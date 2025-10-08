Cần Giờ: Từ vùng ven đến siêu điểm đến "tất cả trong một"

Không chỉ là một lối tắt về giao thông, tuyến đường này được xem là "đòn bẩy vàng", mở đường cho một tầm nhìn lớn hơn: Cần Giờ thành siêu điểm đến hàng đầu tại TP HCM và khu vực, một đại đô thị với hệ sinh thái "tất cả trong một".

Mở lối cho "siêu kết nối"

Trong những năm tới, diện mạo Cần Giờ sẽ thay đổi mạnh mẽ khi các tuyến hạ tầng chiến lược đồng loạt triển khai, tạo nên mạng lưới kết nối hoàn chỉnh giữa trung tâm TP HCM, Vũng Tàu, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hướng tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao kết nối từ trung tâm đi đến khu đô thị lấn biển Cần Giờ

Tuyến đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu là điểm nhấn quan trọng nhất, hứa hẹn rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương chỉ còn khoảng 10 phút. Điều này không chỉ giúp người dân TP HCM dễ dàng di chuyển tới Vũng Tàu qua Cần Giờ mà còn tạo điều kiện cho người dân Vũng Tàu dễ dàng sang Cần Giờ để vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, mua sắm và khởi nghiệp kinh doanh. Cần Giờ sẽ trở thành điểm trung chuyển lý tưởng, hội tụ dòng chảy kinh tế- xã hội của vùng.

Bà Hồng, một người dân sinh sống tại khu vực Phú Mỹ Hưng, chia sẻ về giấc mơ di chuyển này: "Là người dân sống ở siêu đô thị như TP HCM, việc đi Vũng Tàu chỉ mất khoảng 1 giờ di chuyển nếu tuyến đường vượt biển triển khai thành công là một ước mơ lớn. Dịp lễ 2-9 vừa qua, gia đình tôi đã quyết định đi qua Cần Giờ để tránh kẹt xe ở đường cũ qua Đồng Nai. Dù phải qua hai lần phà và mất chưa đầy 2 giờ để tới biển Vũng Tàu, nhưng đường thông thoáng, lại được tận hưởng không khí trong lành của rừng ngập mặn, trong khi các tuyến quốc lộ khác lại kẹt cứng. Nếu có đường vượt biển, việc đi lại sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn khác".

Đường sắt tốc độ cao, tuyến Phú Mỹ Hưng – Cần Giờ với vận tốc lên tới 350 km/h sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm đô thị Phú Mỹ Hưng xuống Cần Giờ chỉ còn 12 phút. Đây được coi là tuyến giao thông hiện đại bậc nhất Việt Nam, đưa du khách từ phố thị đến thiên đường biển trong tích tắc.

Bên cạnh đó, cầu Cần Giờ, dự kiến khởi công năm 2026, cầu sẽ thay thế phà Bình Khánh, giảm tải giao thông và mở thêm lựa chọn di chuyển đường bộ thuận tiện và an toàn hơn.

Chưa kể, giao thông đường thủy và đường không hoàn hảo khi hệ thống taxi đường thủy từ Bến Bạch Đằng đến bến Bình Khánh sẽ tạo nên trải nghiệm độc đáo. Trong tương lai, liên kết đường không từ sân bay quốc tế Long Thành thông qua cao tốc Bến Lức – Long Thành sẽ giúp du khách quốc tế dễ dàng tiếp cận Cần Giờ.

Nhờ hạ tầng "siêu kết nối" này, Cần Giờ không chỉ là vùng ven yên bình mà vươn mình trở thành trung tâm du lịch – kinh tế biển mới của TP HCM. Với vị trí trung tâm giữa TP.HCM và Vũng Tàu, Cần Giờ được kỳ vọng sẽ chia sẻ và thu hút hàng chục triệu lượt khách du lịch mỗi năm, trở thành "siêu điểm đến" mới của khu vực phía Nam.

Kiến tạo đại đô thị hoàn hảo

Sự kết nối hạ tầng nhanh chóng sẽ tháo gỡ nút thắt quan trọng về giao thông, tạo tiền đề cho việc phát triển hệ sinh thái "tất cả trong một" tại dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (quy mô 2.870 ha). Cần Giờ sẽ sở hữu các công trình biểu tượng và kỳ quan tiện ích mang tầm vóc toàn cầu, định hình nơi đây thành một đại đô thị hoàn hảo, phục vụ mọi nhu cầu từ giải trí, nghỉ dưỡng đến kinh doanh, sinh sống.

Vinhomes Green Paradise. Nhà hát Sóng Xanh, Blue Waves Theatre, lấy cảm hứng từ sự chuyển động của nước giữa vùng sinh quyển rừng ngập mặn

Điểm nhấn kỳ vĩ nhất là Paradise Lagoon rộng 800 ha – được mệnh danh là lớn nhất thế giới. Với công nghệ lọc nước biển công suất lớn, hồ sẽ có làn nước xanh ngắt quanh năm. Các biệt thự tại đây đều có bãi biển riêng, mang lại cảm giác như sống giữa "Maldives của Việt Nam".

Ngoài ra, dự án còn có Nhà hát Sóng xanh (Blue Waves Theatre) do Gensler thiết kế, gồm hai nhà hát lớn và khu quảng trường ngoài trời sức chứa 60.000 người, sẽ là nơi tổ chức các buổi hòa nhạc, lễ hội quốc tế và sự kiện nghệ thuật tầm cỡ toàn cầu.

Hay hai sân golf 18 lỗ đẳng cấp quốc tế, gồm sân West Sunset được huyền thoại Tiger Woods tư vấn và sân East Sunrise, hứa hẹn là điểm đến của giới thể thao và doanh nhân.

Đồng thời, dự án còn có Tổ hợp giải trí độc đáo: Cần Giờ hướng đến trở thành trung tâm vui chơi giải trí hàng đầu châu Á với tổ hợp "multi-park resort" 122 ha. Đặc biệt, "Thế giới băng giá" và khu trượt tuyết Winter Wonderland rộng 30.000 m² sẽ mang đến trải nghiệm mùa đông có một không hai tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Landmark Harbour, cảng tàu quốc tế 5 sao, sẽ là nơi đón các du thuyền sang trọng, kết nối Cần Giờ với mạng lưới du lịch biển Đông Nam Á.

Cần Giờ sẽ trở thành một hệ sinh thái "tất cả trong một" với hơn 2 triệu m² diện tích văn phòng, thương mại và khách sạn. Khi tòa tháp biểu tượng cao 108 tầng, thuộc top 10 cao nhất thế giới, sẽ là điểm nhấn kiến trúc, tích hợp khu văn phòng hạng A, khách sạn siêu sang và khối thương mại sôi động.

Du lịch MICE sẽ là tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng với 7.000 phòng, quy tụ hơn 20 thương hiệu quốc tế hàng đầu, sẽ giúp Cần Giờ trở thành điểm đến MICE lớn nhất Việt Nam.

Không gian xanh bền vững là linh hồn của dự án, với bộ sưu tập 5 đại công viên chủ đề, hệ thống công viên cộng đồng, khu thể thao và không gian sinh thái, tạo nên môi trường sống bền vững và thân thiện.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc DKRA Group, chuyên gia nghiên cứu thị trường bất động sản, nhận định về tác động của đường vượt biển: Nếu Vingroup được phê duyệt làm đường vượt biển là điều rất tích cực cho cả khu Cần Giờ, cho người dân ở hai đầu nối TP HCM và Vũng Tàu. Đây là giải pháp tháo gỡ nút thắt về hạ tầng mà cả khu vực đang chờ đợi, không chỉ cho du lịch mà còn gia tăng giá trị bất động sản.

Sự kết hợp giữa hạ tầng siêu kết nối và hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp quốc tế đang định hình Cần Giờ không chỉ là một khu du lịch, mà là một đại đô thị biển kiểu mẫu, nơi con người có thể hòa mình vào thiên nhiên mà vẫn tận hưởng trọn vẹn tiện nghi hiện đại, một biểu tượng du lịch mới và đáng sống của TP HCM.