Chủ tịch Thắng Lợi Group được giới thiệu ứng cử ĐBQH Khóa XVI

Thực hiện quy định của pháp luật về công tác bầu cử và Hướng dẫn số 26 ngày 14-12-2025 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương tiến hành giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XVI, ngày 13-1-2026, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Tây Ninh.

Ông Đặng Hồng Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Chủ tịch các CLB trực thuộc Hội; tập thể Văn phòng Trung ương Hội; đại diện tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động tại doanh nghiệp của người được giới thiệu ứng cử….

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn ĐBQH; giới thiệu danh sách người dự kiến ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI là anh Dương Long Thành, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII, khóa VIII; Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thắng Lợi Group.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lấy ý kiến cử tri nơi công tác của Chủ tịch Thắng Lợi Group, được giới thiệu ứng cử ĐBQH Khoá XVI.

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt của nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiều cử tri phát biểu, khẳng định, nhân sự dự kiến ứng cử ĐBQH khoá XVI có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực trong công tác, đảm bảo năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Long Thành, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và toàn thể cử tri tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

"Tôi xin hứa nếu trúng cử, sẽ luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp; không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân để phản ánh trung thực, kịp thời đến Quốc hội" - ông Dương Long Thành khẳng định.

Đại diện đơn vị có người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam,khẳng định việc lựa chọn 1 nhân sự đủ tầm đại diện tiếng nói của cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam trên nghị trường Quốc hội đã được Trung ương Hội triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình; đảm bảo khách quan, dân chủ, khoa học. Việc ông Dương Long Thành được giới thiệu ứng cử ĐBQH là vinh dự của cá nhân ông mà còn là niềm tự hào của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; đồng thời thể hiện sự thống nhất cao với ý kiến của các cử tri trong việc đánh giá phẩm chất, năng lực và uy tín của ông Dương Long Thành.

Ông Hồng Anh cũng bày tỏ tin tưởng, nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH, ông Dương Long Thành sẽ là cầu nối vững chắc giữa cử tri và Quốc hội; sẽ mang tiếng nói của doanh nhân trẻ nói riêng, cộng đồng doanh nhân Việt Nam nói chung đến với nghị trường, góp phần quan trọng vào việc hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, cơ chế chính sách, nhất là các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội đất nước phát triển.

Kết thúc hội nghị, 105/105 cử tri (chiếm 100% số cử tri dự được triệu tập) đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Dương Long Thành tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI.