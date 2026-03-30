Qualcomm Việt Nam chọn đội xuất sắc bước vào giai đoạn ươm tạo

Ngày 30-3, Qualcomm Technologies, Inc., công ty con của tập đoàn Qualcomm, công bố danh sách các đội được lựa chọn vào chương trình Thử thách dổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam 2026 (QVIC).

Hai mươi tám đội công nghệ cao hoạt động trong các lĩnh vực như Thành phố thông minh, Internet vạn vật (IoT), Robotics/Drone, Chăm sóc sức khỏe, Nông nghiệp thông minh (AgriTech), đặc biệt là Trí tuệ nhân tạo (AI) và Phân tích dữ liệu, đã chính thức được chọn tham gia chương trình.

Các đội sẽ nhận được khoản tài trợ ban đầu của chương trình, hỗ trợ kỹ thuật (đặc biệt trong lĩnh vực AI và phân tích dữ liệu), huấn luyện kinh doanh, đào tạo sở hữu trí tuệ và các ưu đãi về bằng sáng chế để tiếp tục phát triển đề án trong giai đoạn ươm tạo kéo dài 3 tháng đầu tiên.

Sau đó, 15 trong số 28 đội sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc kéo dài 3 tháng với hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu và ưu đãi nộp bằng sáng chế, đồng thời có cơ hội cạnh tranh tổng giải thưởng 255.000 USD tại sự kiện chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2026.

Việc tuyển chọn được thực hiện dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm năng lực kỹ thuật, mức độ sáng tạo của sản phẩm, khả năng đăng ký sáng chế, thương mại hóa cũng như tính phù hợp với tiến trình chuyển đổi số và mục tiêu phát triển Công nghiệp 4.0 của Việt Nam.

"Việt Nam tiếp tục là một trung tâm chiến lược cho những đổi mới mang tính đột phá, và các startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng các nhóm nghiên cứu đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và tăng trưởng kinh tế của đất nước" - ông Thiều Phương Nam, Tổng Giám đốc Qualcomm Việt Nam, chia sẻ.

Với việc mở rộng chương trình Thử thách dổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam từ 10 lên 28 đội, chúng tôi đang tăng cường đáng kể sự hỗ trợ dành cho thế hệ nhà sáng tạo tiếp theo của Việt Nam. Các đội năm nay thể hiện sức mạnh vượt trội trong các lĩnh vực công nghệ trọng yếu, bao gồm AI, robotics, trung tâm dữ liệu, IoT và giải pháp đô thị thông minh - những lĩnh vực sẽ định hình năng lực cạnh tranh tương lai của Việt Nam.

Trong giai đoạn ươm tạo, các đội sẽ nhận được hỗ trợ bao gồm hướng dẫn kỹ thuật và kinh doanh, quyền truy cập vào phòng lab R&D của Qualcomm Việt Nam tại Hà Nội, cũng như hỗ trợ giải quyết vấn đề từ các nhóm kỹ thuật địa phương. Các phòng lab của Qualcomm bao gồm khả năng hỗ trợ ML/AI, phòng lab camera, audio, buồng RF, kiểm tra nhiệt, và xử lý lỗi modem.