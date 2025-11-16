Doanh nhân

Masterise Group và hành trình "Lớn lên cùng đất nước”

Chủ nhật, 16/11/2025 09:05

Hạ tầng luôn là “phần cứng” của quốc gia – nhưng đằng sau những tuyến đường hay cây cầu, còn là câu chuyện về tầm nhìn, khát vọng và tinh thần kiến quốc.

Với Masterise Group, việc mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng không chỉ là bước đi chiến lược, mà là sự trưởng thành trong tư duy – từ phát triển đô thị đến đồng kiến tạo không gian phát triển quốc gia, cùng Nhà nước xây dựng nền tảng cho một Việt Nam tự chủ và bền vững.

Bước tiến tư duy – từ nhà phát triển đô thị đến doanh nghiệp kiến quốc

Nếu giai đoạn đầu, Masterise Group được biết đến như một nhà phát triển đô thị với những công trình biểu tượng, thì hôm nay, tập đoàn đang thực hiện một bước chuyển mang tính chiến lược: mở rộng vai trò từ phát triển bất động sản sang đầu tư vào hạ tầng kết nối – lĩnh vực mang tính nền tảng và lâu dài của nền kinh tế.

Chia sẻ tại talkshow "Kiến tạo Đất nước", chủ đề "Kết nối để cất cánh", bà Thi Anh Đào – Giám đốc Khối Marketing Masterise Group cho biết: "Chúng tôi xác định mình là một phần trong hệ sinh thái kinh tế kiến quốc, nơi doanh nghiệp tư nhân không chỉ phát triển vì lợi ích riêng, mà còn góp phần xây dựng hạ tầng – nền tảng cho một Việt Nam tương lai bền vững và hùng mạnh".

Masterise Group và hành trình "Lớn lên cùng đất nước": Từ phát triển đô thị đến kiến tạo hạ tầng quốc gia - Ảnh 1.

Bà Thi Anh Đào – Giám đốc Khối Marketing, Masterise Group

Bước chuyển này thể hiện rõ tư duy lớn của một doanh nghiệp dám gánh vác vai trò "đối tác quốc gia", đồng hành cùng Nhà nước trong kiến tạo hạ tầng chiến lược – một trụ cột quan trọng của tầm nhìn 2045, khi Việt Nam hướng tới trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Từ những dự án đô thị biểu tượng đến các dự án hạ tầng kết nối vùng, Masterise Group đang mở rộng năng lực phát triển của mình trên nhiều tầng – không chỉ về quy mô đầu tư, mà còn về tầm ảnh hưởng đối với nền kinh tế. 

Việc tham gia vào lĩnh vực hạ tầng giao thông, logistics hay các dự án kết nối vùng là minh chứng cho sự trưởng thành trong tư duy phát triển của khu vực tư nhân Việt Nam: dám nhìn xa, đi trước, và đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi nhuận ngắn hạn.

Hạ tầng, với Masterise Group, không đơn thuần là những tuyến đường hay công trình, mà là "mạch máu" của nền kinh tế – nơi sự kết nối, mạch giao thương và chất lượng sống được kích hoạt đồng thời. 

Có thể thấy, từ tư duy phát triển đô thị, Masterise Group đã chuyển mình thành doanh nghiệp kiến quốc, đóng góp vào cấu trúc hạ tầng tổng thể của đất nước.

Hạ tầng – nền tảng cho tăng trưởng và chất lượng sống

Với Masterise Group, đầu tư hạ tầng không dừng ở những công trình giao thông, tuyến metro hay sân bay; đó là mạng lưới kết nối vùng kinh tế, con người và cơ hội – tạo nên "phần cứng" cho một quốc gia năng động.

Bà Thi Anh Đào chia sẻ: "Khi hạ tầng được đầu tư đúng hướng, không chỉ kinh tế được thúc đẩy, mà đời sống người dân, năng suất lao động và khả năng thu hút nhân tài cũng được cải thiện rõ rệt. Hạ tầng chính là nền tảng của một xã hội văn minh, nơi mọi tiềm năng đều có cơ hội được khai phóng".

Masterise Group và hành trình "Lớn lên cùng đất nước": Từ phát triển đô thị đến kiến tạo hạ tầng quốc gia - Ảnh 2.

TS Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và Bà Thi Anh Đào – Giám đốc Khối Marketing, Masterise Group chia sẻ tại Talkshow Kiến tạo Đất nước, chủ đề "Kết nối để cất cánh".

Những dự án hạ tầng kết nối như tuyến metro tại TP.HCM hay liên kết vùng Hà Nội – Bắc Ninh chính là ví dụ tiêu biểu. Khi hệ thống giao thông đồng bộ, quãng đường di chuyển được rút ngắn, nguồn nhân lực chất lượng cao có thể dịch chuyển dễ dàng hơn, các cực tăng trưởng mới cũng theo đó được hình thành. Từ đó, một vòng tuần hoàn mới của phát triển đô thị và kinh tế vùng được kích hoạt, lan tỏa giá trị từ trung tâm đến các khu vực vệ tinh.

Ở cấp độ vĩ mô, đầu tư hạ tầng là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Một quốc gia có hạ tầng hiện đại, đô thị vận hành hiệu quả, giao thông thuận tiện và môi trường sống chất lượng cao sẽ là điểm đến hấp dẫn cho chuyên gia, nhà đầu tư và các tổ chức tài chính toàn cầu.

"Chúng tôi coi trọng đầu tư phát triển hạ tầng như yếu tố then chốt – không chỉ để thu hút nhân tài mà còn để hấp dẫn các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức tài chính và doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam", bà Đào nhấn mạnh.

Ở góc nhìn của Masterise Group, đầu tư hạ tầng còn là chìa khóa để lan tỏa phát triển bền vững, bởi khi giao thông, logistics và đô thị vận hành hiệu quả, nền kinh tế có thể giảm chi phí, tăng năng suất và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ cho người dân. Tư duy "đầu tư để kiến tạo" thay cho "đầu tư để khai thác" chính là khác biệt cốt lõi của Masterise Group trong chiến lược này.

Kết nối để cất cánh – khi doanh nghiệp cùng đất nước lớn lên

Tại talkshow "Kiến tạo Đất nước", TS Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, cho rằng để khu vực tư nhân thực sự trở thành động lực của phát triển quốc gia, cần một khuôn khổ pháp lý mạnh mẽ và hành lang chính sách thông thoáng hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng và hợp tác công – tư (PPP). Ông nhấn mạnh: "Khi doanh nghiệp tư nhân được trao cơ hội và niềm tin, họ sẽ mang đến nguồn lực, sáng tạo và tốc độ – những yếu tố giúp đất nước bứt phá".

Masterise Group và hành trình "Lớn lên cùng đất nước": Từ phát triển đô thị đến kiến tạo hạ tầng quốc gia - Ảnh 3.

TS Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

Bà Thi Anh Đào cũng cho rằng bên cạnh "phần cứng" hạ tầng, Việt Nam cần thúc đẩy mạnh hơn "phần mềm" kết nối giữa các doanh nghiệp tư nhân để hình thành hệ sinh thái cộng hưởng. "Sự kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các tập đoàn tư nhân lớn, chính là sức mạnh mềm của dân tộc. Khi cùng nhau hợp tác, chia sẻ giá trị và tầm nhìn, chúng ta sẽ tạo nên những hệ sinh thái phát triển bền vững, có khả năng lan tỏa và tạo giá trị dài hạn cho đất nước", đại diện Masterise Group nhìn nhận. 

Đây cũng là tinh thần "Kết nối để cất cánh" mà Masterise Group theo đuổi – nơi mỗi doanh nghiệp không đi riêng rẽ, mà cùng đồng hành trên con đường kiến thiết quốc gia.

Bà Đào khẳng định thêm: "Doanh nghiệp Việt Nam cần dám mơ xa, dám nghĩ lớn, thoát khỏi vòng luẩn quẩn của mục tiêu ngắn hạn. Khi doanh nghiệp cùng đất nước lớn lên, giá trị tạo ra không chỉ nằm ở lợi nhuận, mà ở việc góp phần nâng tầm quốc gia." 

Trong tầm nhìn đó, đầu tư vào hạ tầng không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn là cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong sứ mệnh kiến tạo tương lai đất nước.

Hạ tầng là "phần cứng" của quốc gia, nhưng chính tư duy, khát vọng và tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp mới là "phần mềm" giúp đất nước vận hành, kết nối và cất cánh. 

Với vai trò tiên phong, Masterise Group đang từng bước khẳng định vị thế của một doanh nghiệp kiến quốc – đối tác đồng hành cùng Nhà nước trên hành trình kiến tạo hạ tầng phát triển quốc gia, hướng đến một Việt Nam tự chủ, hiện đại và bền vững.

Mỹ Hạnh

