EZTax đồng hành cùng Thuế TPHCM hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của nền tảng EZTax trong việc đơn giản hóa nghĩa vụ thuế cho cộng đồng hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh tại Việt Nam.

EZTax được định vị là nền tảng kê khai thuế thông minh, giúp hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận các quy định pháp luật và thủ tục hành chính theo phương thức tự kê khai, tự nộp thuế. Thông qua nền tảng này, người nộp thuế có thể thực hiện nghĩa vụ thuế một cách thuận tiện, góp phần gia tăng tỷ lệ nộp thuế điện tử và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ.

Trong khuôn khổ hợp tác với Thuế TPHCM, Ez Tech Việt Nam (EZTax) đồng hành cùng mạng lưới đối tác uy tín nhằm xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho hộ kinh doanh.

Đối tác công nghệ có: Công ty Cổ phần Công nghệ Finviet, Công ty Cổ phần Bkav và Công ty Cổ phần Preny.AI, phối hợp triển khai các giải pháp hóa đơn điện tử và chuyển đổi số.

Đối tác ngân hàng gồm MB Bank, Nam A Bank, MSB, Việt Á Bank, TPBank và LPBank, cung cấp giải pháp thanh toán và tài khoản hỗ trợ kê khai thuế thuận tiện.

Ông Phan Thanh Điệp, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ez Tech Việt Nam, chia sẻ:"EZTax cam kết triển khai các giải pháp công nghệ toàn diện, đồng thời xây dựng các chương trình ưu đãi thiết thực dành cho hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai hoặc nâng cấp lên mô hình doanh nghiệp". EZTax sẽ cung cấp nền tảng số giúp hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế trực tuyến thuận tiện; Tổ chức các hoạt động hướng dẫn trực tiếp tại địa phương; Phối hợp cùng cơ quan thuế truyền thông và cập nhật kịp thời các chính sách thuế mới đến cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Sự kiện hợp tác này là minh chứng cho nỗ lực của Ez Tech Việt Nam trong việc thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia, góp phần giảm chi phí tuân thủ và tạo điều kiện thuận lợi để khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững.

Thế mạnh cốt lõi của nền tảng EZ Tax EZ Tax tự hào là nền tảng kê khai thuế trực tuyến dẫn dắt thị trường, tiên phong trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh chuyển đổi số theo chủ trương của Chính phủ. Đồng thời, EZ Tax là nền tảng hiện nay tập trung trực tiếp hỗ trợ cá nhân và hộ kinh doanh trong việc kê khai, nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế. Chúng tôi cung cấp một giải pháp toàn diện để thay đổi phương thức quản lý thuế từ truyền thống sang hiện đại, giúp người nộp thuế tiếp cận các quy định pháp luật thuế và thủ tục hành chính theo phương thức tự kê khai, tự nộp thuế. Nền tảng được thiết lập để kết nối trực tiếp với hệ thống quản lý của ngành Thuế, đảm bảo dữ liệu kê khai luôn chính xác và đồng bộ. Các thủ tục hành chính phức tạp được đơn giản hóa thành các bước dễ hiểu theo phương pháp kê khai dẫn dắt, giúp người nộp thuế dù không giỏi công nghệ vẫn có thể tự kê khai và tự nộp thuế một cách dễ dàng. EZ Tax không chỉ là công cụ nộp thuế mà còn tích hợp hệ thống sổ sách kế toán điện tử, giúp hộ kinh doanh quản lý dòng tiền và hoạt động sản xuất kinh doanh một cách khoa học, phục vụ trực tiếp cho việc kê khai thuế. Toàn bộ dữ liệu của từng hộ kinh doanh/cá nhân được lưu trữ an toàn, bảo mật tuyệt đối và dễ dàng truy xuất khi cần thiết, phục vụ quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh, đồng thời đáp ứng yêu cầu kiểm tra, đối chiếu theo quy định.. EZ Tax hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định pháp luật trong toàn bộ quá trình kê khai và nộp thuế. EZ Tax ứng dụng công cụ AI hiện đại để tự động rà soát, phát hiện các sai sót trong quá trình nhập liệu và kê khai. Công nghệ AI hỗ trợ tìm lỗi và gợi ý sửa lỗi ngay lập tức, giúp nâng cao độ chính xác, đảm bảo dữ liệu kê khai phù hợp trước khi gửi đến cơ quan quản lý. Thông tin liên hệ: Công ty TNHH Ez Tech Việt Nam Địa chỉ: P2317, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội Website: https://eztax.vn Email: support@eztax.vn Điện thoại: 0936 009 656



