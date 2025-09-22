Dự án

90% rổ hàng của một dự án đất nền khu Tây được đặt mua

Thứ hai, 22/09/2025 09:37

(NLĐO)- Ngay trong ngày mở bán, hơn 90% giỏ hàng đợt 1 của dự án Khu đô thị The Solia do Solo Group và CASA Holding triển khai đã được đặt mua.

Ngày 21-9, tại White Palace TP HCM, hơn 500 trăm khách hàng và đối tác đã tham dự lễ mở bán dự án Khu đô thị The Solia. Dự án do Solia Group phát triển, CASA Holding là đơn vị triển khai tổ chức.

Dự án có quy mô hơn 20 ha, với gần 1.000 nền đất nhà phố liền kề diện tích khoảng 100 m2/nền và giá bán từ 20 - 26 triệu đồng/m2 tùy vị trí.

90% rổ hàng của một dự án đất nền khu Tây được đặt mua - Ảnh 1.

Điểm thu hút khách hàng là hạ tầng dự án đã hoàn chỉnh 100%, đã ra sổ hồng từng nền, đã có giấy phép đủ điều kiện mở bán. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1.000 tỉ đồng.

The Solia được triển khai với pháp lý hoàn chỉnh, minh bạch, mang đến sự yên tâm tuyệt đối cho khách hàng. Dự án hiện đã hoàn thiện nhiều hạng mục hạ tầng thiết yếu, trong đó có Phòng khám Tâm An, siêu thị, dãy shophouse trên 2 trục đại lộ trung tâm. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành một cộng đồng cư dân sầm uất trong tương lai gần.

90% rổ hàng của một dự án đất nền khu Tây được đặt mua - Ảnh 2.

Nằm tại cửa ngõ phía Tây, The Solia chỉ cách TP HCM chưa đầy 30 phút di chuyển, thừa hưởng trọn vẹn hệ thống giao thông đang được đầu tư mạnh mẽ. Khu vực này đang chứng kiến sự dịch chuyển dân cư, cùng sự hiện diện của nhiều đại đô thị lớn từ các chủ đầu tư hàng đầu. Vì vậy, The Solia được đánh giá sở hữu dư địa tăng giá rất cao trong trung và dài hạn.

Dự án đã hoàn thiện nhiều hạng mục hạ tầng và tiện ích như hồ bơi tràn, công viên nhạc nước, công viên ven sông, phòng khám Tâm An, siêu thị, trường học, dãy shophouse đại lộ trung tâm, cùng pháp lý minh bạch, tạo niềm tin cho khách hàng.

90% rổ hàng của một dự án đất nền khu Tây được đặt mua - Ảnh 3.

Trong bối cảnh hạ tầng khu Tây đang bứt phá với hàng loạt công trình trọng điểm, thị trường bất động sản ghi nhận xu hướng xoay trục mạnh mẽ từ Đông sang Tây. Nhiều tập đoàn lớn như Vinhomes, Nam Long, Ecopark đã hiện diện, tạo nên lực đẩy tăng trưởng bền vững cho khu vực. Với vị trí cửa ngõ và khả năng kết nối nhanh về TP HCM, The Solia đón đầu xu hướng này, trở thành tâm điểm hấp dẫn giới đầu tư và khách hàng an cư.

90% rổ hàng của một dự án đất nền khu Tây được đặt mua - Ảnh 4.

Theo ông Huỳnh Minh Thắng, CEO CASA Holding The Solia không chỉ đơn thuần là một khu đô thị, mà là thành quả của quá trình kiến tạo với tâm huyết và tầm nhìn dài hạn. Với sự bùng nổ hạ tầng khu Tây cùng chính sách bán hàng đặc biệt, sẽ mang đến cho khách hàng cơ hội gia tăng giá trị bền vững trong tương lai.

Tại lễ mở bán, chủ đầu tư công bố chính sách giá cạnh tranh, đồng thời triển khai chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều giải giá trị gồm: xe điện VinFast VF3, xe SH Mode, iPhone 17 cùng nhiều quà tặng khác.

P.Đình

dự án Khu đô thị

Tổng vốn đầu tư

hệ thống giao thông

thị trường bất động sản
MoMo cùng Chubb Life Việt Nam ra mắt MoMoCare, số hóa trọn quy trình chỉ trong 2 phút

MoMo cùng Chubb Life Việt Nam ra mắt MoMoCare, số hóa trọn quy trình chỉ trong 2 phút

Số hóa 10:17

Chubb Life Việt Nam và MoMo hợp tác ra mắt MoMoCare | Bảo hiểm Sức khoẻ+, sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, tham gia ngay trên ứng dụng MoMo.

Kiến Tường - “Viên ngọc thô” chờ ngày tỏa sáng tại trung tâm Đồng Tháp Mười

Kiến Tường - “Viên ngọc thô” chờ ngày tỏa sáng tại trung tâm Đồng Tháp Mười

Dự án 14:17

Phường Kiến Tường (Tây Ninh) có đủ điều kiện để trở thành động lực phát triển mới, gắn liền với xu thế đô thị vệ tinh thế hệ mới của vùng kinh tế phía Nam.

Zalopay mở rộng tính năng Quét QR quốc tế đến Trung Quốc

Zalopay mở rộng tính năng Quét QR quốc tế đến Trung Quốc

Tài chính 13:15

Zalopay chính thức công bố tính năng “Quét QR quốc tế” vừa được triển khai tại thị trường Trung Quốc.

Phát triển bền vững và trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng

Phát triển bền vững và trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng

Doanh nhân 17:27

Đồng hành cùng EuroCham trong diễn đàn lần này là KPMG Việt Nam và Merck Healthcare Việt Nam, hai đơn vị tiên phong trong thực hành phát triển bền vững.

An Gia (AGG) đột phá chính sách cho giỏ hàng cuối dự án The Gió Riverside

An Gia (AGG) đột phá chính sách cho giỏ hàng cuối dự án The Gió Riverside

Dự án 09:00

Khách hàng mua căn hộ tháp Gió Đông được hưởng chiết khấu đến 18,5%. Mức chiết khấu này hiếm có trên thị trường, tạo "lớp" lợi nhuận tại thời điểm giao dịch.

Alibaba.com ra mắt chương trình tập huấn Ali-Edu

Alibaba.com ra mắt chương trình tập huấn Ali-Edu

Số hóa 17:01

Alibaba.com, nền tảng thương mại điện tử B2B hàng đầu thế giới, chính thức giới thiệu chương trình tập huấn Ali-Edu – chuỗi 4 buổi hội thảo trực tuyến miễn phí.

Dòng vốn “xoay trục” về Đà Nẵng, bất động sản biểu tượng hút khách

Dòng vốn “xoay trục” về Đà Nẵng, bất động sản biểu tượng hút khách

Thị trường 16:01

Từ hai cực Hà Nội và TP HCM, dòng vốn đầu tư đang chuyển dịch mạnh mẽ về Đà Nẵng, hướng về các dự án biểu tượng mới.

Gamuda Land Việt Nam và Samsung hợp tác chiến lược

Gamuda Land Việt Nam và Samsung hợp tác chiến lược

Doanh nhân 23:46

Gamuda Land Việt Nam và Công ty Điện tử Samsung Vina ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

IMG Phước Đông và EVNSPC hợp tác phát triển hệ thống hạ tầng điện

IMG Phước Đông và EVNSPC hợp tác phát triển hệ thống hạ tầng điện

Doanh nhân 18:43

Với cam kết đồng hành cùng phát triển công nghiệp Tây Ninh, EVNSPC sẽ trực tiếp đầu tư hệ thống trạm biến áp và đường dây 110kV tại Khu công nghiệp Phước Đông.

iPhone 17 Pro và camera bar ngang: Apple đang học hỏi Google Pixel?

iPhone 17 Pro và camera bar ngang: Apple đang học hỏi Google Pixel?

Số hóa 08:14

Khi iPhone 17 Pro rò rỉ những hình ảnh đầu tiên, cộng đồng công nghệ bất ngờ khi xuất hiện cụm camera bar ngang – một thiết kế của dòng Google Pixel.

XEM THÊM