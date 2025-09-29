Tài chính

Chuỗi hội thảo "Thảnh thơi tài chính thế hệ Z – Từ sống sót đến sống đầy"

Thứ hai, 29/09/2025 11:26

Chuỗi hội thảo "Thảnh thơi tài chính thế hệ Z – Từ sống sót đến sống đầy" mong muốn giúp thế hệ trẻ chủ động tiếp cận kỹ năng quản lý tài chính cá nhân.

Chương trình do Hội Sinh viên Việt Nam TP HCM phối hợp Ban Cán sự Đoàn ĐHQG TP HCM tổ chức. Sau thành công năm 2024, chuỗi hội thảo năm 2025 tiếp tục mở rộng, với số 1 tại ĐH Tài chính – Marketing (23/6) và số 2 tại ĐH Ngân hàng TP HCM (28/9), thu hút gần 2.000 sinh viên. Dự kiến, hai số tiếp theo sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng.

Chuỗi hội thảo "Thảnh thơi tài chính thế hệ Z – Từ sống sót đến sống đầy" - Ảnh 1.

Thực tiễn và gần gũi

Khác với những buổi tọa đàm khô khan, hội thảo chú trọng tính ứng dụng: sinh viên được trực tiếp trao đổi cùng chuyên gia và khách mời truyền cảm hứng về các vấn đề thiết thực như lập kế hoạch tài chính, phân bổ chi tiêu, tạo nguồn thu nhập ổn định và hình thành thói quen tích lũy dài hạn.

Chuỗi hội thảo "Thảnh thơi tài chính thế hệ Z – Từ sống sót đến sống đầy" - Ảnh 2.

Sự kiện vừa qua có sự tham gia của Hoa hậu Bảo Ngọc – Miss World 2024; doanh nhân Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch SaigonBooks; chị Lương Thị Kim Cương – Home Credit; cùng TS Ngô Ngọc Quang – chuyên gia tài chính cá nhân.

Theo TS Quang, một trong những thách thức lớn của Gen Z là thiếu thói quen lập kế hoạch, dẫn đến việc chỉ "sống sót" qua từng tháng. "Muốn đạt tự chủ tài chính, sinh viên cần bắt đầu từ những bước nhỏ: kỷ luật chi tiêu, tích lũy đều đặn, đồng thời đầu tư cho 'tài sản vô hình' như kiến thức, kỹ năng và mạng lưới quan hệ" - ông nhấn mạnh.

Hoa hậu Bảo Ngọc cũng chia sẻ: "Trải nghiệm đa dạng giúp sinh viên trưởng thành, nhưng quan trọng hơn là tập trung vào thế mạnh của bản thân và biết kiểm soát chi tiêu. Lập kế hoạch tài chính sớm chính là sự chuẩn bị cần thiết cho một tương lai vững chắc".

Giúp bạn trẻ tự chủ tài chính

Chuỗi hội thảo là một phần của Home Smart – University Tour 2025, được thiết kế như hành trang nền tảng cho sinh viên: từ kiểm tra "sức khỏe tài chính", xác định mục tiêu, đến việc lập kế hoạch chi tiêu – tiết kiệm – đầu tư theo từng giai đoạn.

Chuỗi hội thảo "Thảnh thơi tài chính thế hệ Z – Từ sống sót đến sống đầy" - Ảnh 3.

Với sự lan tỏa ngày càng rộng, "Thảnh thơi tài chính thế hệ Z – Từ sống sót đến sống đầy" không chỉ mang lại kiến thức quản lý tiền bạc, mà còn mở ra những kết nối mới, truyền thêm cảm hứng để sinh viên tự tin viết tiếp hành trình tài chính cho riêng mình.

P.Đình

truyền cảm hứng

thế hệ trẻ

quản lý tài chính

Hội sinh viên Việt Nam

tự chủ tài chính
