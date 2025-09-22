90% rổ hàng của một dự án đất nền khu Tây được đặt mua

Ngày 21-9, tại White Palace TP HCM, hơn 500 trăm khách hàng và đối tác đã tham dự lễ mở bán dự án Khu đô thị The Solia. Dự án do Solia Group phát triển, CASA Holding là đơn vị triển khai tổ chức.

Dự án có quy mô hơn 20 ha, với gần 1.000 nền đất nhà phố liền kề diện tích khoảng 100 m2/nền và giá bán từ 20 - 26 triệu đồng/m2 tùy vị trí.

Điểm thu hút khách hàng là hạ tầng dự án đã hoàn chỉnh 100%, đã ra sổ hồng từng nền, đã có giấy phép đủ điều kiện mở bán. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1.000 tỉ đồng.

The Solia được triển khai với pháp lý hoàn chỉnh, minh bạch, mang đến sự yên tâm tuyệt đối cho khách hàng. Dự án hiện đã hoàn thiện nhiều hạng mục hạ tầng thiết yếu, trong đó có Phòng khám Tâm An, siêu thị, dãy shophouse trên 2 trục đại lộ trung tâm. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành một cộng đồng cư dân sầm uất trong tương lai gần.

Nằm tại cửa ngõ phía Tây, The Solia chỉ cách TP HCM chưa đầy 30 phút di chuyển, thừa hưởng trọn vẹn hệ thống giao thông đang được đầu tư mạnh mẽ. Khu vực này đang chứng kiến sự dịch chuyển dân cư, cùng sự hiện diện của nhiều đại đô thị lớn từ các chủ đầu tư hàng đầu. Vì vậy, The Solia được đánh giá sở hữu dư địa tăng giá rất cao trong trung và dài hạn.

Dự án đã hoàn thiện nhiều hạng mục hạ tầng và tiện ích như hồ bơi tràn, công viên nhạc nước, công viên ven sông, phòng khám Tâm An, siêu thị, trường học, dãy shophouse đại lộ trung tâm, cùng pháp lý minh bạch, tạo niềm tin cho khách hàng.

Trong bối cảnh hạ tầng khu Tây đang bứt phá với hàng loạt công trình trọng điểm, thị trường bất động sản ghi nhận xu hướng xoay trục mạnh mẽ từ Đông sang Tây. Nhiều tập đoàn lớn như Vinhomes, Nam Long, Ecopark đã hiện diện, tạo nên lực đẩy tăng trưởng bền vững cho khu vực. Với vị trí cửa ngõ và khả năng kết nối nhanh về TP HCM, The Solia đón đầu xu hướng này, trở thành tâm điểm hấp dẫn giới đầu tư và khách hàng an cư.

Theo ông Huỳnh Minh Thắng, CEO CASA Holding The Solia không chỉ đơn thuần là một khu đô thị, mà là thành quả của quá trình kiến tạo với tâm huyết và tầm nhìn dài hạn. Với sự bùng nổ hạ tầng khu Tây cùng chính sách bán hàng đặc biệt, sẽ mang đến cho khách hàng cơ hội gia tăng giá trị bền vững trong tương lai.

Tại lễ mở bán, chủ đầu tư công bố chính sách giá cạnh tranh, đồng thời triển khai chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều giải giá trị gồm: xe điện VinFast VF3, xe SH Mode, iPhone 17 cùng nhiều quà tặng khác.