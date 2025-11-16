Tập đoàn MetLife góp mặt trong tốp 25 Nơi làm việc tốt nhất thế giới năm 2025

Ghi dấu năm thứ hai liên tiếp MetLife có mặt trong danh sách uy tín này.

Tập đoàn MetLife tiếp tục góp mặt trong Tốp 25 Nơi làm việc tốt nhất thế giới năm 2025

Bảng xếp hạng được thực hiện dựa trên hàng triệu phản hồi từ người lao động trên toàn cầu, đánh giá các doanh nghiệp về văn hóa tin cậy, tính hòa nhập và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Các công ty được lựa chọn phải có tên trong ít nhất 5 danh sách "Nơi làm việc tốt nhất" tại các khu vực như Châu Á, Châu Âu, Bắc Mỹ, Mỹ Latinh hoặc Úc trong năm vừa qua.

Ông Michel Khalaf, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn MetLife, chia sẻ: "Đây là sự ghi nhận cho cam kết không ngừng của MetLife trong việc tạo ra một môi trường nơi mọi người đều cảm thấy được trân trọng và được tiếp thêm năng lượng để tạo ra khác biệt. Văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ là nền tảng giúp MetLife phát triển bền vững trong một thế giới luôn thay đổi".

Chiến lược nhân sự của MetLife trên toàn cầu tập trung vào xây dựng văn hóa gắn kết và trao quyền, thúc đẩy đa dạng - hòa nhập - bình đẳng (DEI), đồng thời phát triển kỹ năng cho tương lai. Tập đoàn cũng triển khai Mô hình Chăm sóc Nhân viên MetLife, hướng đến việc tối ưu mọi khía cạnh trải nghiệm của nhân viên - từ môi trường làm việc, phúc lợi, cơ hội học hỏi đến cân bằng cuộc sống.

Tại Việt Nam, BIDV MetLife tiếp nối tinh thần đó bằng việc xây dựng môi trường làm việc đề cao sự cân bằng và phát triển toàn diện theo mô hình Thân - Tâm - Trí. Doanh nghiệp khuyến khích lối sống lành mạnh thông qua các hoạt động thể chất như yoga, zumba, kick-boxing và những chương trình chăm sóc sức khỏe định kỳ, giúp nhân viên duy trì năng lượng tích cực trong công việc.

Ở phương diện phát triển nghề nghiệp, công ty chú trọng duy trì sự minh bạch trong chính sách đãi ngộ, đồng thời vinh danh những cá nhân xuất sắc và tạo cơ hội học hỏi, phát triển năng lực lãnh đạo trẻ thông qua các chương trình đào tạo nội bộ và cố vấn nghề nghiệp.

Bà Elena Butarova, Tổng Giám đốc BIDV MetLife, nhấn mạnh: "Tại Việt Nam, chúng tôi tiếp tục đặt con người ở trung tâm, không ngừng cải tiến các chương trình phúc lợi và đào tạo, để mỗi nhân viên đều cảm nhận được giá trị và ý nghĩa trong hành trình cùng BIDV MetLife".

Những nỗ lực của BIDV MetLife trong việc xây dựng văn hóa chăm sóc nhân viên toàn diện cũng mang lại nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Doanh nghiệp đã được Tạp chí HR Asia vinh danh là một trong những. Nơi làm việc tốt nhất châu Á, đồng thời 5 năm liên tiếp đạt Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á.