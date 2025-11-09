BECAMEX TOKYU và AEON Việt Nam tổ chức ngày hội trồng cây

Trong khuôn khổ chương trình, gần 1.500 cây xanh đã được trồng với sự hưởng ứng tích cực của các khách mời và người tham dự. Các loại cây được tuyển chọn kỹ lưỡng, bao gồm 3 chủng loại khác nhau, trải dài từ các loài cây thân gỗ đến các loại cây bụi và các loại hoa, phù hợp với điều kiện khí hậu - thổ nhưỡng của khu vực. Hoạt động này không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, mà còn khẳng định cam kết của hai doanh nghiệp trong việc kiến tạo môi trường sống xanh, thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao chất lượng không gian công cộng cho cộng đồng.

BECAMEX TOKYU và AEON Việt Nam chung tay trồng cây, gieo mầm xanh, dựng xây tương lai bền vững tại khu thương mại Midori Park Square

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, cho biết: "Hoạt động trồng cây của AEON dựa trên triết lý quản lý: Bán lẻ là một ngành phát triển cùng cộng đồng địa phương. Chúng tôi tin rằng những cây xanh được trồng tại Midori Park Square ngày hôm nay sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một không gian xanh tươi và bền vững cho cộng đồng và làm phong phú thêm đời sống địa phương".

Bên cạnh sự hiện diện của Khu thương mại Midori Park Square, đối tác thuê chiến lược, Trung tâm Bách hoá Tổng hợp và Siêu thị tinh gọn AEON Bình Dương Midori Park cũng sẽ đưa vào vận hành khu siêu thị với diện tích hơn 2.830m2 và dự kiến đi vào hoạt động vào cuối tháng 11-2025.