Dai-ichi Life Việt Nam được vinh danh “Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR”

Danh hiệu dat được trong Lễ "Tôn vinh các doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR 2025", do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn vừa tổ chức.

Với chủ đề "Hướng đến một xã hội phát triển bền vững", chương trình nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phát triển hài hòa trên 3 trụ cột: tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội. Theo đó, xã hội bền vững có thể được định hình bởi hành động thiết thực của doanh nghiệp: đồng hành cùng cộng đồng, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, nâng cao đời sống người lao động và kiến tạo giá trị chung cho các thế hệ tương lai.

Đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp được trao giải "Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR", Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn với chiến lược tăng trưởng bền vững - kinh doanh hiệu quả song hành với trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, thông qua các sáng kiến về phát triển giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc sức khỏe cho người dân, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và trồng rừng phòng hộ, giảm thiểu khí thải các-bon, góp phần điều hòa khí hậu và bảo vệ môi trường sống.

Giải thưởng được Tạp chí Kinh tế Sài Gòn khởi xướng từ năm 2019 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong trong thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp thiết thực cho cộng đồng nhằm mang đến những giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam.