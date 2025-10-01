Ngôi nhà thứ hai tại TP HCM, xu hướng mới của người Hà Nội

Nếu như trước đây, ngôi nhà thứ hai là biệt thự biển hay condotel để nghỉ dưỡng thì hai năm trở lại đây xu hướng này đã thay đổi, nhiều khách hàng phía Bắc ưu tiên nhà thấp tầng ở trung tâm thành phố lớn, đặc biệt là TP HCM. "Gu" second home của người Hà Nội đổi từ gần biển đến ánh đèn thành phố lớn.

Tư duy chọn ngôi nhà thứ hai tích sản bền vững

Trong giai đoạn 2013-2019, bất động sản nghỉ dưỡng có sự tăng trưởng nóng. Nhưng khi đại dịch COVID-19, thị trường đóng băng (2019-2022), dòng tiền sinh lời kép từ biệt thự nghỉ dưỡng không đạt được kỳ vọng của nhà đầu tư.

Gladia by the Waters đã có văn bản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của cơ quan có thẩm quyền và sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho từng căn theo quy định.

Giai đoạn bất động sản phục hồi, khi pháp lý dần tháo gỡ (2024-2025), thị trường thiết lập một xu hướng mới về ngôi nhà thứ hai. Nhu cầu Nam tiến, tìm cơ hội mới của người Hà Nội nói riêng và các nhà đầu tư phía Bắc nói chung ngày càng cao.

Dữ liệu thị trường từ Batdongsan.com.vn cho thấy nhu cầu Nam tiến mạnh lên với 66% người Hà Nội được hỏi quan tâm đến bất động sản phía Nam, trong đó có gần 50% muốn mua nhà ở TP HCM, tiêu chí sản phẩm cũng đổi vị sang chung cư, nhà thấp tầng đô thị thay vì nghỉ dưỡng thuần túy.

Động lực để giới đầu tư Hà Nội chuyển hướng các thị trường phía Nam, trong đó có trung tâm kinh tế lớn như TP HCM đến từ các nguyên nhân: thị trường ở đây giàu tiềm năng, giá đang ở mức khá tốt, có dự án bất động sản mới chất lượng tốt và mặt bằng giá tại khu vực đang sống là Hà Nội và các khu vực giáp ranh Hà Nội đang quá cao.

Lý do dịch chuyển về TP HCM

Vì sao chọn TP HCM là "miền đất hứa" không thể bỏ qua? Lý do đầu tiên đến từ sự phát triển hạ tầng đồng bộ của TP HCM với các tuyến đường cao tốc, Vành đai 2, 3, 4 đường sắt đô thị (metro), nút giao An Phú , nút giao Mỹ Thủy (dự kiến hoàn thành tháng 4/2026), cầu Cát Lái (dự kiến xây dựng 2026)… Đặc biệt là sân bay Long Thành (dự kiến đi vào vận hành năm 2026) tạo ra cú huých lớn cho đô thị tăng tốc.

Thứ hai, TP HCM là trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước, ngày càng thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thành phố đang khởi động trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm, mục tiêu bắt đầu vận hành từ năm 2025, định hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ toàn diện như thị trường ngân hàng, vốn gắn với dịch vụ quản lý tài sản, quản lý quỹ...

Thứ ba, cũng là lý do quan trọng bậc nhất, chính là nhu cầu vừa tích sản và có dòng tiền sinh lời thường xuyên của nhà đầu tư, TP HCM là nơi đáp ứng tốt tiêu chí này để người Hà Nội nhanh chóng ra quyết định "xuống tiền" sở hữu.

Khu Đông TP HCM là lựa chọn ưu tiên

Nhịp sống sôi động của TP HCM với dịch vụ đa dạng mang lại cuộc sống chất lượng tốt, đầy đủ tiện ích. Khí hậu hai mùa ổn định, nơi đây cũng trở thành điểm đến lý tưởng nhà đầu tư phía Bắc tránh cái rét buốt của mùa đông.

Gladia by the Waters - dự án thấp tầng bên sông hiếm có tại TP HCM.

Sự tập trung cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại khu Đông trong 5 năm qua, đã biến nơi đây trở thành lựa chọn hàng đầu của các khách hàng Hà Nội. Những dự án dọc theo tuyến metro và các trục đường lớn như Nguyễn Thị Định, Võ Chí Công, Liên Phường... đang dẫn đầu về đà tăng giá. Bối cảnh nguồn cung khan hiếm như hiện nay, đà tăng của giá nhà tại khu vực này chưa dừng lại.

Savills Việt Nam cho biết TP HCM đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung nhà ở trong suốt 5 năm gần đây. Thành phố đặt mục tiêu phát triển khoảng 235.000 căn nhà mới trong giai đoạn 2021-2025, tuy nhiên chỉ thực hiện được 24% chỉ tiêu, còn thiếu hụt 179.000 căn. Nguồn cung bất động sản liền thổ tại TP HCM vẫn còn nhiều khó khăn với nguồn cung sơ cấp trong quý II/2025 giảm xuống chỉ còn 600 căn và nguồn cung mới khiêm tốn chỉ 80 căn.

Tính đến 6 tháng đầu năm 2025, nguồn cung sơ cấp chỉ có 700 căn với 170 giao dịch. Nguồn cung tương lai dự kiến sẽ tiếp tục hạn chế, với chỉ khoảng 3.600 căn được mở bán ra thị trường tính đến năm 2027, chủ yếu tập trung tại khu vực ngoại thành được hỗ trợ bởi hạ tầng đang phát triển. Nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu cao, giúp thanh khoản bất động sản TP HCM tốt, đây là động lực chính giúp gia tăng giá trị tài sản họ nắm giữ.

Trong chiến lược đa dạng hóa tài sản đầu tư với lợi thế về hạ tầng, không gian sống… Gladia by the Waters được phát triển bởi Keppel & Khang Điền được đánh giá là sản phẩm đầu tư phù hợp với xu hướng lựa chọn ngôi nhà thứ hai của người Hà Nội.

Gladia by the Waters sở hữu 5 công viên chủ đề diện tích 1,25ha, hơn 50 tiện ích đáp ứng nhu cầu đa thế hệ.

Gladia by the Waters sở hữu quỹ đất bên sông hiếm hoi giữa trung tâm TP HCM mới, gần với nhánh sông Rạch Chiếc, mỗi ngôi nhà đều được kiến tạo hòa nhịp với thiên nhiên, đem lại cuộc sống như nghỉ dưỡng cho mỗi chủ nhân. Dự án có mật độ xây dựng thấp (23,3%) bao gồm 226 căn giới hạn (biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, biệt thự tứ lập, nhà liên kế có sân vườn) kiến tạo chất sống tinh tuyển giữa TP HCM.

Gladia by the Waters tọa lạc trên trục Võ Chí Công (Vành đai 2), cửa ngõ kết nối trực tiếp cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đồng thời liền kề trung tâm tài chính Thủ Thiêm. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 20 phút để tiếp cận chợ Bến Thành hay khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Đặc biệt, Gladia by the Waters chỉ cách sân bay quốc tế Long Thành chưa đầy 45 phút di chuyển, thuận thiện di chuyển, mở rộng kết nối toàn cầu cho cộng đồng cư dân tinh hoa nơi đây.

Hiện nay, giá biệt thự tại TP Thủ Đức (cũ) đạt khoảng 412 triệu đồng/m², cao hơn 35% so với mức trung bình toàn TP HCM là 304 triệu đồng/m². Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm nhưng nhu cầu ngày càng gia tăng, khu vực này vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển. Đón bắt xu thế "Nam tiến" của giới đầu tư Hà Nội, việc sở hữu ngôi nhà thứ hai tại trung tâm TP HCM không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn là tài sản bền vững cho tương lai.

Gladia by the Waters dự kiến sớm mở bán, với toàn bộ biệt thự và cảnh quan đã hoàn thiện, sẵn sàng đón khách hàng trải nghiệm thực tế.