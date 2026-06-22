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Chip AI thế hệ mới thay đổi cách thiết bị vận hành

Thứ hai, 22/06/2026 18:59

Trong bối cảnh ngành bán dẫn vận hành suốt 80 năm theo kiến trúc truyền thống, Anker Innovations vừa công bố một bước ngoặt đáng chú ý với chip AI THUS™.

Đây là công nghệ tính toán trực tiếp trong bộ nhớ (compute-in-memory - CIM) đầu tiên được thương mại hóa trên thiết bị tiêu dùng.

Chip AI thế hệ mới thay đổi cách thiết bị vận hành - Ảnh 1.

Tại sự kiện Anker Day diễn ra ngày 22-5 tại New York, hãng cho biết THUS™ giải quyết điểm nghẽn lớn nhất của kiến trúc do nhà toán học John von Neumann đặt nền móng từ năm 1945: sự tách biệt giữa bộ nhớ và bộ xử lý. Theo đó, dữ liệu phải liên tục di chuyển qua lại giữa hai thành phần này, tiêu tốn tới hơn 90% năng lượng trước cả khi phép tính diễn ra.

Với AI hiện đại, đặc biệt là các mạng neural, hạn chế này càng trở nên nghiêm trọng. Mỗi lần suy luận đòi hỏi hàng triệu tham số được truyền liên tục giữa bộ nhớ và bộ xử lý, gây lãng phí năng lượng – nhất là trên các thiết bị nhỏ như tai nghe không dây.

THUS™ tiếp cận theo hướng khác: tích hợp khả năng tính toán ngay trong bộ nhớ NOR Flash. Nhờ đó, dữ liệu không còn phải di chuyển, giúp tối ưu năng lượng cho xử lý thực tế. Ngoài ra, kiến trúc này chỉ chiếm khoảng 1/6 diện tích so với giải pháp SRAM, phù hợp với các thiết bị tiêu dùng có không gian hạn chế.

Chip AI thế hệ mới thay đổi cách thiết bị vận hành - Ảnh 2.

Công nghệ mới được tích hợp trên dòng tai nghe soundcore Liberty 5 Pro, sản phẩm đã đạt chứng nhận Guinness World Records về chất lượng giọng nói đo lường khách quan cao nhất trong lịch sử tai nghe true wireless. Anker gọi đây là "Earbuds That Think" – tai nghe có khả năng "tư duy".

Phiên bản Liberty 5 Pro Max mở rộng khả năng sang môi trường làm việc. Hộp sạc tích hợp màn hình AMOLED 1,78 inch có thể ghi âm cuộc họp độc lập, sau đó chuyển thành văn bản, nhận diện người nói và tóm tắt nội dung thông qua ứng dụng. Thiết bị hỗ trợ ghi âm cục bộ 12 giờ, bảo mật bằng AES-256 và truyền dữ liệu qua TLS 1.3.

Về âm thanh, công nghệ Adaptive ANC 4.0 cho phép theo dõi và điều chỉnh khử ồn theo thời gian thực với tốc độ 384.000 mẫu/giây, đồng thời kiểm soát áp suất tai để giảm mệt mỏi. Hệ thống được đánh giá hiệu quả gấp đôi so với thế hệ trước. Trong khi đó, HearID 5.0 cá nhân hóa EQ theo thính lực, còn AI Sound Enhancement giúp khôi phục đến 65% dải âm bị mất khi truyền Bluetooth.

Cả hai phiên bản đều hỗ trợ kết nối đa thiết bị, Bluetooth 6.1, chuẩn chống nước IP55 và thời lượng pin lên đến 28 giờ.

Tại Việt Nam, Liberty 5 Pro có giá 4,295 triệu đồng, trong khi bản Pro Max là 5,995 triệu đồng, phân phối qua các hệ thống bán lẻ và sàn thương mại điện tử. Nhân dịp mở bán, hãng triển khai nhiều ưu đãi, trong đó 500 khách hàng đầu tiên mua bản Pro Max được tặng quyền sử dụng phòng chờ thương gia tại sân bay.

Sự ra mắt này đánh dấu cột mốc 15 năm của Anker trong lĩnh vực âm thanh, với định hướng tiếp tục đổi mới trải nghiệm người dùng thông qua công nghệ AI tích hợp sâu vào phần cứng.

Song Hà

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