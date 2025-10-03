Doanh nhân

Arobid bắt tay với các cộng đồng doanh nghiệp Singapore

Thứ sáu, 03/10/2025 08:50

Chiều 2-10, Công ty CP Công nghệ Arobid đã có buổi gặp gỡ đoàn doanh nghiệp Singapore.

Chuyến thăm và làm việc lần này do ông Cao Xuân Thắng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Singapore, dẫn đầu với sự đồng hành của Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh.

Trọng tâm cuộc buổi gặp gỡ lần này là việc khai thác hiệu quả nền tảng thương mại điện tử B2B toàn cầu Arobid.com tích hợp triển lãm trực tuyến 3D/VR, không gian B2B Pitching và Matching trực tuyến thông minh.

Arobid bắt tay với các cộng đồng doanh nghiệp Singapore - Ảnh 1.

Điểm nổi bật của nền tảng là khả năng tập trung toàn bộ hoạt động giao thương xuyên biên giới trong một hệ sinh thái số duy nhất, nơi DN có thể chủ động đăng ký gian hàng, đặt lịch pitching, kết nối với nhà mua phù hợp, và tiến hành giao dịch dễ dàng, hiệu quả – mọi lúc, mọi nơi.

Arobid đang phối hợp chặt chẽ với nhiều tổ chức uy tín tại Singapore như như Singapore Food Manufacturers' Association (SFMA), Singapore Food Association Alliance (SFAA), Singapore Manufacturing Federation (SMF), Singapore Furniture Industries Council (SFIC), và VIETCHAM Singapore nhằm mở rộng hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các hệ sinh thái doanh nghiệp toàn cầu.

Ông Cao Xuân Thắng nhấn mạnh vai trò của sự kiện trong việc thúc đẩy kết nối chiến lược giữa hai hệ sinh thái DN. Cùng với đó, lần gặp này cũng định hướng rõ của Arobid, đó là không chỉ xây dựng nền tảng công nghệ, mà còn chủ động hành động – kết nối thực tế, hiểu thị trường, và cùng DN Việt tạo dựng lợi thế cạnh tranh trên nền tảng số bền vững.

Sự kiện lần này là bước triển khai cụ thể các hoạt động của nền tảng TMĐT B2B song phương Việt Nam – Singapore, góp phần đưa quan hệ thương mại giữa hai quốc gia trở thành hình mẫu hợp tác điển hình trong chuỗi cung ứng khu vực ASEAN và từng bước vươn ra thị trường toàn cầu.

Trong hành trình sắp tới, Arobid sẽ cùng các đối tác chiến lược thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, sẵn sàng cho sự kiện 'Việt Nam – Singapore: Triển lãm số – Kỷ nguyên mới của thương mại điện tử B2B'.

Đây sẽ là điểm hẹn quốc tế, nơi cộng đồng doanh nghiệp hàng hóa, dịch vụ và các nhà đầu tư toàn cầu cùng hội tụ, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái thương mại số hiện đại, minh bạch và bền vững.

