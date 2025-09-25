Hơn 1.000 gian hàng tham gia Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2025





Các đại biểu tham quan gian hàng tại triển lãm

Triển lãm được tổ chức từ ngày 24-9 đến ngày 28-9 do Trung tâm Công nghệ Thông tin - Bộ Xây dựng và Tập đoàn Tổ chức Triển lãm Quốc tế Xây dựng Vietbuild phối hợp tổ chức thực hiện.

Theo ban tổ chức, triển lãm góp phần vào việc hỗ trợ các nhà doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, kết nối giao thương, kết nối cung cầu, kết nối công nghệ trên nền tảng kỹ thuật số, kinh tế số; đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, phát triển thị trường trong năm 2025 theo chủ trương của Chính phủ.

Năm nay, sự kiện thu hút hơn 1000 gian hàng, gần 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước với những sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến. Đặc biệt có những gian hàng có quy mô lớn quốc gia của các nước: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan.

Triển lãm Vietbuild đã trở thành một thương hiệu lớn, là điểm hẹn chung cho các nhà doanh nghiệp ngành Xây dựng - Vật liệu xây dựng. Triển lãm sẽ là nơi giới thiệu những sản phẩm mới, dịch vụ mới trong các lĩnh vực: Trang trí nội ngoại thất, Công nghệ Xây dựng, Vật liệu mới, các hệ thống và công nghệ ứng dụng trong nhà ở thông minh và hệ thống chiếu sáng thông minh.

Trong suốt 5 ngày triển lãm, có nhiều chương trình về hội thảo, gặp gỡ, hợp tác đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại giữa các hiệp hội, các cơ quan quản lý ngành xây dựng trong nước và quốc tế; các diễn đàn doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.

Đây là sân chơi bổ ích, thiết thực, đem lại nhiều hiệu quả tốt đẹp cho các doanh nghiệp về xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư xây dựng, thể hiện một sức sống mạnh mẽ của các nhà doanh nghiệp, một sự đổi mới và sáng tạo của ngành xây dựng trên các lĩnh vực.