Saint-Gobain Việt Nam công bố nhà máy đạt Zero Carbon đầu tiên trong ngành sản xuất tấm xi măng

Ngày 7-4, tại sự kiện Build to Last 2026, Saint-Gobain Việt Nam công bố đạt được mục tiêu "Zero Carbon" Sản xuất không phát thải carbon (Phạm vi 1 & 2) cho nhà máy tấm xi măng sợi DURAflex tại Quảng Trị.

Ông Nguyễn Trường Hải, Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam, tham gia thảo luận tại sự kiện Build to Last 2026

Đây là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành đạt được cột mốc này. Cột mốc "Zero Carbon" không chỉ mở ra chuẩn mực mới cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng bền vững, mà còn đóng góp thiết thực vào hành trình tiến gần tới Net Zero 2050 của Việt Nam.

Trong dự án này, nhà máy DURAflex đã chuyển đổi từ lò hơi sử dụng dầu diesel sang lò hơi sinh khối, đồng thời vận hành hoàn toàn bằng nguồn điện năng tái tạo đạt Chứng chỉ năng lượng tái tạo quốc tế (IRECs). Nhờ vậy, nhà máy loại bỏ được hoàn toàn phát thải CO₂ thuộc phạm vi 1 và 2, củng cố vị thế dẫn đầu của Saint-Gobain Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất phát thải thấp tại Việt Nam lẫn Châu Á. Nhà máy cũng chuyển đổi sang sử dụng 100% điện năng tái tạo thông qua IRECs, đảm bảo toàn bộ điện năng phục vụ sản xuất đều đến từ các nguồn năng lượng sạch.

Dây chuyền sản xuất tấm xi măng DURAflex low Carbon

Những nỗ lực trên của Saint-Gobain Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ của tập đoàn trong việc thúc đẩy ngành xây dựng và công nghiệp giảm phát thải carbon, đồng thời đáp ứng nhu cầu giải pháp vật liệu bền vững và hiệu suất cao ngày càng tăng cao của thị trường nội địa. Cơ cấu năng lượng - 100% nhiệt sinh khối và 100% điện tái tạo - còn đưa nhà máy trở thành hình mẫu cho sản xuất Zero Carbon tại Châu Á.

Ông Ludovic Weber, Tổng Giám đốc Saint-Gobain châu Á, khẳng định: "Việt Nam luôn là thị trường chiến lược đối với Saint-Gobain. Cột mốc đạt được Zero Carbon phạm vi 1 và 2 này cho thấy, Việt Nam đang dẫn dắt xu hướng xây dựng nhẹ và bền vững, đồng thời tạo nền tảng cho đổi mới sản xuất carbon thấp trên khắp khu vực".

Ông Nguyễn Trường Hải - Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam cũng nhấn mạnh thêm: "Dấu mốc nhà máy tấm xi măng sợi DURAflex đạt Zero Carbon còn là minh chứng rõ nét cho cách Saint-Gobain Việt Nam luôn nỗ lực biến cam kết bền vững thành hành động cụ thể và tác động thực tiễn. Chúng tôi sẽ không ngừng tiên phong mang đến các giải pháp hiệu suất cao và phát thải thấp, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xây dựng bền vững tại Việt Nam và trên toàn cầu".