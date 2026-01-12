Số hóa

AI Agents và AI-Native: Nền tảng mới cho tăng trưởng bền vững năm 2025

Năm 2025 được xem là bước ngoặt của trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa thông minh và các hệ thống dữ liệu thế hệ mới.

Tại Việt Nam, thị trường AI duy trì mức tăng trưởng bình quân khoảng 15,8% mỗi năm, cho thấy quyết tâm đẩy nhanh chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp. AI Agents cho phép hệ thống tự phối hợp tác vụ, ra quyết định và vận hành dựa trên dữ liệu, được ứng dụng mạnh trong ngân hàng, bảo hiểm, logistics và bán lẻ. 

Theo Gartner, AI Agent giúp đơn giản hóa các dự án kỹ thuật phức tạp thông qua ngôn ngữ tự nhiên và tự động hóa trải nghiệm khách hàng. Dù vậy, ABeam Consulting chỉ ra ba rào cản lớn gồm dữ liệu phân mảnh, quy trình thiếu chuẩn hóa và nguồn nhân lực chưa sẵn sàng, khiến doanh nghiệp dễ rơi vào trạng thái “kỳ vọng cao – kết quả thấp”. 

Cùng với đó, xu hướng “AI-native” đánh dấu sự chuyển dịch từ việc chỉ ứng dụng AI sang thiết kế toàn bộ vận hành doanh nghiệp xoay quanh AI, gắn với cloud-native, SaaS và kiến trúc API-first. Các công nghệ như Digital Twin và GenAI 2.0 mở ra cơ hội mới cho nhiều lĩnh vực, đặc biệt là sản xuất – nơi AI tại Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển. 

Bền vững tiếp tục là ưu tiên chiến lược. Trong bối cảnh đó, ABeam giới thiệu SustanaPlat – nền tảng sử dụng generative AI độc quyền để tự động thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu ESG một cách nhanh chóng, nhất quán và minh bạch Theo ông Ryohei Oda, Tổng Giám đốc ABeam Consulting Việt Nam, doanh nghiệp thành công sẽ là những đơn vị kết hợp thực thi nhanh với kiến trúc bài bản và quản trị thay đổi hiệu quả.

