Dẫn dắt chuỗi cung ứng bền vững với lợi thế ERP trong kỷ nguyên chuyển đổi số tiếp theo của Việt Nam

Đồng thời nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững thông qua công nghệ, đổi mới và trao quyền cho lực lượng lao động.

Năm 2025, vốn FDI đã đạt 27,62 tỉ USD – mức cao nhất trong 5 năm, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất và chế biến. Một trong những điểm yếu cốt lõi của ngành sản xuất Việt Nam hiện nay là tỷ lệ nội địa hóa thấp. Nhiều doanh nghiệp FDI vẫn phụ thuộc nặng nề vào nguyên liệu nhập khẩu, khiến họ dễ bị tổn thương trước các biến động chuỗi cung ứng toàn cầu, chẳng hạn như khủng hoảng dầu mỏ ở Trung Đông.

Trong bối cảnh này, ban lãnh đạo cần dữ liệu thời gian thực từ nhiều góc nhìn để ra quyết định nhanh chóng. ERP chính là nền tảng công nghệ giúp hiện thực hóa điều đó.

Ông Oda nhận định: "Việt Nam không còn chỉ đơn thuần ứng dụng công nghệ, mà đang tái định hình cách thức vận hành của các ngành công nghiệp. Các nhà máy thông minh và ESG vẫn quan trọng, nhưng mấu chốt thực sự là xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt và bền vững. Với ERP và dữ liệu thời gian thực, doanh nghiệp có thể ra quyết định nhanh hơn, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tăng khả năng chống chịu trước biến động toàn cầu".

Ngành sản xuất và dịch vụ tại Việt Nam đang hiện đại hóa nhanh chóng, với việc doanh nghiệp mạnh dạn nâng cấp ERP, ứng dụng AI, triển khai RPA và các dự án tự động hóa để nâng cao hiệu quả và khả năng chống chịu. Những nỗ lực này đang mang lại kết quả chuyển đổi rõ rệt, củng cố vị thế của Việt Nam như một nền kinh tế số đang lên tại châu Á.

Mr. Ryohei Oda, Principal Managing Director, ABeam Consulting Vietnam

Ông Oda nhấn mạnh: "Theo quan điểm của chúng tôi, AI nên bổ trợ năng lực cho con người chứ không phải thay thế. Sứ mệnh của chúng tôi là trao quyền cho lực lượng lao động trẻ, năng động của Việt Nam để họ phát triển trong kỷ nguyên số".

Trong bối cảnh đó, ABeam Consulting đã đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong hiện đại hóa công nghệ và đổi mới chuỗi cung ứng, với hơn 15.000 chuyên gia và đối tác toàn cầu. Sự kết hợp giữa tinh kỷ luật của Nhật Bản và khả năng thích ứng của Việt Nam đang tạo nên nền tảng mạnh mẽ cho đổi mới, chuỗi cung ứng bền vững và tăng trưởng lâu dài.