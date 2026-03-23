TPHCM: Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Bình Hưng lần thứ I

Đại hội nhằm thảo luận góp ý về các chỉ tiêu của hoạt động Hội và phong trào Hội trong 5 năm tới, thông qua Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội Doanh nghiệp, ra mắt Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Bình Hưng.

Hội Doanh nghiệp xã Bình Hưng đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với các nội dung như: Tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức Hội Doanh nghiệp vững mạnh, hoạt động hiệu quả, là cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển ít nhất 250 hội viên tham gia vào Hội; Tổ chức hội thảo, tọa đàm, xúc tiến thương mại, liên kết với các đơn vị tổ chức các hoạt động xúc tiến khác trong năm; Phấn đấu trong nhiệm kỳ có ít nhất 5 hội viên có sản phẩm kinh doanh đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên; Tổ chức định kỳ mỗi năm 2 chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho hội viên của Hội và thanh niên, nhân dân trên địa bàn xã; Định kỳ hằng năm phối hợp tổ chức hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo xã Bình Hưng với hội viên, doanh nghiệp trên địa bàn xã.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ, nhóm doanh nghiệp trên địa bàn; Vận động phát triển thêm hội viên mới, nhất là các doanh nghiệp trẻ, hộ kinh doanh có tiềm năng; Tăng cường sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm quản trị, phát triển doanh nghiệp giữa các hội viên.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị đào tạo tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo về pháp luật, thuế, kế toán, chuyển đổi số, khởi nghiệp và marketing số; Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, quỹ hỗ trợ sản xuất kinh doanh và các chương trình xúc tiến thương mại; Cung cấp thông tin kịp thời về các chính sách, quy định mới liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổ chức các chương trình kết nối cung - cầu, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp hội viên đến người tiêu dùng địa phương...

Được sự tín nhiệm của cộng đồng DN với vai trò Ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch, Trưởng ban phát triển thương hiệu chuyển đổi số, tôi cam kết thực hiện đúng tinh thần trách nhiệm của mình với phương châm Đoàn kết- kết nối-phát triển bền vững và phụng sự cộng đồng”- ông Võ Quang Phúc,Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển thương mại Mekong Việt Nam nói.

