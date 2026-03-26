Sắp ra mắt căn hộ cao cấp Mic Tower Tố Hữu

Dự án Mic Tower Tố Hữu tọa lạc tại mặt đường Tố Hữu, phường Trung Văn, thành phố Hà Nội, có quy mô diện tích 2.5 ha, gồm 104 căn liền kề nhà phố và tòa nhà chung cư cao 42 tầng với 603 căn hộ cao cấp được quy hoạch bài bản và trang bị hệ thống tiện ích đồng bộ, hiện đại.

Phối cảnh dự án Mic Tower Tố Hữu

1/ Tổng quan dự án Mic Tower 54 Tố Hữu

Mic Tower 54 Tố Hữu sẽ thiết lập một chuẩn sống mới cao cấp bởi những đặc quyền sống văn minh tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Dự án Mic Tower không chỉ mang đến một không gian sống sang trọng, mà còn là cơ hội đầu tư đầy tiềm năng với giá trị gia tăng bền vững.

Tên thương mại: Mic Tower

Vị trí: 54 Tố Hữu, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Mic Invest

Tổng diện tích: 25.305m2

Diện tích xây dựng: 149.659 m2.

Tổ hợp văn phòng, TMDV, căn hộ hạng sang, LK & shophouse.

Quy mô: 1 tòa chung cư 42 tầng, 3 tầng hầm.

104 lô liền kề & shophouse

Diện tích: 67m² – 328m²

Thiết kế: 2PN đến 4 PN và Sky Villas diện tích lớn

Hình thức sở hữu: Sổ hồng vĩnh viễn

Thời gian bàn giao: Quý 2/2028.

Dự án Mic Tower tựa như viên kim cương hội tụ tinh hoa của thành phố hiện đại và đẳng cấp bậc nhất phía Tây Hà Nội. Tự hào là nơi nâng tầm đẳng cấp doanh nhân thành một nghệ thuật sống thành đạt, dự án được đầu tư và phát triển bởi Mic Invest. "Chất lượng – Hiện đại – Sang trọng" là những lời khen có cánh mà các nhà đầu tư dành cho dự án.

2/ Vị trí dự án chung cư Mic Tower Tố Hữu

Mic Tower tọa lạc tại mặt đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Dự án sở hữu lợi thế kết nối giao thông tuyệt vời cùng hệ thống cơ sở tầng hoàn thiện đồng bộ kết nối hoàn hảo, các tiện ích nội ngoại khu mang đến sản phẩm "chất" nhất, đẳng cấp, tạo lực hút mạnh đối với khách hàng và các nhà đầu tư.

Các trục đường huyết mạch xung quanh dự án Mic Tower Tố Hữu có thể kể đến như:

Đường Tố Hữu, Lê Văn Lương đi vào Trung tâm thành phố

Đường Vành Đai 3, Khuất Duy Tiến di chuyển ra phía Tây Nam và các tỉnh phía Nam Hà Nội

Đường Tố Hữu, Nguyễn Trãi, Lãng Hòa lạc di chuyển đến các tính phía Tây, phía Tây Bắc Hà Nội

Tuyến Bus nhanh BRT BX Yên Nghĩa – Kim Mã

Đường cao tốc trên cao Cát Linh – Hà Đông

Trong bán kính 3km: Big C Thăng Long, tòa nhà KengNam, Royal City, Sân vận động Mỹ Đình, Aeon Hà Đông; Đại học KHTN, Đại học Hà Nội, Đại học XHNV; Bệnh viện Hồng Ngọc, ...Dự án còn nằm ngay sát công viên Phùng khoang 11.8ha, Vinhomes Green bay, Hồ đầu mỗi Mễ Trì, Hồ điều hòa Nhân Chính, Hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2),...

Tầm nhìn xanh mát: Sát cạnh Hồ Green Bay và Công viên hồ Phùng Khoang – lá phổi xanh cho cuộc sống trong lành.

Giáo dục hàng đầu: Chỉ vài phút di chuyển tới Tiểu học Vinschool và hệ thống trường học liên cấp uy tín: trường đại học lớn: Đại học Hà Nội, Đại học Kiến trúc, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải,..

Y tế & Công việc: Kề cận Bệnh viện Y học Cổ truyền và các tòa nhà văn phòng hiện đại, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển, gần các bệnh viện: BV Đại học Y Hà Nội, Quân y 103, BV Hà Đông

Dễ dàng tiếp cận các trung tâm thương mại như AEON Mall Hà Đông, Royal City, Vincom Trần Duy Hưng, GO! Thăng Long

Từ vị trí dự án Mic Tower Tố Hữu, cư dân có thể dễ dàng kết nối tới các quận lân cận như Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm với nhiều dịch vụ tiện ích xung quanh chỉ trong bán kính 2km.

Xung quanh dự án Mic Tower Tố Hữu còn có nhiều khu đô thị mới hiện đại như:

Khu đô thị Dương Nội

Khu đô thị Mỗ Lao

Khu đô thị Trung Văn

Khu đô thị Phùng Khoang

Khu nhà ở Đài phát thanh phát sóng Mễ Trì.

3/ Tiện ích chung cư Mic Tower Tố Hữu

Cư dân sinh sống tại Mic Tower Tố Hữu còn sở hữu hệ thống dịch vụ tiện ích đẳng cấp 5 sao, mang đến không gian sống thư thái, giảm mệt mỏi, căng thẳng sau mỗi ngày làm việc với hệ thống cảnh quan cây xanh trong lành, hệ thống bể bơi, gym, Spa đẳng cấp,...

Tầng 3-5: TTTM, Phòng sinh hoạt cộng đồng, tiện ích trong nhà ở tầng 5 gồm các dịch vụ CSSK: Gym, Spa, Yoga,

Ngoài ra, cư dân còn có thể sử dụng các dịch vụ tiện ích từ các khu vực lân cận như: Bus BRT, Viện Quân Y 103, Viên Y Học Cổ Truyền, bệnh viện Hà Đông hay Công viên điều hòa Bách Hợp Thủy 12ha (Quảng trường, sân trượt patin, chùa tâm linh, rạp chiếu phim 4D, đài phun nước, thư viện sách, khu vườn 4 mùa,…)

Nội khu: Bể bơi ngoài trời, trung tâm thương mại sầm uất, Gym & Fitness hiện đại, Spa, Sky Garden tầng mái (tầng 39 & 41).

Đặc quyền: An ninh 3 lớp, sảnh lễ tân sang trọng, cửa nhận diện khuôn mặt (Face ID), hệ thống lọc nước sạch tổng toàn tòa nhà.

Cộng đồng: Khu sinh hoạt cộng đồng, sân chơi trẻ em thông minh, vườn nghệ thuật, tạo nên không gian sống văn minh, gắn kết.

4/ Mặt bằng và thiết kế căn hộ Mic Tower Tố Hữu

Mic Tower Tố Hữu được thiết kế với kiến trúc hiện đại, giao hòa cùng với thiên nhiên. Khối tháp 100% đón dòng khí lưu chuyển Bắc - Nam, các tòa được định hướng song song theo đường Tố Hữu, mở rộng tầm nhìn ra các công viên xanh, hồ điều hòa tạo cảm giác phóng khoáng. Dự án được xây dựng theo phương pháp tân tiến dùng cho các công trình hạng A, sử dụng nguyên vật liệu chất lượng tốt mang đến độ bền bỉ, an toàn và tính thẩm mỹ cao. Tổng thể Mic Tower Tố Hữu có 1 tòa tháp cao 42 tầng, 1 tòa văn phòng cao 10 tầng, 104 căn liền kề và trường mầm non nội khu.

Dòng căn hộ chung cư:

Có chiều cao 42 tầng nổi, 3 tầng hầm đỗ xe rộng rãi.

Tầng 1-2 là Shop khối đế. Tầng 3 đến 5 là tiện ích dịch vụ.

Tầng 6 đến 29 là căn hộ từ 2 đến 4 phòng ngủ

Tầng 30 đến 42 là căn hộ Sky Villas diện tích lớn

Tầng 1 có bể bơi ngoài trời. Tầng 39 và 41 có sân vườn trên không.

Căn 2PN đến 4PN: Diện tích 67m2 - 91m2 - 129m2 - 154m2 - 184m2.

Căn 5PN đến 9PN: Diện tích 231m2 - 273m2 - 328m2 - 333m2.

Dòng Liền kề - Shophouse:

Có 104 lô liền kề, shophouse xây 3,5 tầng, mặt tiền 5m.

Diện tích 75m2 - 84m2; Góc xẻ khe 82m2 - 116m2.

Lòng đường 6m, vỉa hè mỗi bên 1,5m, khoảng lùi trước sau nhà 2m làm sân vườn.

Căn hộ Mic Tower bàn giao hoàn thiện nội thất (trừ đồ điện tử) từ các thương hiệu nổi tiếng, nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu. Nội thất các căn hộ được đảm nhận bởi đơn vị thiết kế nổi tiếng của Singapore Ong & Ong. Thiết kế hướng đến người dùng lưu trú lâu dài và khách hàng đầu tư cho thuê. Các sản phẩm đa dạng gồm studio, căn hộ một đến hai phòng ngủ, căn hộ thông tầng (duplex), có logia riêng và tầm nhìn toàn cảnh thành phố Hà Nội.

Mỗi căn hộ tại Mic Tower được thiết kế tối ưu với không gian mở, sử dụng kính Low-E từ sàn đến trần, giúp tối đa hóa ánh sáng tự nhiên và tiết kiệm năng lượng. Taseco Land Trung Văn mang đến trải nghiệm sống chuẩn quốc tế với tiêu chuẩn bàn giao nội thất liền tường cao cấp. Từng chi tiết trong căn hộ được chăm chút kỹ lưỡng, mang lại không gian sống sang trọng và hiện đại. Hành lang rộng rãi, có điều hòa cùng sảnh lễ tân và lounge sang trọng tạo nên không gian sống tinh tế, đẳng cấp.