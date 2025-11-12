Tandoland công bố dự án 146,8 ha tại Tây Ninh

Ngày 11-11 tại văn phòng Nhà điều hành dự án, địa chỉ 2012 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, TP HCM, Công ty CP Mai Bá Hương (Mai Bá Hương), thành viên của Công ty CP Tân Đô (Tandoland) đã tổ chức sự kiện “Unbox Sa bàn – Khai mở diện mạo” giới thiệu mô hình kiến trúc của Khu dân cư Mai Bá Hương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn

Khu dân cư Mai Bá Hương tên thương mại là Dragon Eden có quy mô gần 146,8 ha, bao gồm 5.338 sản phẩm, 4 block chung cư. Dự án dự kiến hoàn thiện vào quý IV-2025 và giao nền cho khách hàng. Dự án nằm trong tổng thể khu Đô Thị Công Nghiệp Bắc Bến Lức 896,9 ha tại xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh (trước đây thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An) khu vực giáp ranh trực tiếp với phía Tây Nam TP HCM. Nhờ lợi thế vị trí cửa ngõ vùng, dự án đóng vai trò quan trọng trong kết nối TPHCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.



Dự án ghi dấu ấn bởi hạ tầng hoàn chỉnh, hệ thống tiện ích nội khu chất lượng cao, cùng pháp lý minh bạch và đã có sổ đỏ từng nền cho toàn dự án, một lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thị trường hiện nay.

Từ Dragon Eden, cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm TP HCM thông qua các tuyến giao thông huyết mạch: Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 10, trục quan trọng là đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài… với thời gian từ 15 - 20 phút.



Đặc biệt, Mai Bá Hương được đánh giá là “trung tâm giao điểm vàng” giữa Vành đai 3 và Vành đai 4, cao tốc HCM – Trung Lương, cao tốc Bến Lức – Long Thành đồng thời thụ hưởng hệ thống hạ tầng giao thông đang hoàn thiện: Vành đai 3 (hoàn thành 2026) kết nối 4 tỉnh và liên kết trực tiếp đến Sân bay Long Thành; Vành đai 4 (khởi công 2025), kết nối TP HCM, Đồng Nai – Bình Dương – Bà Rịa Vũng Tàu – Long An.

Đặc biệt đường Võ Văn Kiệt nối dài (60m): khởi công quý I/2026, trục giao thông trọng điểm Đông – Tây; Đường Lương Hòa – Bình Chánh (60m): tăng cường kết nối trực tiếp sang TP HCM.



Cao tốc TP HCM – Mộc Bài, kết nối nhanh TP HCM với Tây Ninh. Ngoài ra, dự án nằm liền kề Khu công nghiệp Tandoland và KCN Prodezi tổng quy mô 650 ha, tạo lợi thế thu hút nhóm khách hàng là chuyên gia, kỹ sư, người lao động có nhu cầu an cư thực.

Sở hữu vị trí trung tâm vùng, thừa hưởng hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh, Dragon Eden được đánh giá có biên độ tăng giá bền vững. Đây là yếu tố hấp dẫn với cả khách hàng an cư và nhà đầu tư trung và dài hạn.



Đặc biệt, đây là dự án hiếm hoi trên thị trường khi mở bán đã có sổ đỏ cho từng nền đất. Diện tích mỗi nền từ 90 –110 - 160 m², giá bán dự kiến chỉ từ 26 triệu đồng/m². Chủ đầu tư áp dụng những chính sách đặc biệt, phương thức thanh toán linh hoạt theo tiến độ, hỗ trợ vay ngân hàng và chính sách chiết khấu cho khách hàng thanh toán sớm, giúp giảm áp lực tài chính cho người mua.

Đại diện chủ đầu tư Tandoland cho biết: “Với định hướng phát triển đô thị bền vững và chú trọng chất lượng hạ tầng, Dragon Eden sẽ trở thành khu đô thị hiện đại, đáp ứng nhu cầu an cư, làm việc và kết nối cho cộng đồng cư dân mới trong khu vực cửa ngõ TP HCM. Chúng tôi không chỉ phát triển một khu đô thị, mà là còn kiến tạo một môi trường sống thực sự, nơi cư dân được tận hưởng tiện nghi, an toàn và giá trị bền vững. Dragon Eden là lời khẳng định cho tầm nhìn phát triển dài hạn của TandoLand trong hành trình đồng hành cùng cộng đồng. Với năng lực triển khai vững vàng, tâm huyết và khát vọng kiến tạo, cùng đội ngũ chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao, chúng tôi tin rằng Công ty Mai Bá Hương – Đơn vị phát triển dự án sẽ đưa Dragon Eden thành khu đô thị công nghiệp xanh, sạchhàng đầu miền Nam mang đến những giá trị thiết thực cho nhà đầu tư cũng như người dân có nhu cầu ở thật, sống thật".



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ông Huỳnh Văn Sơn, cho rằng Tây Ninh có vị trí chiến lược hết sức quan trọng; là trung tâm giao thoa kinh tế, văn hóa giữa 2 vùng Đông và Tây Nam Bộ, nằm trên hành lang kinh tế Xuyên Á; diện tích hơn 8.500 km2 với gần 3 triệu dân; quy mô kinh tế thuộc Top 10 cả nước.

Tây Ninh kết nối trực tiếp với TP HCM qua các tuyến cao tốc và vành đai; với vùng Đông Nam Bộ qua hành lang công nghiệp, đô thị; và với vùng Đồng bằng sông Cửu Long qua các trục Đông, Tây và đường thủy.

Với cơ chế, chính sách phù hợp, cùng với chiến lược thu hút đầu tư và xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng trong những năm qua đã giúp Tây Ninh trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau khi sáp nhập, Tây Ninh đã mang một tầm vóc mới, trở thành trung tâm công nghiệp – dịch vụ – đô thị hiện đại của vùng; minh chứng cho điều đó chính là sự ra đời và phát triển của hàng loạt các dự án lớn, được tập trung đầu tư bài bản và có chất lượng cao. Trong đó, dự án Khu dân cư Mai Bá Hương trên địa bàn xã Lương Hòa được xem là một ví dụ nổi bật.

“Tôi tin tưởng rằng, sự kết hợp hài hòa giữa tâm huyết của chủ đầu tư và năng lực thực thi của Đơn vị phát triển sẽ đưa Khu dân cư Mai Bá Hương trở thành khu phức hợp đô thị công nghiệp xanh, sạch hàng đầu khu vực và là niềm tự hào của tỉnh Tây Ninh. Với quan điểm "Chính quyền Tây Ninh và doanh nghiệp như hai người bạn cùng đồng hành, cùng phát triển", chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành, kịp thời tháo gỡ các khó khăn và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai hoạt động hiệu quả và đạt được các mục tiêu đã đề ra” – ông Sơn khẳng định.