3 giá trị sống khác biệt chỉ có ở khu căn hộ Marriott duy nhất tại TPHCM

Sống tại địa chỉ quốc tế, định danh vị thế chủ nhân

Theo Báo cáo Branded Residences 2024 của Knight Frank, vị trí chính là thước đo tiên quyết định hình giá trị của một bất động sản hàng hiệu. Đó không chỉ là tọa độ địa lý, mà còn là một "tuyên ngôn" về phong cách sống, đẳng cấp cá nhân và sự kết nối mật thiết với cộng đồng giới tinh hoa toàn cầu.

Khu vực Ba Son Phường Sài Gòn (Quận 1 cũ) với định hướng trở thành quảng trường ven sông mang tầm vóc quốc tế của TPHCM

Tại TPHCM, Grand Marina, Saigon là lựa chọn duy nhất của Marriott International để phát triển khu căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott đầu tiên tại Việt Nam. Tọa lạc trên mảnh đất ven sông gắn liền với mạch nguồn di sản Ba Son – trái tim tài chính và dịch vụ cao cấp của TPHCM – sự xuất hiện của Grand Marina, Saigon không chỉ phản ánh tiềm năng vượt trội của thị trường nội địa, mà còn định vị khu vực Ba Son như một tọa độ quan trọng trên bản đồ phát triển toàn cầu của tập đoàn.

Sống trọn phong cách Marriott mỗi ngày

Giá trị của một căn hộ mang thương hiệu Marriott hay JW Marriott không chỉ nằm ở thương hiệu, mà đến từ hệ tiêu chuẩn toàn cầu được đúc kết qua gần một thế kỷ hình thành của tập đoàn Marriott International: đơn vị hiện vận hành hơn 9.000 khách sạn và dẫn đầu thế giới với danh mục hơn 230 dự án branded residences trên toàn cầu. Chính bề dày kinh nghiệm này là "kim chỉ nam" để Marriott thiết lập danh mục yêu cầu nghiêm ngặt cho mỗi dự án: từ vật liệu hoàn thiện, danh mục tiện ích, đơn vị tư vấn đến các công nghệ tân tiến được áp dụng. Nhờ đó, mỗi căn hộ Marriott Residences và JW Marriott Residences tại Grand Marina, Saigon khi bàn giao đều đạt sự đồng bộ tối ưu về thẩm mỹ và chất lượng với các khách sạn Marriott trên toàn thế giới — thỏa mãn những "khẩu vị" khắt khe nhất của giới thượng lưu.

Sảnh chờ sang trọng theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, với đội ngũ concierge luôn túc trực hỗ trợ

Yếu tố an toàn và sức khỏe cộng đồng cũng được đặt lên hàng đầu. Từng chi tiết như nhà vệ sinh kích thước nhỏ cho các cư dân nhí trong Kid’s Club, hay thảm cao cấp cách âm tối ưu cho phòng chiếu phim… đều thể hiện triết lý nhân văn lấy con người làm trung tâm. Bên cạnh đó, hệ thống an ninh đa lớp, cùng sự riêng tư và an ninh tuyệt đối, chính là "lớp màng lọc" quan trọng nhất để định nghĩa một không gian sống hàng hiệu đúng nghĩa.

Trên nền tảng đó, mỗi căn hộ tại Grand Marina, Saigon được kiến tạo như một không gian biết lắng nghe nhịp sống riêng của chủ nhân - tinh tế trong từng chi tiết, trang nhã trong từng góc nhỏ.

Nếu như các căn hộ JW Marriott Residences mang đậm tinh thần “mindfulness” đặc trưng của thương hiệu, thì bộ sưu tập căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt tiếp tục mở rộng trải nghiệm ấy bằng hệ tiện ích nội thất chú trọng wellness tại gia, mỗi chi tiết đều góp phần nuôi dưỡng một phong cách sống cân bằng, riêng tư và giàu cảm xúc giữa lòng trung tâm đô thị.

Hoàn thiện phong cách sống đó là đội ngũ Quản gia — một chức danh thể hiện vai trò bao quát và chủ động trong việc quản lý toàn diện khu căn hộ. Mỗi quản gia đều trải qua hơn 250 giờ đào tạo hằng năm, không ngừng nâng cao kỹ năng và hiểu biết chuyên sâu về nghệ thuật hiếu khách, nhằm mang đến trải nghiệm sống tinh tế và tiện nghi nhất cho cư dân bằng dịch vụ đẳng cấp chưa từng có tại Việt Nam.





Đội ngũ quản gia mang đến những dịch vụ chuẩn 5 sao cho cuộc sống hàng ngày của cộng đồng cư dân

Với sự chăm sóc kỹ lưỡng trong mọi khía cạnh, đội ngũ quản gia không chỉ vận hành căn hộ theo chuẩn "hotel-living" mà còn là những người thấu hiểu cá nhân hóa: từ việc ghi nhớ ngày kỷ niệm đến việc thiết kế các hoạt động nghệ thuật, sức khỏe xuyên suốt năm cho cộng đồng cư dân.

Sống trong cộng đồng tinh hoa Marriott toàn cầu

"Nơi bạn sống khẳng định bạn là ai." Trở thành cư dân tại Grand Marina,Saigon còn là tấm vé thông hành bước vào mạng lưới tinh hoa thế giới – điểm hội tụ của những cá nhân kiệt xuất có đủ tiềm lực tài chính để lựa chọn sinh sống tại bất kỳ kinh đô nào trên thế giới. Việc họ lựa chọn sống tại đây không chỉ thể hiện sự tin tưởng vào chất lượng dịch vụ Marriott đã được kiểm chứng qua hàng thập kỷ, vừa là tiếng nói thầm lặng nhất về gu sống tinh tế - thứ không thể mua bằng tiền, chỉ được tích luỹ qua trải nghiệm và tầm nhìn.

Sự kiện chào đón năm mới của cộng đồng cư dân Grand Marina Saigon

Sự lựa chọn cùng nơi cư ngụ tạo nên một vòng tròn khép kín của những cá nhân ưu tú, đồng điệu về tư duy và lối sống: từ doanh nhân thành đạt, những nghệ sỹ hạng A của làng giải trí, đến những người Việt trở về nước sau nhiều năm học tập làm việc tại nước ngoài. Thông qua các sự kiện cộng đồng được tổ chức thường xuyên tại Grand Marina, Saigon, các cư dân có cơ hội kết nối tự nhiên, mở rộng quan hệ, và kiến tạo những cơ hội hợp tác đắt giá giữa những người "cùng vị thế".

Giá trị khác biệt của cuộc sống hàng hiệu như tại khách sạn 5 sao Marriot ngày càng thu hút giới tinh hoa như một sự lựa chọn xứng tầm vị thế

Bên cạnh đó, chủ nhân Marriott Residences còn được kết nối với mạng lưới đặc quyền toàn cầu thông qua ONVIA – nền tảng được xây dựng riêng cho chủ sở hữu bất động sản hàng hiệu Marriott trên thế giới. Chủ nhân cũng được tự động được nâng cấp lên hạng Plantinum hoặc Gold Elite trong chương trình Marriott Bonvoy - mở ra ưu tiên check-in sớm, nâng hạng phòng, điểm thưởng và hàng loạt đặc quyền tại hơn 9.000 khách sạn, resort Marriott trên toàn cầu. Cuộc sống hàng hiệu như tại khách sạn 5 sao Marriott ngày càng trở thành sự lựa chọn xứng tầm vị thế của giới tinh hoa, sự cuốn hút ở đây còn đến vì sự công nhận về đẳng cấp phong cách sống, và quan trọng hơn, là cảm giác "thuộc về" một vòng tròn tinh hoa.