doanh nghiệp châu Âu như những đối tác trách nhiệm, đặt tinh thần công dân doanh nghiệp vào trung tâm hoạt động.

Bà Delphine Rousselet - Giám đốc điều hành EuroCham Việt Nam, chia sẻ doanh nghiệp cần đưa ESG vào trọng tâm chiến lược. Chính phủ tiếp tục cải cách thủ tục và khuyến khích đầu tư xanh. Xã hội cần nhìn nhận phát triển bền vững như một hành trình chung đòi hỏi sự đồng lòng. Với hơn 1.400 doanh nghiệp thành viên trên các lĩnh vực đa dạng, EuroCham cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, giúp phát triển bền vững và trách nhiệm doanh nghiệp trở thành những dấu ấn quan trọng trong quan hệ đối tác châu Âu – Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới.

Đồng hành cùng EuroCham trong diễn đàn lần này là KPMG Việt Nam và Merck Healthcare Việt Nam, hai đơn vị tiên phong trong thực hành phát triển bền vững.

Tại diễn đàn, Merck Healthcare Việt Nam chia sẻ những nỗ lực và sáng kiến bền vững mà doanh nghiệp đã triển khai trong nhiều năm qua, mang lại tác động tích cực cho cộng đồng. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, với mục tiêu giải quyết những nhu cầu y tế chưa được đáp ứng và tham gia định hình chính sách, Merck đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa.

Bà Ghislaine Dondellinger, Tổng Giám đốc Merck Healthcare Việt Nam, nhấn mạnh: "Phát triển bền vững là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược của tập đoàn. Chúng tôi tạo ra giá trị dài hạn thông qua các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đồng thời hướng đến cân bằng ba yếu tố: môi trường, xã hội và quản trị - cho chính chúng tôi, cho các bên liên quan, và cho toàn xã hội. Merck Healthcare Việt Nam không chỉ hướng tới đổi mới trong khoa học sức khỏe, mà còn đặt ra các mục tiêu cụ thể để đảm bảo mọi hoạt động – từ chuỗi cung ứng đến sử dụng năng lượng – đều gắn với phát triển bền vững".