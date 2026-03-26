Top 3 khu vực có giá phòng trọ “mềm” tại TPHCM hiện nay

Trong bối cảnh giá thuê nhà tại TPHCM liên tục biến động và có xu hướng tăng theo mặt bằng giá đất, việc tìm được phòng trọ "giá mềm" đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều sinh viên và người đi làm. Tin vui là vẫn có nhiều khu vực giữ mức giá chỉ từ 2–3 triệu/tháng, phù hợp túi tiền.

3 khu vực cho thuê phòng trọ Hồ Chí Minh giá rẻ

1. Quận 12 – "Thủ phủ" phòng trọ giá rẻ cho người đi làm

Nếu bạn làm việc ở Quận 12, Gò Vấp, Tân Bình, hoặc là sinh viên các trường lân cận muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn có không gian sống thoải mái, Quận 12 rõ ràng là lựa chọn thuê phòng trọ đáng xem xét nhất hiện nay.

Hiện nay, các phòng trọ giá rẻ ở Quận 12 dao động từ khoảng ~1 – 2 triệu/tháng, có nơi dưới 1 triệu/tháng cho sinh viên hoặc người ở ghép, còn phòng có gác lửng, nội thất cơ bản thường khoảng 2 – 3,5 triệu/tháng, và các phòng có máy lạnh, đầy đủ tiện nghi khoảng 3 – 5 triệu/tháng tùy vị trí và diện tích.

Điều tạo nên sức hút của Quận 12 chính là sự phát triển nhanh của các khu dân cư mới xung quanh tuyến đường lớn. Cụ thể như gần Công viên Phần mềm Quang Trung, cầu vượt Tân Thới Hiệp,... Khu vực như Nguyễn Văn Quá – Hà Huy Giáp, gần các trường như ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Hoa Sen cũng tập trung rất nhiều phòng trọ giá rẻ tại Hồ Chí Minh, phục vụ đông đảo sinh viên và người lao động.

2. Bình Tân – Giá ổn định, tiện đi các khu công nghiệp

So với nhiều quận khác, mặt bằng phòng trọ tại Bình Tân dao động từ khoảng 2.5 – 4.5 triệu/tháng (tùy diện tích và tiện ích). Điều này khiến Bình Tân trở thành lựa chọn hàng đầu cho người lao động và vợ chồng trẻ.

Đặc biệt, các khu Bình Hưng Hòa, Tân Tạo, An Lạc vốn nổi tiếng với nhiều dãy trọ, chung cư mini mới xây, giá mềm và tiện ích bình dân xung quanh (chợ, quán ăn, siêu thị nhỏ, trạm xe buýt). Những nơi này thường có phòng rộng, ban công, WC riêng nhưng chi phí vẫn dễ chấp nhận, phù hợp thuê lâu dài.

Lợi thế lớn nhất của Bình Tân là gần các khu công nghiệp như KCN Tân Tạo, Vĩnh Lộc, giúp người lao động tiết kiệm thời gian di chuyển, cắt giảm chi phí xăng xe mỗi tháng. Bên cạnh đó, mạng lưới giao thông đang được cải thiện cũng giúp kết nối tới Bình Chánh, Tân Phú, Hóc Môn thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, điểm cần cân nhắc là giờ cao điểm có thể kẹt xe, và nếu bạn ưu tiên sự yên tĩnh – nên chọn khu có an ninh tốt, có bảo vệ/Camera.

3. Phía Đông TP Thủ Đức (Quận 9 cũ) – Thiên đường cho sinh viên

Dù là khu vực đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng "lên giá", nhưng nơi đây vẫn giữ được mức giá phòng trọ rẻ, rất phù hợp với sinh viên và người đi làm trẻ tại khu Đông TP Thủ Đức. Lý do chính là Thủ Đức có diện tích rộng, quy hoạch phát triển dần theo tuyến metro, đường vành đai, nên nhiều khu vẫn còn giá đất mềm so với trung tâm Quận 1 – 3 – Bình Thạnh. Điều này tạo điều kiện cho chủ nhà phát triển các khu phòng trọ giá rẻ – chất lượng tốt mà vẫn đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Các phường như Linh Xuân, Tam Bình, Hiệp Bình Phước hiện là điểm "vàng" cho thuê phòng giá dễ chịu, với mức giá tham khảo:

- Phòng trọ nhỏ, riêng lẻ: 2.5 – 3.2 triệu/tháng

- Phòng có gác, đầy đủ tiện nghi: 3.5 – 4.5 triệu/tháng

- Sleepbox / Ký túc xá cao cấp: chỉ từ 1.2 – 1.5 triệu/tháng (đã bao gồm điện nước và internet)

Một lợi thế vượt trội của Thủ Đức là tập trung nhiều trường đại học lớn như ĐHQG TP.HCM, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học FPT… nên nhu cầu thuê phòng cực kỳ cao, từ phòng truyền thống đến mô hình hiện đại.

Kinh nghiệm thuê phòng trọ TPHCM giá rẻ và an toàn

Để thuê được phòng trọ TPHCM an toàn trong bối cảnh hiện nay, bạn cần có chiến lược rõ ràng và tỉnh táo.

- Thời điểm tìm phòng: Theo khảo sát thị trường mới nhất, giá phòng thường giảm nhẹ vào cuối quý và đầu tháng học mới (tháng 8–9) khi nhiều sinh viên và người thuê cũ chuyển đi.

- Xem phòng trực tiếp: Đừng bao giờ đặt cọc chỉ qua hình ảnh! Khi đến xem, bạn hãy kiểm tra hệ thống điện nước (ổ điện, áp lực nước), an ninh cửa nẻo (khóa, camera), tình trạng ngập lụt.

- Kiểm tra kỹ mọi chi phí phát sinh ngoài tiền thuê như điện, nước, internet, rác, gửi xe để tránh "sốc" tài chính khi dọn vào ở.

- Tận dụng công nghệ: Truy cập nền tảng uy tín như Phongtro123.com, Nhà Tốt,... hoặc các hội nhóm Facebook về cho thuê phòng trọ TPHCM giúp bạn tìm được phòng chính chủ đăng, giảm phí môi giới đáng kể.

- Cảnh báo lừa đảo: tuyệt đối không cọc tiền trước khi xem phòng thực tế hoặc có hợp đồng rõ ràng. Lừa cọc phòng trọ tại TPHCM vẫn đang phổ biến — hàng năm có hàng trăm trường hợp mất tiền oan vì thiếu kiểm chứng kỹ lưỡng.