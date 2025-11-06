Số hóa

Agoda công bố báo cáo lập trình viên AI 2025

Thứ năm, 06/11/2025 10:31

Ứng dụng AI trong cộng đồng lập trình viên phần mềm tại Đông Nam Á và Ấn Độ đang ở mức cao, nhưng vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Một nghiên cứu mới do nền tảng du lịch số Agoda vừa công bố cho thấy việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong cộng đồng lập trình viên phần mềm tại Đông Nam Á và Ấn Độ đang ở mức cao, nhưng vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Các lập trình viên khai thác AI một cách thực tiễn để tăng tốc công việc mà vẫn đảm bảo chất lượng. Trong khi đó, các tổ chức đang đối mặt với thách thức trong việc thiết lập chính sách, quy trình và khung pháp lý để hỗ trợ giai đoạn phát triển tiếp theo của AI tại khu vực.

Agoda công bố báo cáo lập trình viên AI 2025 - Ảnh 1.

Dựa trên phản hồi chuyên môn từ cộng đồng lập trình viên tại Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Singapore, Việt Nam và Ấn Độ, cùng với những góc nhìn từ các công ty hàng đầu khu vực như MoMo, Carousell, Omise và SCB 10X, báo cáo nêu bật những phát hiện có liên quan mật thiết đến việc ứng dụng AI tại Đông Nam Á và Ấn Độ.

Trong đó, cộng đồng lập trình viên tại Việt Nam nổi bật với mức độ ứng dụng AI ở mọi bước của chu trình xây dựng và kiểm thử phần mềm. Có tới 94,3% sử dụng AI khi viết mã, 70% dùng viết tài liệu, và 62,9% áp dụng để kiểm tra mã. Người được khảo sát tại Việt Nam cũng thể hiện sự khác biệt trong cách tiếp cận đa công cụ AI, với 41% đã sử dụng Claude Code trong 6 tháng qua - tỉ lệ cao nhất trong tất cả các thị trường, vượt xa sự thống trị của Copilot và ChatGPT.

Việc giám sát và kiểm chứng xác thực ngày càng trở thành bước không thể thiếu trong quy trình làm việc hàng ngày với AI. 79% lập trình viên cho rằng kết quả đầu ra không nhất quán hoặc thiếu độ tin cậy là rào cản chính hạn chế việc sử dụng AI rộng rãi hơn.

Phần lớn (72%) lập trình viên báo cáo AI mang lại hiệu quả rõ rệt về năng suất và chất lượng mã, khẳng định rằng sự giám sát của con người vẫn đóng vai trò trung tâm trong việc ứng dụng AI có trách nhiệm. Khi việc ứng dụng AI đã gần như phổ biến, trọng tâm chuyển sang cách lập trình viên sử dụng AI một cách có trách nhiệm và hiệu quả…

Ông Idan Zalzberg, Giám đốc Công nghệ Agoda chia sẻ: "Trí tuệ nhân tạo đang định hình lại cách xây dựng, học hỏi và hợp tác của các lập trình viên tại Đông Nam Á và Ấn Độ. Những gì khởi đầu chỉ là một cách để tăng tốc các tác vụ như viết, kiểm thử hay gỡ lỗi mã, giờ đây đã trở thành sự chuyển dịch sâu rộng trong cách phần mềm được phát triển. Ngày nay, AI giúp các nhóm làm việc nhanh hơn, học hỏi liên tục và giải quyết vấn đề bằng những phương pháp mới".

Nghiên cứu này được Agoda ủy quyền thực hiện và hợp tác cùng Macramé Consulting. Là một công ty công nghệ và du lịch số hàng đầu trong khu vực, Agoda cam kết nâng cao năng lực cho đội ngũ kỹ sư địa phương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đầu tư vào các cộng đồng nơi công ty hoạt động.


Song Hà

Đông Nam Á

công ty công nghệ

nghiên cứu mới

ứng dụng Trí tuệ nhân tạo
Hải Phòng có thêm dự án bất động sản công nghiệp Core5 Việt Nam

Hải Phòng có thêm dự án bất động sản công nghiệp Core5 Việt Nam

Dự án 11:34

Indochina Kajima, cùng Tập đoàn ITOCHU (Nhật Bản) tổ chức Lễ khởi công dự án bất động sản công nghiệp Core5 Hải Phòng.

Tác giả sách bất động sản 68 triệu: Mời phản biện để cùng nâng tầm tri thức ngành

Tác giả sách bất động sản 68 triệu: Mời phản biện để cùng nâng tầm tri thức ngành

Doanh nhân 19:14

Tác giả sách "Chiến thuật marketing bất động sản" gửi thư mời phản biện đến lãnh đạo các hiệp hội, trường đại học và 99 lãnh đạo doanh nghiệp về bất động sản.

ABeam Consulting: Doanh nghiệp Việt đưa HR từ “tồn tại” sang chiến lược giá trị

ABeam Consulting: Doanh nghiệp Việt đưa HR từ “tồn tại” sang chiến lược giá trị

Doanh nhân 18:44

HR được kỳ vọng trở thành “kiến trúc sư nhân lực”, dẫn dắt chiến lược phát triển con người gắn với tăng trưởng bền vững.

Nâng chuẩn vận hành - Nâng tầm khu công nghiệp Việt

Nâng chuẩn vận hành - Nâng tầm khu công nghiệp Việt

Thị trường 14:07

Khi lợi thế chi phí dần thu hẹp, năng lực quản lý và chất lượng vận hành đang trở thành “chìa khóa cạnh tranh” mới của các khu công nghiệp (KCN) Việt Nam.

Saint-Gobain tiên phong trong chuyển đổi xanh ngành xây dựng, cam kết mục tiêu Net Zero

Saint-Gobain tiên phong trong chuyển đổi xanh ngành xây dựng, cam kết mục tiêu Net Zero

Dự án 21:22

Tại Tuần lễ Công trình Xanh và Giao thông Xanh Việt Nam 2025, Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam dẫn đầu trong hành trình chuyển đổi xanh của ngành xây dựng.

HSG: Lợi nhuận sau thuế đạt 732 tỉ đồng, hoàn thành 146% kế hoạch

HSG: Lợi nhuận sau thuế đạt 732 tỉ đồng, hoàn thành 146% kế hoạch

Doanh nhân 20:40

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) được Forbes vinh danh trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025.

Grab Việt Nam và Dat Bike hợp tác hỗ trợ tài xế công nghệ chuyển đổi xanh

Grab Việt Nam và Dat Bike hợp tác hỗ trợ tài xế công nghệ chuyển đổi xanh

Số hóa 20:38

Grab Việt Nam và Dat Bike ký Biên bản hợp tác triển khai các dự án khuyến khích, hỗ trợ đối tác tài xế Grab tiếp cận và chuyển đổi sang xe máy điện.

Brancher.X tiên phong ứng dụng công nghệ vào marketing

Brancher.X tiên phong ứng dụng công nghệ vào marketing

Doanh nhân 07:57

Brancher.X là một trong số ít doanh nghiệp truyền thông - quảng cáo được vinh danh tại Diễn đàn Xúc tiến Thương mại Đầu tư Việt Nam - Malaysia 2025.

Tập đoàn Nguyễn Hoàng và VNG hợp tác chiến lược

Tập đoàn Nguyễn Hoàng và VNG hợp tác chiến lược

Doanh nhân 07:56

Tập đoàn Nguyễn Hoàng (Nguyen Hoang Group, NHG) và Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG vừa tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện.

Tự vận hành thương mại điện tử dễ hay khó ?

Tự vận hành thương mại điện tử dễ hay khó ?

Doanh nhân 14:40

Tự vận hành Thương mại điện tử không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là chiến lược giúp doanh nghiệp làm chủ nội lực – làm chủ dữ liệu – làm chủ tương lai.

XEM THÊM