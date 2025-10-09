Masterise Homes khẳng định vị thế tiên phong cùng Branded Living tại "Meet The Experts 2025"

Ngày 1-10, hội nghị quốc tế MTE 2025 đã diễn ra tại Hà Nội, quy tụ hơn 700 khách mời và 40 diễn giả hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản và nghỉ dưỡng và đại diện các thương hiệu như Ritz-Carlton Residences, Minor Hotels, BLINK Design Group, Hyatt, Sofitel...

Trong bối cảnh ngành bất động sản cao cấp đang chứng kiến những thay đổi mang tính toàn cầu, sự kiện đã trở thành diễn đàn quan trọng để thảo luận về xu hướng, thách thức và tương lai của phân khúc Branded Residences - bất động sản hàng hiệu.

Tại đây, Masterise Homes, nhà phát triển bất động sản hàng hiệu uy tín tại Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong khi mang những góc nhìn mới về khái niệm Branded Living – Không gian sống hàng hiệu.

Việt Nam – Từ thị trường mới nổi đến tâm điểm bất động sản hàng hiệu

Chia sẻ tại hội nghị, bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group, đã đưa ra những phân tích sâu sắc về bối cảnh thị trường và nhấn mạnh Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế rất lớn để phát triển bất động sản hàng hiệu.

Theo số liệu từ báo cáo Global Branded Residences Q4/2024, Việt Nam hiện nằm trong Top 6 quốc gia có nhiều dự án branded residences nhất thế giới, đồng thời đứng thứ 4 toàn cầu về số lượng dự án đang được triển khai (pipeline) – vượt qua cả những thị trường lớn như Trung Quốc và Ấn Độ. Đây là một bước tiến lớn, khẳng định vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ bất động sản quốc tế.

Bên cạnh đó, nguồn cung của thị trường Việt Nam cũng ngày càng đa dạng. Nếu như trước đây Branded Residences thường gắn với phân khúc nghỉ dưỡng – resort, thì nay đã mở rộng ra các dự án trong đô thị (Urban Residences) và không gian thương mại (Commercial space). Điều này phản ánh sự thích nghi linh hoạt của thị trường trước nhu cầu sống mới, khi ranh giới giữa nhu cầu "ở" và "nghỉ dưỡng" ngày càng xích lại gần nhau thông qua điểm chạm trải nghiệm.

Ở chiều ngược lại, nguồn cầu được thúc đẩy mạnh mẽ bởi sự gia tăng của tầng lớp giàu và siêu giàu. Số lượng cá nhân siêu giàu (UHNWIs) tại Việt Nam được dự báo tăng gần 30% vào năm 2028, thuộc nhóm tăng nhanh nhất châu Á – Thái Bình Dương.

Không chỉ vậy, tầng lớp trung lưu và thượng lưu cũng gia tăng nhanh chóng, sự trỗi dậy này đã hình thành một thế hệ khách hàng mới: những công dân toàn cầu am tường, có gu thẩm mỹ tinh tế, không còn chỉ tìm kiếm một ngôi nhà được định giá bằng vật chất, mà còn tìm kiếm một phong cách sống, một hệ sinh thái tiện ích và một cộng đồng tương xứng.

Đặc biệt, Việt Nam trong định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế đặt tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trở thành lợi thế lớn trong việc thu hút nhân tài cùng dòng vốn toàn cầu.

Để làm được điều này, Việt Nam không chỉ cần xây dựng môi trường "đáng làm việc", mà còn phải là nơi "đáng sống". Chính tại giao điểm này, bất động sản hàng hiệu trở thành yếu tố góp phần đưa Việt Nam định hình hình ảnh mới trên bản đồ thế giới.

Branded Living – Từ không gian sống hàng hiệu đến những trải nghiệm sống xứng tầm

Theo đại diện Masterise Homes, chính những sự chuyển dịch kinh tế vĩ mô và vi mô này đã đặt ra yêu cầu về "chất lượng hàng hiệu" trong bất động sản. Nếu trước đây, giá trị bất động sản được đo bằng vị trí đắc địa, thiết kế xa hoa hay tiện ích đa dạng, thì nay, trọng tâm đã mở rộng sang những trải nghiệm sống được thiết kế trọn vẹn, bền vững và cá nhân hóa.

Khái niệm Branded Living mở ra một chương mới, nơi giá trị không dừng ở vẻ ngoài xa hoa, mà trở thành trải nghiệm sống toàn diện, bền vững và đầy bản sắc

Đáp ứng xu thế đó, Masterise Homes tiên phong giới thiệu khái niệm Branded Living – Không gian sống hàng hiệu tại Việt Nam. Đây không chỉ là sự kế thừa từ Branded Residences, mà còn khai mở một hướng đi mới trong tư duy phát triển bất động sản: tập trung vào việc kiến tạo trải nghiệm sống toàn diện, thay vì chỉ chú trọng vào các tiêu chuẩn bàn giao hay danh mục tiện ích, đưa chuẩn sống cao cấp đến gần hơn với nhiều phân khúc khách hàng, bao gồm cả tầng lớp trung lưu đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo bà Thi Anh Đào, một không gian sống hàng hiệu do Masterise Homes phát triển được kiến tạo để phục vụ nhiều thế hệ trong gia đình, đáp ứng nhu cầu khác nhau của các giai đoạn cuộc đời với hệ giá trị trải nghiệm toàn diện: Trải nghiệm gắn kết sâu sắc; Trải nghiệm chất sống tinh hoa và trải nghiệm dấu ấn vị thế của mỗi cá nhân.

Để hiện thực hóa triết lý đó, Masterise Homes theo đuổi một hệ quy chuẩn xuyên suốt từ thiết kế, pháp lý đến vận hành để phát triển hàng hiệu trong bất động sản thông qua 04 tiêu chí cốt lõi: Attention to Detail - Sự tinh tế và chỉn chu trong từng chi tiết thiết kế và vận hành; Heritage Inspired - Tinh thần di sản hiện hữu trong mỗi không gian; Worldly Recognized - Chất lượng quốc tế được công nhận và Build to Last - Khả năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

Chia sẻ về năng lực phát triển các dòng sản phẩm không hợp tác cùng thương hiệu quốc tế, trong phiên thảo luận "Từ thiết kế đến trải nghiệm sống: Những yếu tố & Thách thức chính trong phân khúc cao cấp", các chuyên gia cùng nhìn nhận một xu hướng rõ nét: Thị trường bất động sản cao cấp đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng "local relevance" – đề cao khả năng thấu hiểu và thích ứng với văn hoá, lối sống, và nhu cầu tinh tế của khách hàng.

Theo các chuyên gia, giá trị thương hiệu ngày nay không chỉ đến từ việc hợp tác với các tên tuổi quốc tế, mà còn từ năng lực phát triển sản phẩm một cách nhất quán, mang dấu ấn riêng nhưng vẫn đạt chuẩn quốc tế.

Để được thị trường toàn cầu công nhận, các thương hiệu cần đảm bảo những yếu tố cốt lõi không thể thỏa hiệp, bao gồm: (1) Space - Không gian: Đảm bảo tính đặc quyền của không gian, nơi khách hàng có thể thật sự tận hưởng cuộc sống và tìm thấy sự cân bằng; (2) Community - Cộng đồng: Kiến tạo những cộng đồng cùng tư duy, đẳng cấp và nuôi dưỡng sự gắn kết cho cư dân. (3) Location - Vị trí: Không chỉ "đắc địa" mà còn mang những đặc tính độc tôn, tạo nên giá trị riêng biệt cho dự án; (4) Scale - Quy mô: Đảm bảo một số lượng đủ thu hút cho thị trường.

Đây cũng chính là triết lý mà Masterise Homes kiên định theo đuổi trong hành trình kiến tạo chuẩn mực sống hàng hiệu. Với cách tiếp cận này, bên cạnh những dự án Branded Residences nổi trội hợp tác cùng các thương hiệu danh tiếng toàn cầu như Grand Marina, Saigon và The Ritz-Carlton Residences, Hanoi; Masterise Homes còn ứng dụng xuyên suốt triết lý này trong mọi dòng sản phẩm thuộc hệ sinh thái.

Nếu Masteri Collection phục vụ nhóm khách hàng trẻ, thành đạt và năng động tại các đô thị lớn, thì Lumière Series hướng đến những chủ nhân đề cao chiều sâu trải nghiệm và tìm kiếm không gian sống hài hòa cùng thiên nhiên, nuôi dưỡng sự cân bằng trọn vẹn giữa thân – tâm – trí.

Mỗi thương hiệu đều được phát triển với định vị rõ ràng, từ thiết kế kiến trúc, vật liệu, tiện ích cho đến tiêu chuẩn dịch vụ và vận hành. Nhờ sự nhất quán này, Masterise Homes không chỉ nâng cao chất lượng sống cho từng nhóm khách hàng mục tiêu, mà còn đảm bảo giá trị đầu tư lâu dài, góp phần xây dựng một nền tảng phát triển bền vững cho thị trường bất động sản cao cấp tại Việt Nam.

"Với những chia sẻ mang tính đột phá về Branded Living, sự hiện diện nổi bật của Masterise Homes tại Meet The Experts 2025 một lần khẳng định vị thế tiên phong của thương hiệu trong lĩnh vực bất động sản hàng hiệu, mà còn cho thấy tầm nhìn dài hạn trong việc nâng tầm chuẩn sống tại Việt Nam.

Khái niệm Branded Living mở ra một chương mới, nơi giá trị không dừng ở vẻ ngoài xa hoa, mà trở thành trải nghiệm sống toàn diện, bền vững và đầy bản sắc. Đây cũng chính là hành trình Masterise Homes kiên định theo đuổi: kiến tạo không gian sống đẳng cấp cho cộng đồng tinh hoa Việt Nam, đồng thời góp phần nâng tầm vị thế quốc gia trên bản đồ bất động sản quốc tế.