Citics và VPBank hợp tác xây dựng hệ sinh thái tài chính, bất động sản số

Đánh dấu bước phát triển chiến lược trong việc kết hợp sức mạnh tài chính - ngân hàng và công nghệ bất động sản.

Thỏa thuận này mở ra bước tiến mới trong việc ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) vào toàn bộ chuỗi dịch vụ bất động sản: định giá, vay thế chấp, xử lý và mua bán tài sản thanh lý, mang lại trải nghiệm minh bạch, liền mạch và đáng tin cậy cho khách hàng.

VPBank và Citics mở rộng hợp tác, hoàn thiện hệ sinh thái tài chính - bất động sản số.

Trong khuôn khổ hợp tác mới, VPBank và Citics sẽ đưa vào vận hành thêm các dịch vụ then chốt nhằm hoàn thiện hệ sinh thái tài chính - bất động sản số. Nổi bật trong số này là Citics Homes, nơi các tài sản thuộc danh mục xử lý nợ của VPBank được niêm yết công khai kèm theo thông tin chi tiết và giải pháp tài chính linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và giao dịch.

Nền tảng Citics Flow cũng sẽ được triển khai, cho phép hệ thống nội bộ của ngân hàng kết nối trực tiếp với kho dữ liệu bất động sản của Citics, từ đó tự động hóa quy trình định giá, giảm thiểu rủi ro và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Việc mở rộng hợp tác lần này được xây dựng trên nền tảng những thành tựu mà hai bên đã đạt được trong gần một năm qua. Kể từ khi chính thức bắt tay vào tháng 10/2024, VPBank và Citics đã đưa ra thị trường hai giải pháp nổi bật: Citics Value.

– dịch vụ định giá bất động sản nhanh chóng, chính xác; và Citics Mortgages - dịch vụ vay thế chấp số liền mạch, từ khâu kiểm tra khả năng vay đến giải ngân đều diễn ra trên nền tảng số hóa. VPBank và Citics đặt mục tiêu đầy tham vọng là đạt mức giải ngân 1.000 tỉ đồng/tháng vào cuối năm 2025.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Minh Long, CEO Citics Group nhấn mạnh: "Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ bất động sản toàn diện của Citics và năng lực tài chính của VPBank không chỉ tạo ra những con số giải ngân ấn tượng, mà còn mở ra một cách tiếp cận mới hơn hiệu quả hơn, qua đó xây dựng chuỗi giải pháp liền mạch cho thị trường tài chính và bất động sản.

Ông Trần Minh Long, CEO Citics Group phát biểu tại sự kiện

Citics hiện đã số hóa và định danh hơn 33 triệu bất động sản, đồng thời định giá sơ bộ cho hơn 18 triệu bất động sản trên toàn quốc.