Agoda công bố báo cáo lập trình viên AI 2025

Một nghiên cứu mới do nền tảng du lịch số Agoda vừa công bố cho thấy việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong cộng đồng lập trình viên phần mềm tại Đông Nam Á và Ấn Độ đang ở mức cao, nhưng vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Các lập trình viên khai thác AI một cách thực tiễn để tăng tốc công việc mà vẫn đảm bảo chất lượng. Trong khi đó, các tổ chức đang đối mặt với thách thức trong việc thiết lập chính sách, quy trình và khung pháp lý để hỗ trợ giai đoạn phát triển tiếp theo của AI tại khu vực.

Dựa trên phản hồi chuyên môn từ cộng đồng lập trình viên tại Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Singapore, Việt Nam và Ấn Độ, cùng với những góc nhìn từ các công ty hàng đầu khu vực như MoMo, Carousell, Omise và SCB 10X, báo cáo nêu bật những phát hiện có liên quan mật thiết đến việc ứng dụng AI tại Đông Nam Á và Ấn Độ.

Trong đó, cộng đồng lập trình viên tại Việt Nam nổi bật với mức độ ứng dụng AI ở mọi bước của chu trình xây dựng và kiểm thử phần mềm. Có tới 94,3% sử dụng AI khi viết mã, 70% dùng viết tài liệu, và 62,9% áp dụng để kiểm tra mã. Người được khảo sát tại Việt Nam cũng thể hiện sự khác biệt trong cách tiếp cận đa công cụ AI, với 41% đã sử dụng Claude Code trong 6 tháng qua - tỉ lệ cao nhất trong tất cả các thị trường, vượt xa sự thống trị của Copilot và ChatGPT.

Việc giám sát và kiểm chứng xác thực ngày càng trở thành bước không thể thiếu trong quy trình làm việc hàng ngày với AI. 79% lập trình viên cho rằng kết quả đầu ra không nhất quán hoặc thiếu độ tin cậy là rào cản chính hạn chế việc sử dụng AI rộng rãi hơn.

Phần lớn (72%) lập trình viên báo cáo AI mang lại hiệu quả rõ rệt về năng suất và chất lượng mã, khẳng định rằng sự giám sát của con người vẫn đóng vai trò trung tâm trong việc ứng dụng AI có trách nhiệm. Khi việc ứng dụng AI đã gần như phổ biến, trọng tâm chuyển sang cách lập trình viên sử dụng AI một cách có trách nhiệm và hiệu quả…

Ông Idan Zalzberg, Giám đốc Công nghệ Agoda chia sẻ: "Trí tuệ nhân tạo đang định hình lại cách xây dựng, học hỏi và hợp tác của các lập trình viên tại Đông Nam Á và Ấn Độ. Những gì khởi đầu chỉ là một cách để tăng tốc các tác vụ như viết, kiểm thử hay gỡ lỗi mã, giờ đây đã trở thành sự chuyển dịch sâu rộng trong cách phần mềm được phát triển. Ngày nay, AI giúp các nhóm làm việc nhanh hơn, học hỏi liên tục và giải quyết vấn đề bằng những phương pháp mới".

Nghiên cứu này được Agoda ủy quyền thực hiện và hợp tác cùng Macramé Consulting. Là một công ty công nghệ và du lịch số hàng đầu trong khu vực, Agoda cam kết nâng cao năng lực cho đội ngũ kỹ sư địa phương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đầu tư vào các cộng đồng nơi công ty hoạt động.



