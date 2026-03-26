Thanh Phú Centre Point: "Ngòi nổ" đô thị thương mại tích hợp thắp sáng cửa ngõ phía Tây TPHCM

Sự kiện BIM Land chính thức khởi công dự án Thanh Phú Centre Point không chỉ đơn thuần là việc đặt viên gạch đầu tiên cho một công trình xây dựng, mà còn là lời khẳng định về một tầm nhìn kiến tạo "điểm đến" đầy tham vọng tại xã Bến Lức. Nằm tại vị trí chiến lược được ví như "yết hầu" kết nối TPHCM với các tỉnh miền Tây, dự án hứa hẹn sẽ trở thành một biểu tượng mới cho sự phồn vinh, giao thương và nhịp sống hiện đại.

Bến Lức: Từ "Vùng đệm" đến Cực tăng trưởng năng động

Trong cấu trúc phát triển vùng của khu vực phía Nam, Bến Lức đang trỗi dậy mạnh mẽ như một điểm kết nối chiến lược. Không còn giữ vai trò là một "trạm dừng chân" đơn điệu, khu vực này đang thụ hưởng những lợi thế vàng từ mạng lưới hạ tầng liên vùng đang ngày càng hoàn thiện.

Tổng quan dự án nhìn từ trên cao Thanh Phú Centre Point

Làn sóng dịch chuyển công nghiệp, logistics và sự đổ bộ của dòng nhân lực chất lượng cao đang biến Bến Lức thành một "thỏi nam châm" thu hút đầu tư. Đây chính là mảnh đất màu mỡ để hình thành một mô hình đô thị mới: nơi không chỉ để ở, mà còn là hệ sinh thái đồng bộ thúc đẩy tiêu dùng, dịch vụ và vận hành kinh doanh. Chính trong bối cảnh đó, Thanh Phú Centre Point xuất hiện như một lời giải hoàn hảo cho cơn khát về một không gian sống và giao thương đẳng cấp.

Thanh Phú Centre Point: Hệ sinh thái đa lớp – Tâm điểm Giao thương

Dưới bàn tay nhào nặn của BIM Land – thành viên Tập đoàn BIM với hơn 30 năm kinh nghiệm – Thanh Phú Centre Point được định hướng trở thành một Đô thị Thương mại Tích hợp. Dự án không chỉ dừng lại ở những khối bê tông vô hồn mà là một cơ thể sống với các phân khu chức năng được tính toán tỉ mỉ nhằm tạo ra sức hút dòng người mạnh mẽ.

Thiết kế nhà phố dự án Thanh Phú Centre Point

Điểm nhấn ấn tượng của dự án nằm ở những con số "biết nói" về quy mô tiện ích: Mega Mall 9,5 ha: Một "thiên đường" mua sắm và giải trí quy mô lớn, nơi hội tụ các thương hiệu hàng đầu, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của cư dân địa phương và khu vực lân cận. Công viên trung tâm 8 ha và Hồ sinh thái 3,8 ha: Những "lá phổi xanh" khổng lồ mang lại bầu không khí trong lành, tạo nên không gian thư giãn lý tưởng cho cộng đồng. Không gian sự kiện khổng lồ: Với sức chứa lên đến 10.000 người, đây sẽ là nơi tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa nghệ thuật tầm cỡ. Show nhạc nước hàng đêm: Những màn trình diễn âm thanh và ánh sáng mãn nhãn trên hồ trung tâm không chỉ là món quà tinh thần mà còn là biểu tượng cho nhịp sống sôi động của dự án.

Mô hình tích hợp này giúp Thanh Phú Centre Point tự tạo ra "nội lực" để giữ chân dòng người, duy trì nhịp tiêu dùng tại chỗ và thổi bùng ngọn lửa kinh doanh cho toàn khu vực.

Triết lý của BIM Land: Kiến tạo những điểm đến có "hơi thở"

Điều làm nên sự khác biệt của BIM Land trong suốt ba thập kỷ qua chính là triết lý: Bất động sản không chỉ là xây dựng công trình, mà là kiến tạo điểm đến có sức sống lâu dài. Đối với BIM Land, một dự án thành công không được đo đếm đơn thuần bằng tốc độ bán hàng, mà phải bằng khả năng hình thành giá trị thực cho người sử dụng và tiềm năng tăng trưởng bền vững cho địa phương.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BIM, đã khẳng định: "Chúng tôi tin rằng giá trị của một dự án nằm ở khả năng hình thành một không gian sống, giao thương và vận hành bền vững theo thời gian. Tại Thanh Phú Centre Point, BIM Land mong muốn kiến tạo một tâm điểm mới cho khu Tây – nơi hội tụ dòng người và nhịp sống".

Mỗi viên gạch tại đây đều được đặt xuống với tư duy tổng thể, kết nối hài hòa giữa quy hoạch, sản phẩm và vận hành để tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Thanh Phú Centre Point chính là mảnh ghép quan trọng trong tầm nhìn lớn lao: xây dựng một hạ tầng sống mới, nơi con người có thể an cư, lạc nghiệp và tận hưởng những trải nghiệm đô thị chất lượng cao ngay tại cửa ngõ phía Tây.

Sự hiện diện của Thanh Phú Centre Point nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ chính quyền và nhân dân địa phương. Ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch UBND xã Bến Lức, chia sẻ rằng việc khởi công dự án là cột mốc quan trọng giúp hoàn thiện diện mạo đô thị trong bối cảnh khu vực đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng.

Dự án không chỉ mang lại vẻ đẹp kiến trúc mà còn tạo ra những giá trị kinh tế trực tiếp: tạo thêm hàng ngàn việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, gia tăng nguồn thu ngân sách và quan trọng nhất là nâng tầm chất lượng cuộc sống cho người dân.