Cảng quốc tế Long An và Cảng Kobe ký kết MOU hợp tác chiến lược

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư, lao động và thương mại tại Nhật Bản (16-22/11/2025) của Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Tây Ninh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết làm Trưởng đoàn, Cảng Quốc tế Long An (Việt Nam) và Cảng Kobe (Nhật Bản) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) thiết lập quan hệ Cảng đối tác chiến lược, khẳng định quyết tâm của chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai tỉnh trong việc xúc tiến thương mại, gia tăng kết nối, xây dựng năng lực công nghiệp nội địa theo hướng hiện đại, bền vững, sẵn sàng cho hội nhập toàn cầu.

Điểm nhấn của chương trình xúc tiến là chuỗi ba hội nghị được tổ chức tại các trung tâm kinh tế trọng điểm của Nhật Bản gồm: Hội nghị kết nối đầu tư vùng Kansai – Tây Ninh tại Osaka (17/11), Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Tokyo (19/11) và Hội nghị xúc tiến lao động và đầu tư tại Yamanashi (20/11).

Theo đó, chiều 17/11/2025, lễ ký kết MOU giữa Cảng Quốc tế Long An và Cảng Kobe được tổ chức trang trọng với sự chứng kiến của TS Ngô Trịnh Hà – Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka; Ông Phạm Tấn Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cùng đại điện lãnh đạo sở ngành tỉnh. Các đại diện từ chính quyền Thành phố Kobe, Cảng Kobe. Về phía Dongtam Group, có Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT, Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương – TGĐ Cảng Quốc tế Long An; các Doanh nghiệp, Tổ chức đại diện Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, tham dự trong chương trình Hội nghị kết nối đầu tư vùng Kansai – Tây Ninh tại Osaka cùng ngày.

Kết nối chiến lược - Phát triển bền vững

Là cảng biển mới gia nhập thị trường nhưng với tinh thần chủ động, thiện chí hợp tác, Cảng Quốc tế Long An đã không ngừng mở rộng vòng kết nối để có cơ học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức và hợp tác trong các dự án tạo ra giá trị gia tăng cùng các Đối tác quốc tế trong suốt thời gian qua. Đặc biệt là các Cảng biển quy mô, danh tiếng trên thế giới như: Cảng Okaland, Cảng Long Beach, Cảng Portland (Hoa Kỳ), Cảng Gothenburg (Thụy Điển), Cụm cảng Bohaiwan – SPG (Trung Quốc), OPASCOR (Philippines), …

Sau một gần một năm trao đổi, tìm hiểu, với mong muốn kết nối chặt chẽ trong tương lai, Cảng Quốc tế Long An và Cảng Kobe thống nhất tiến tới ký kết MOU thiết lập quan hệ Cảng đối tác chiến lược, thúc đẩy phát triển ổn định, bền vững, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm: Khuyến khích mở rộng năng lực và quy mô vận chuyển hàng hải, tăng lượng hàng hóa thông qua hai cảng; Chia sẻ kinh nghiệm quản trị, vận hành, khai thác cảng hiện đại, kết nối đối tác và khách hàng quốc tế; Cùng phát triển mô hình cảng xanh - cảng thông minh, ứng dụng công nghệ quản lý tiên tiến, giảm phát thải carbon; Đào tạo và trao đổi nguồn nhân lực Logistics chất lượng cao đáp ứng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế.

Trước đó, ngày 16/11/2025, Đoàn công tác cũng đã có chuyến làm việc rất thành công, khi đến khảo sát Cảng Kobe - Mô hình Cảng biển lâu đời, sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng container và hàng tổng hợp quy mô lớn hàng đầu Nhật Bản.

Hai biểu tượng cảng biển - Một tầm nhìn chung

Kobe là thành phố thuộc tỉnh Hyōgo, vùng Kansai, dọc theo vịnh Osaka. Thành lập năm 1868, đến nay Cảng Kobe là một trong những cảng quốc tế đầu tiên và hiện đại bậc nhất Nhật Bản.

Từ thị trấn chài nhỏ, trải qua chiến tranh, thiên tai và những biến động lịch sử hơn 157 năm, Cảng Kobe phát triển thành trung tâm Logistics hàng đầu châu Á. Công trình tiêu biểu gắn liền gồm Đảo nhân tạo Port Island, bến container nước sâu và hạ tầng kết nối Sân bay Kobe, đồng thời cũng mở ra nhiều tuyến du lịch quốc tế.

Cảng Kobe phát triển thành cảng xanh, cảng thông minh và Thành phố Kobe hôm nay trở thành cửa ngỏ giao thương quốc tế, đại diện cho tinh thần sáng tạo và tiên phong hội nhập toàn cầu.

Cảng Quốc tế Long An (xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam), cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 km về phía nam. Vùng đất này trước đây là đầm lầy, nhiễm mặn, không thể trồng trọt và bị tàn phá nặng qua chiến tranh.

Sự ra đời và phát triển của một Cảng biển quy mô, đã khơi dậy sức sống mới, mở ra động lực tăng trưởng quan trọng cho vùng đất hoang sơ ngày nào. Cảng Quốc tế Long An vẫn đang nỗ lực phát triển để trở thành một trong những cảng biển được Đối tác công nhận và lựa chọn tại Châu Á, đóng góp vào chiến lược phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam thời kỳ 2025 – 2035, tầm nhìn đến 2050.

Cụm dự án Cảng Quốc tế Long An được Dongtam Group - Thương hiệu có hơn 56 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, lĩnh vực cốt lõi là Sản xuất và Kinh doanh hệ sinh thái Vật liệu Xây dựng Trang trí Nội – ngoại thất và Đầu tư - Khai thác Bất động sản Công nghiệp; Đặc biệt đầu tư, nghiên cứu phát triển mô hình tổ hợp Cảng biển – Công nghiệp – Dịch vụ logistics và Đô thị, nhằm hình thành một hệ sinh thái phát triển toàn diện, đồng bộ và bền vững.

Trong đó, Khu Cảng, định vị là Trung tâm tiếp nhận, xếp dỡ, trung chuyển hàng hóa, đáp ứng các tiêu chuẩn Quốc tế, đóng vai trò hạt nhân của toàn khu; Khu Công nghiệp, tập trung các ngành sản xuất, chế biến, gia công công nghiệp nặng, hàng siêu trường, siêu trọng và gắn với luồng hàng của Cảng, tận dụng tối đa lợi thế về Logistics và hạ tầng giao thông; Khu Dịch vụ Công nghiệp (hậu cần Logistics), bao gồm kho bãi, Trung tâm phân phối và các dịch vụ giá trị gia tăng, bảo đảm chuỗi cung ứng khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ; Khu Đô thị, đáp ứng nhu cầu tái định cư tại chỗ, sinh sống, làm việc của người dân địa phương, dịch vụ tiện ích cho lực lượng lao động, chuyên gia, đồng thời tạo môi trường sống hiện đại, thân thiện và bền vững.

Xây dựng từ năm 2015, nhưng trong quá trình vừa xây dựng vừa khai thác, Cảng Quốc tế Long An nhanh chóng khẳng định vai trò là điểm tập kết và trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực. Cảng góp phần giảm tải cho các cụm cảng TPHCM, hạn chế ùn tắc giao thông nội đô và tối ưu đáng kể chi phí logistics cho cộng đồng doanh nghiệp tại ĐBSCL.

Đối với cộng đồng Doanh nghiệp Tỉnh Tây Ninh và khu vực, Cảng Quốc tế Long An là một trong những động lực thu hút đầu tư nổi bật, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho các Khu, Cụm công nghiệp và Nhà đầu tư.

Thúc đẩy giao thương, giảm chi phí Logistics, tăng lợi ích cho doanh nghiệp trong khu vực

Bức tranh xuất khẩu Việt Nam 3 quý năm 2025 ghi nhận những thay đổi tích cực, bất chấp thách thức ngày càng lớn từ thuế quan, rào cản kỹ thuật và biến động thương mại toàn cầu.

Hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ, tìm cách tái định vị chiến lược, tối ưu chi phí, chuyển đổi số và tìm hướng đi mới cho sản phẩm của mình. Quy hoạch phát triển tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050, có hơn 59 khu công nghiệp và 82 cụm công nghiệp đã và đang hình thành; Ngành Logistics được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn.

Trong bối cảnh đó, việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Cảng Quốc tế Long An và các đối tác quốc tế, mở ra nhiều không gian hợp tác phát triển mới, thể hiện quyết tâm của Chính quyền và cộng đồng Doanh nghiệp địa phương trong thúc đẩy thương mại, gia tăng kết nối, nâng cao năng lực công nghiệp nội địa theo hướng hiện đại, bền vững; qua đó cải thiện năng lực cung ứng, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, sẵn sàng cho hội nhập toàn cầu.

Với tiềm năng phát triển kinh tế biển mạnh mẽ của hai quốc gia có đường bờ biển dài, sự hợp tác này tiếp tục thắt chặt tình hữu nghị giữa hai cảng, hai địa phương và hai quốc gia; hướng tới tương lai phát triển bền vững, thịnh vượng, dựa trên nền tảng hợp tác tốt đẹp đã được xây dựng.