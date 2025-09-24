Tài chính

Citics và VPBank hợp tác xây dựng hệ sinh thái tài chính, bất động sản số

Thứ tư, 24/09/2025 11:30

Công ty Cổ phần Citics Group (Citics) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác mở rộng.

Đánh dấu bước phát triển chiến lược trong việc kết hợp sức mạnh tài chính - ngân hàng và công nghệ bất động sản.

Thỏa thuận này mở ra bước tiến mới trong việc ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) vào toàn bộ chuỗi dịch vụ bất động sản: định giá, vay thế chấp, xử lý và mua bán tài sản thanh lý, mang lại trải nghiệm minh bạch, liền mạch và đáng tin cậy cho khách hàng.

Citics và VPBank hợp tác xây dựng hệ sinh thái tài chính, bất động sản số- Ảnh 1.

VPBank và Citics mở rộng hợp tác, hoàn thiện hệ sinh thái tài chính - bất động sản số.

Trong khuôn khổ hợp tác mới, VPBank và Citics sẽ đưa vào vận hành thêm các dịch vụ then chốt nhằm hoàn thiện hệ sinh thái tài chính - bất động sản số. Nổi bật trong số này là Citics Homes, nơi các tài sản thuộc danh mục xử lý nợ của VPBank được niêm yết công khai kèm theo thông tin chi tiết và giải pháp tài chính linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và giao dịch.

Nền tảng Citics Flow cũng sẽ được triển khai, cho phép hệ thống nội bộ của ngân hàng kết nối trực tiếp với kho dữ liệu bất động sản của Citics, từ đó tự động hóa quy trình định giá, giảm thiểu rủi ro và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Việc mở rộng hợp tác lần này được xây dựng trên nền tảng những thành tựu mà hai bên đã đạt được trong gần một năm qua. Kể từ khi chính thức bắt tay vào tháng 10/2024, VPBank và Citics đã đưa ra thị trường hai giải pháp nổi bật: Citics Value.

– dịch vụ định giá bất động sản nhanh chóng, chính xác; và Citics Mortgages - dịch vụ vay thế chấp số liền mạch, từ khâu kiểm tra khả năng vay đến giải ngân đều diễn ra trên nền tảng số hóa. VPBank và Citics đặt mục tiêu đầy tham vọng là đạt mức giải ngân 1.000 tỉ đồng/tháng vào cuối năm 2025.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Minh Long, CEO Citics Group nhấn mạnh: "Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ bất động sản toàn diện của Citics và năng lực tài chính của VPBank không chỉ tạo ra những con số giải ngân ấn tượng, mà còn mở ra một cách tiếp cận mới hơn hiệu quả hơn, qua đó xây dựng chuỗi giải pháp liền mạch cho thị trường tài chính và bất động sản.

Citics và VPBank hợp tác xây dựng hệ sinh thái tài chính, bất động sản số- Ảnh 2.

Ông Trần Minh Long, CEO Citics Group phát biểu tại sự kiện

Citics hiện đã số hóa và định danh hơn 33 triệu bất động sản, đồng thời định giá sơ bộ cho hơn 18 triệu bất động sản trên toàn quốc.

Song Hà

thỏa thuận hợp tác

Công ty cổ phần

bước tiến mới

thị trường tài chính

trí tuệ nhân tạo

dữ liệu lớn

tự động hóa

hệ sinh thái

bất động sản

đặt mục tiêu
Quốc lộ 62 nâng cấp: Đòn bẩy đưa Kiến Tường thành đô thị vệ tinh mới

Quốc lộ 62 nâng cấp: Đòn bẩy đưa Kiến Tường thành đô thị vệ tinh mới

Thị trường 11:33

Khi quỹ đất TP HCM ngày càng khan hiếm, giá BĐS tại các đô thị vệ tinh phía Đông đã ở mức cao, giới đầu tư bắt đầu dịch chuyển dòng vốn sang những khu vực mới.

Bước tiến mới với thương hiệu sản phẩm chiếu sáng Signify

Bước tiến mới với thương hiệu sản phẩm chiếu sáng Signify

Vật tư 14:47

Signify chính thức ra mắt mô-đun mới, đèn đường năng lượng mặt trời kết nối và hệ thống chiếu sáng thể thao tiên tiến.

SonKim Land ký hợp đồng mua bán căn hộ Alta Height tại The 9 Stellars

SonKim Land ký hợp đồng mua bán căn hộ Alta Height tại The 9 Stellars

Dự án 10:56

Sau khi bàn giao khu biệt thự Alta Villa, The 9 Stellars, Alta Height – khu căn hộ cao tầng liền kề Alta Villa cũng được ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng.

Ant International trở thành đối tác của cổng thanh toán CPG

Ant International trở thành đối tác của cổng thanh toán CPG

Tài chính 09:55

Ant International (trụ sở tại Singapore) đã trở thành đối tác tổ chức nước ngoài (FIP) đầu tiên của Cổng thanh toán liên kết xuyên biên giới Trung Quốc (CPG).

90% rổ hàng của một dự án đất nền khu Tây được đặt mua

90% rổ hàng của một dự án đất nền khu Tây được đặt mua

Dự án 09:37

(NLĐO)- Ngay trong ngày mở bán, hơn 90% giỏ hàng đợt 1 của dự án Khu đô thị The Solia do Solo Group và CASA Holding triển khai đã được đặt mua.

MoMo cùng Chubb Life Việt Nam ra mắt MoMoCare, số hóa trọn quy trình chỉ trong 2 phút

MoMo cùng Chubb Life Việt Nam ra mắt MoMoCare, số hóa trọn quy trình chỉ trong 2 phút

Số hóa 10:17

Chubb Life Việt Nam và MoMo hợp tác ra mắt MoMoCare | Bảo hiểm Sức khoẻ+, sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, tham gia ngay trên ứng dụng MoMo.

Kiến Tường - “Viên ngọc thô” chờ ngày tỏa sáng tại trung tâm Đồng Tháp Mười

Kiến Tường - “Viên ngọc thô” chờ ngày tỏa sáng tại trung tâm Đồng Tháp Mười

Dự án 14:17

Phường Kiến Tường (Tây Ninh) có đủ điều kiện để trở thành động lực phát triển mới, gắn liền với xu thế đô thị vệ tinh thế hệ mới của vùng kinh tế phía Nam.

Zalopay mở rộng tính năng Quét QR quốc tế đến Trung Quốc

Zalopay mở rộng tính năng Quét QR quốc tế đến Trung Quốc

Tài chính 13:15

Zalopay chính thức công bố tính năng “Quét QR quốc tế” vừa được triển khai tại thị trường Trung Quốc.

Phát triển bền vững và trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng

Phát triển bền vững và trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng

Doanh nhân 17:27

Đồng hành cùng EuroCham trong diễn đàn lần này là KPMG Việt Nam và Merck Healthcare Việt Nam, hai đơn vị tiên phong trong thực hành phát triển bền vững.

An Gia (AGG) đột phá chính sách cho giỏ hàng cuối dự án The Gió Riverside

An Gia (AGG) đột phá chính sách cho giỏ hàng cuối dự án The Gió Riverside

Dự án 09:00

Khách hàng mua căn hộ tháp Gió Đông được hưởng chiết khấu đến 18,5%. Mức chiết khấu này hiếm có trên thị trường, tạo "lớp" lợi nhuận tại thời điểm giao dịch.

XEM THÊM