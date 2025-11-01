Saint-Gobain tiên phong trong chuyển đổi xanh ngành xây dựng, cam kết mục tiêu Net Zero

Với 30% doanh số trong 5 năm gần đây đến từ các sản phẩm mới và 75% danh mục là vật liệu nhẹ, Saint-Gobain Việt Nam cam kết đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Gian hàng Saint-Gobain Việt Nam tại Tuần lễ Công trình Xanh và Giao thông Xanh Việt Nam 2025

Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển Công trình xanh và Giao thông xanh theo hướng bền vững", sự kiện quy tụ hơn 1.000 đại biểu từ cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, giới chuyên môn và cộng đồng doanh nghiệp. Đây là diễn đàn đa chiều nhằm nhận diện thách thức, mở ra cơ hội và đề xuất giải pháp thực tiễn cho quá trình đô thị hóa bền vững tại Việt Nam.

Saint-Gobain Việt Nam tham dự sự kiện với gian triển lãm và hai bài trình bày chiến lược tại phiên toàn thể và phiên chuyên đề, qua đó thể hiện tầm nhìn chiến lược và cam kết hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa cam kết.

Tại phiên toàn thể, ông Nguyễn Trường Hải, Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam, đã dẫn dắt bài trình bày với thông điệp chiến lược "Biến đô thị hóa thành bước ngoặt chuyển đổi xây dựng xanh với hệ sinh thái vật liệu nhẹ, low-carbon". Trong vai trò người tiên phong trong xu hướng vật liệu xây dựng xanh, Saint-Gobain Việt Nam giới thiệu hệ sinh thái giải pháp vật liệu nhẹ, hiệu suất cao và low-carbon, giúp chủ đầu tư và đơn vị thi công tối ưu thiết kế, rút ngắn tiến độ và chủ động kiểm soát phát thải carbon trong suốt vòng đời công trình.

Để tiếp tục giữ vững vị thế dẫn dắt, Saint-Gobain xác định nghiên cứu và phát triển (R&D) là trụ cột chiến lược cho tăng trưởng dài hạn. Trong năm 2025, Saint-Gobain ra mắt DURAflex® Low Carbon – tấm xi măng xanh đầu tiên sản xuất tại Việt Nam có đánh giá vòng đời sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, đạt chứng nhận sản phẩm môi trường EPD…

Saint-Gobain đang đầu tư mạnh cho R&D, tập trung phát triển các vật liệu nhẹ, hiệu suất cao như thạch cao, kính tiết kiệm năng lượng, cùng giải pháp tường - trần cách nhiệt, nhằm hướng tới công trình xanh và trung hòa carbon.

Ông Nguyễn Trường Hải khẳng định: "Sự hiện diện và cam kết phát triển bền vững của Saint-Gobain gắn liền với định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam. Tầm nhìn tương lai, Saint-Gobain cam kết giảm 33% lượng phát thải CO₂ phạm vi 1 và 2 vào năm 2030, hướng tới trung hòa carbon toàn bộ chuỗi vận hành vào năm 2050".