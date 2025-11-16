Doanh nhân

Tập đoàn MetLife góp mặt trong tốp 25 Nơi làm việc tốt nhất thế giới năm 2025

Chủ nhật, 16/11/2025 14:15

Tập đoàn MetLife vừa được Tạp chí Fortune và tổ chức Great Place to Work vinh danh trong Tốp 25 Nơi làm việc tốt nhất thế giới năm 2025.

Ghi dấu năm thứ hai liên tiếp MetLife có mặt trong danh sách uy tín này.

Tập đoàn MetLife góp mặt trong Tốp 25 Nơi làm việc tốt nhất Thế giới năm 2025 - Ảnh 1.

Tập đoàn MetLife tiếp tục góp mặt trong Tốp 25 Nơi làm việc tốt nhất thế giới năm 2025

Bảng xếp hạng được thực hiện dựa trên hàng triệu phản hồi từ người lao động trên toàn cầu, đánh giá các doanh nghiệp về văn hóa tin cậy, tính hòa nhập và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Các công ty được lựa chọn phải có tên trong ít nhất 5 danh sách "Nơi làm việc tốt nhất" tại các khu vực như Châu Á, Châu Âu, Bắc Mỹ, Mỹ Latinh hoặc Úc trong năm vừa qua.

Ông Michel Khalaf, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn MetLife, chia sẻ: "Đây là sự ghi nhận cho cam kết không ngừng của MetLife trong việc tạo ra một môi trường nơi mọi người đều cảm thấy được trân trọng và được tiếp thêm năng lượng để tạo ra khác biệt. Văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ là nền tảng giúp MetLife phát triển bền vững trong một thế giới luôn thay đổi".

Chiến lược nhân sự của MetLife trên toàn cầu tập trung vào xây dựng văn hóa gắn kết và trao quyền, thúc đẩy đa dạng - hòa nhập - bình đẳng (DEI), đồng thời phát triển kỹ năng cho tương lai. Tập đoàn cũng triển khai Mô hình Chăm sóc Nhân viên MetLife, hướng đến việc tối ưu mọi khía cạnh trải nghiệm của nhân viên - từ môi trường làm việc, phúc lợi, cơ hội học hỏi đến cân bằng cuộc sống.

Tại Việt Nam, BIDV MetLife tiếp nối tinh thần đó bằng việc xây dựng môi trường làm việc đề cao sự cân bằng và phát triển toàn diện theo mô hình Thân - Tâm - Trí. Doanh nghiệp khuyến khích lối sống lành mạnh thông qua các hoạt động thể chất như yoga, zumba, kick-boxing và những chương trình chăm sóc sức khỏe định kỳ, giúp nhân viên duy trì năng lượng tích cực trong công việc.

Ở phương diện phát triển nghề nghiệp, công ty chú trọng duy trì sự minh bạch trong chính sách đãi ngộ, đồng thời vinh danh những cá nhân xuất sắc và tạo cơ hội học hỏi, phát triển năng lực lãnh đạo trẻ thông qua các chương trình đào tạo nội bộ và cố vấn nghề nghiệp.

Bà Elena Butarova, Tổng Giám đốc BIDV MetLife, nhấn mạnh: "Tại Việt Nam, chúng tôi tiếp tục đặt con người ở trung tâm, không ngừng cải tiến các chương trình phúc lợi và đào tạo, để mỗi nhân viên đều cảm nhận được giá trị và ý nghĩa trong hành trình cùng BIDV MetLife".

Những nỗ lực của BIDV MetLife trong việc xây dựng văn hóa chăm sóc nhân viên toàn diện cũng mang lại nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Doanh nghiệp đã được Tạp chí HR Asia vinh danh là một trong những. Nơi làm việc tốt nhất châu Á, đồng thời 5 năm liên tiếp đạt Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á.

Song Hà

Môi trường làm việc

phát triển toàn diện

Phát triển bền vững

chăm sóc sức khỏe

tổng giám đốc

văn hóa doanh nghiệp

chương trình đào tạo

chính sách đãi ngộ

người lao động
Dai-ichi Life Việt Nam được vinh danh “Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR”

Dai-ichi Life Việt Nam được vinh danh “Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR”

Doanh nhân 11:28

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự đạt danh hiệu “Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR 2025” lần thứ 7 liên tiếp (2019 - 2025).

Masterise Group và hành trình "Lớn lên cùng đất nước”

Masterise Group và hành trình "Lớn lên cùng đất nước”

Doanh nhân 09:05

Hạ tầng luôn là “phần cứng” của quốc gia – nhưng đằng sau những tuyến đường hay cây cầu, còn là câu chuyện về tầm nhìn, khát vọng và tinh thần kiến quốc.

Tập đoàn Novaland tuyển 400 nhân sự cho nhiều vị trí khách nhau

Tập đoàn Novaland tuyển 400 nhân sự cho nhiều vị trí khách nhau

Doanh nhân 13:56

Tập đoàn bất động sản Novoland tổ chức hội thảo nhân tài, mở rộng tuyển dụng quy mô lớn, khẳng định quyết tâm trở lại đường đua tăng trưởng.

Bán thêm 1 căn nhà, thêm 1 chuyến từ thiện

Bán thêm 1 căn nhà, thêm 1 chuyến từ thiện

Doanh nhân 20:59

Hoàng Văn Nam – người môi giới nhà đất gắn “tâm” vào từng giao dịch

Hai Sáu Sáu bắt tay cùng Samsung mở rộng danh mục điện thoại trong kênh điện máy

Hai Sáu Sáu bắt tay cùng Samsung mở rộng danh mục điện thoại trong kênh điện máy

Tài chính 16:33

Hai Sáu Sáu trở thành đối tác chiến lược của Công ty Điện tử Samsung Việt Nam trong việc triển khai chiến lược bán hàng “One Samsung” tại kênh điện máy.

Ra mắt trung tâm huấn luyện truyền thông tiếp thị Red Academy

Ra mắt trung tâm huấn luyện truyền thông tiếp thị Red Academy

Doanh nhân 16:29

Công ty Truyền thông Red Communications ra mắt Red Academy, huấn luyện chuyên sâu dành cho người làm truyền thông - tiếp thị và đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp.

Tandoland công bố dự án 146,8 ha tại Tây Ninh

Tandoland công bố dự án 146,8 ha tại Tây Ninh

Dự án 13:58

Công ty CP Mai Bá Hương (Mai Bá Hương), thành viên của Công ty CP Tân Đô (Tandoland), đã tổ chức sự kiện “Unbox Sa bàn – Khai mở diện mạo”.

ROX Living Amaluna – Biểu tượng an cư mới giữa lòng Vĩnh Long thịnh vượng

ROX Living Amaluna – Biểu tượng an cư mới giữa lòng Vĩnh Long thịnh vượng

Dự án 05:59

Vĩnh Long hướng tới là trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ROX Living Amaluna xuất hiện như điểm nhấn kiến trúc và biểu tượng mới của đô thị Nguyệt Hóa.

BECAMEX TOKYU và AEON Việt Nam tổ chức ngày hội trồng cây

BECAMEX TOKYU và AEON Việt Nam tổ chức ngày hội trồng cây

Doanh nhân 15:11

BECAMEX TOKYU cùng Công ty TNHH AEON Việt Nam tổ chức Lễ trồng cây “Cánh rừng quê hương” tại Khu thương mại Midori Park Square, phường Bình Dương, TP HCM.

Generali Việt Nam giữ vững danh hiệu “Doanh nghiệp vì cộng đồng”

Generali Việt Nam giữ vững danh hiệu “Doanh nghiệp vì cộng đồng”

Doanh nhân 16:24

Generali Việt Nam lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp vì cộng đồng” tại sự kiện Saigon Times CSR 2025 do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức.

XEM THÊM