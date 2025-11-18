Cảng quốc tế Long An xuất sắc đạt giải thưởng phát triển con người - People Development Award

Cảng quốc tế Long An trở thành đại diện Việt Nam duy nhất được xướng tên ở Giải thưởng Phát triển Con người - People Development Award, tại Lễ trao giải International Bulk Journal (IBJ) 2025.

Lễ trao giải IBJ Awards 2025 do Tạp chí Quốc tế IBJ tổ chức tại Khách sạn Titanic, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh, chính thức công bố kết quả vào tối 17-11 đến các Cảng biển, Doanh nghiệp Logistics toàn cầu. Việc giành được giải thưởng cao nhất ở hạng mục, cho thấy một Cảng biển mới là đại diện từ Việt Nam, đã quan tâm ưu tiên về chiến lược phát triển nguồn nhân lực toàn diện khi đầu tư phát triển một Cảng biển quy mô, đầu tư xứng tầm của địa phương và của khu vực phía Nam Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam được vinh danh ở hạng mục này, khẳng định bước đi mới mang tính đột phá của Cảng Quốc tế Long An trên hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa, xã hội, kinh tế Việt Nam, cũng như góp phần vào quảng bá về đất nước, con người đến với các nước bạn. Qua đó, Cảng Quốc tế Long An một lần nữa khẳng định vị thế thương hiệu Việt Nam trên bản đồ Logistics quốc tế.

Khẳng định năng lực vận hành từ chiến lược phát triển con người

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Cảng xây dựng chiến lược nguồn nhân lực dài hạn, ưu tiên và duy trì huấn luyện đào tạo, phát triển năng lực quản lý công việc; Quan tâm phúc lợi toàn diện, khuyến khích đổi mới sáng tạo, xây dựng môi trường làm việc năng động, hiện đại; Từ đó, nâng cao hiệu quả vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ để gia tăng hiệu quả khai thác Cảng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương, khu vực.

Ông Võ Quốc Huy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cảng Quốc tế Long An, chia sẻ: "Chúng tôi tự hào khi được xướng tên trước đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp, đồng nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi muốn cho bạn bè quốc tế biết rằng Doanh nghiệp Việt Nam vẫn luôn nỗ lực để sánh vai, bước lên những tầm cao mới. Với chúng tôi, Con người là tài sản quý giá nhất, là nền tảng của mọi thành công. Xây dựng môi trường làm việc lấy Con người làm trọng tâm để phát triển, là chìa khóa để chúng tôi tiến xa hơn, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn và ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của CB.CNV Cảng Quốc tế Long An trong suốt hành trình vừa qua. Hôm nay, Lãnh đạo Cảng Quốc tế Long An đến đây, tự hào mang trên mình tà Áo dài Việt Nam, mong muốn quảng bá giá trị văn hóa, con người Việt Nam và thương hiệu một Cảng biển Việt Nam đến bạn bè quốc tế!".

Đồng hành cùng Tây Ninh trong tầm nhìn phát triển toàn diện

Sau khi sáp nhập, tỉnh Tây Ninh mới sở hữu nhiều lợi thế vượt trội; danh mục các khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế trọng điểm với quỹ đất sạch dồi dào, hạ tầng hoàn thiện, chính sách ưu đãi cạnh tranh; định hướng hợp tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt các hoạt động trong các lĩnh vực logistics, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, các mô hình phát triển sản xuất xanh, đô thị thông minh và chuỗi cung ứng tích hợp. Nhận diện và nắm bắt các cơ hội hợp tác đào tạo, chuyển giao kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn của tỉnh trong giai đoạn mới. Nhiều hoạt động xúc tiến lao động, đầu tư và thương mại tại được Tây Ninh chú trọng tổ chức, khẳng định cam kết đồng hành với Nhà đầu tư, mở rộng mạng lưới đối tác, kết nối thực chất với các Địa phương, Tập đoàn, các Doanh nghiệp/Tổ chức đại diện cho doanh nghiệp ở các nước bạn, với kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dựng nền tảng vững chắc, thu hút dòng vốn đầu tư chiến lược từ các nước trong giai đoạn phát triển mới.

Trên nền tảng đó, Đồng Tâm Group - Cảng Quốc tế Long An đồng hành cùng địa phương triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn, bền vững, tập trung vào Đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn hóa theo lĩnh vực; Tạo cơ hội nghiên cứu, trải nghiệm học tập, việc làm và phát triển cá nhân cho nguồn lao động tại Địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, nâng cao thu nhập và chất lượng sống; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững, tạo không gian phát triển mới, nguồn việc làm ổn định, tạo động lực thúc đẩy nguồn nhân lực để sẵn sàng thích ứng với xu hướng toàn cầu hóa và tự động hóa trong các Ngành/lĩnh vực.

(Một số chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030)

Ông Võ Quốc Huy nhấn mạnh: "Sự phát triển của Cảng Quốc tế Long An đã và đang tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa, khuyến khích và thúc đẩy sự hợp tác giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp cùng các cơ sở giáo dục, sớm định hình hệ sinh thái Logistics phát triển bền vững tại Tây Ninh".

Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia có công nghiệp hiện đại và thu nhập cao vào năm 2030 hướng tới năm 2045 – 2050. Trong đó, chiến lược phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam thời kỳ 2025 – 2035, tầm nhìn đến 2050 xác định 90% người lao động trong ngành Logistics được đào tạo chuyên môn kỹ thuật.

Giải thưởng Phát triển Con người - People Development Award, tại Lễ trao giải International Bulk Journal (IBJ) 2025 một lần nữa khẳng định ý nghĩa của sự ra đời và những cam kết của Cảng Quốc tế Long An trong hoạt động - Tiếp tục kiên định với sứ mệnh phát triển vì con người và cộng đồng, hướng đến mục tiêu trở thành Cảng biển được quốc tế công nhận và lựa chọn.