Doanh nhân

FedEx tăng cường mạng lưới từ Hà Nội đến châu Á, châu Âu

Thứ ba, 30/09/2025 11:57

FedEx bổ sung thêm chuyến bay đi từ Hà Nội giúp rút ngắn thời gian vận chuyển đến châu Á và châu Âu nhanh hơn một ngày.

Đồng thời, nâng cao năng lực vận chuyển nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ngày càng tăng.

Tập đoàn FedEx Express, một trong những công ty vận tải chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới, tiếp tục nâng cao dịch vụ tại khu vực miền Bắc Việt Nam với một chuyến bay bổ sung xuất phát từ Hà Nội mỗi thứ hai hàng tuần. Việc nâng cấp dịch vụ này nhằm cải thiện khả năng kết nối đến các thị trường lớn tại châu Á và châu Âu, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đẩy nhanh tốc độ hội nhập thương mại toàn cầu.

FedEx tăng cường mạng lưới từ Hà Nội đến châu Á, châu Âu - Ảnh 1.

Tuyến bay mới này kết nối Sân bay quốc tế Incheon ở Hàn Quốc với Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, trước khi đến trung tâm trung chuyển FedEx khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Quảng Châu - Trung Quốc. Nhờ vậy, các lô hàng từ khu vực phía Bắc Việt Nam sẽ đến các nước châu Á và châu Âu nhanh hơn một ngày, đồng thời hàng xuất khẩu đến các thị trường ở bờ Đông Thái Bình Dương như Mỹ và Canada sẽ hưởng lợi từ độ tin cậy dịch vụ được nâng cao. Trong bối cảnh mùa cao điểm sắp tới, việc tăng cường năng lực vận chuyển hàng hóa xuất khẩu sẽ giúp thị trường thêm linh hoạt, đáp ứng một cách hiệu quả và đáng tin cậy hơn nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng.

Bà Ee-Hui Tan, Giám đốc Khai thác của FedEx Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Việt Nam tiếp tục giữ vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu, và FedEx luôn cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp tại miền Bắc kết nối với thị trường quốc tế một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Chuyến bay bổ sung này giúp củng cố mạng lưới của FedEx, mang đến cho khách hàng dịch vụ nhanh hơn, độ tin cậy cao hơn và năng lực vận chuyển lớn hơn, tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội trong một thị trường ngày càng năng động".

Tuyến bay mới góp phần củng cố hành lang thương mại giữa Việt Nam và Châu Âu, nhất là đối với các ngành có nhu cầu vận chuyển cao như điện tử, dệt may và nội thất. Với việc nâng cao mạng lưới vận chuyển và dịch vụ, FedEx đang đồng hành cùng đà phát triển này, đồng thời hỗ trợ các nhà xuất khẩu tại khu vực phía Bắc đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng từ châu Âu.

Song Hà

doanh nghiệp Việt Nam

châu Á - Thái Bình Dương

sân bay quốc tế nội bài

Thái Bình Dương

Sân bay quốc tế

hỗ trợ doanh nghiệp

chuyển phát nhanh

vận chuyển hàng hóa

chuỗi cung ứng

Sân bay quốc tế Incheon

thương mại toàn cầu

lợi thế cạnh tranh
Tập đoàn Khang Điền (KDH) nhận bộ đôi giải thưởng

Tập đoàn Khang Điền (KDH) nhận bộ đôi giải thưởng

Doanh nhân 18:28

Tập đoàn Khang Điền (KDH) nhận bộ đôi giải thưởng "Top 10 doanh nghiệp bất động sản tiêu biểu" và "Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025".

Chuỗi hội thảo "Thảnh thơi tài chính thế hệ Z – Từ sống sót đến sống đầy"

Chuỗi hội thảo "Thảnh thơi tài chính thế hệ Z – Từ sống sót đến sống đầy"

Tài chính 11:26

Chuỗi hội thảo "Thảnh thơi tài chính thế hệ Z – Từ sống sót đến sống đầy" mong muốn giúp thế hệ trẻ chủ động tiếp cận kỹ năng quản lý tài chính cá nhân.

ROX Living Aquamarine: Tiên phong đưa giáo dục hiện đại vào KĐT kiểu mẫu

ROX Living Aquamarine: Tiên phong đưa giáo dục hiện đại vào KĐT kiểu mẫu

Dự án 16:33

Rox Living Aquamarine Diễn Châu hợp tác cùng Hệ thống trường Mầm non Montessori Vinh xây dựng trường học ngay gần nhà như mong ước của các bậc phụ huynh.

Hơn 1.000 gian hàng tham gia Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2025

Hơn 1.000 gian hàng tham gia Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2025

Dự án 14:12

Triển lãm Quốc tế “Bất động sản - Trang trí nội ngoại thất - Xây dựng & Vật liệu xây dựng” diễn ra tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch & Xây dựng Quốc gia.

Quốc lộ 62 nâng cấp: Đòn bẩy đưa Kiến Tường thành đô thị vệ tinh mới

Quốc lộ 62 nâng cấp: Đòn bẩy đưa Kiến Tường thành đô thị vệ tinh mới

Thị trường 11:33

Khi quỹ đất TP HCM ngày càng khan hiếm, giá BĐS tại các đô thị vệ tinh phía Đông đã ở mức cao, giới đầu tư bắt đầu dịch chuyển dòng vốn sang những khu vực mới.

Citics và VPBank hợp tác xây dựng hệ sinh thái tài chính, bất động sản số

Citics và VPBank hợp tác xây dựng hệ sinh thái tài chính, bất động sản số

Tài chính 11:30

Công ty Cổ phần Citics Group (Citics) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác mở rộng.

Bước tiến mới với thương hiệu sản phẩm chiếu sáng Signify

Bước tiến mới với thương hiệu sản phẩm chiếu sáng Signify

Vật tư 14:47

Signify chính thức ra mắt mô-đun mới, đèn đường năng lượng mặt trời kết nối và hệ thống chiếu sáng thể thao tiên tiến.

SonKim Land ký hợp đồng mua bán căn hộ Alta Height tại The 9 Stellars

SonKim Land ký hợp đồng mua bán căn hộ Alta Height tại The 9 Stellars

Dự án 10:56

Sau khi bàn giao khu biệt thự Alta Villa, The 9 Stellars, Alta Height – khu căn hộ cao tầng liền kề Alta Villa cũng được ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng.

Ant International trở thành đối tác của cổng thanh toán CPG

Ant International trở thành đối tác của cổng thanh toán CPG

Tài chính 09:55

Ant International (trụ sở tại Singapore) đã trở thành đối tác tổ chức nước ngoài (FIP) đầu tiên của Cổng thanh toán liên kết xuyên biên giới Trung Quốc (CPG).

90% rổ hàng của một dự án đất nền khu Tây được đặt mua

90% rổ hàng của một dự án đất nền khu Tây được đặt mua

Dự án 09:37

(NLĐO)- Ngay trong ngày mở bán, hơn 90% giỏ hàng đợt 1 của dự án Khu đô thị The Solia do Solo Group và CASA Holding triển khai đã được đặt mua.

XEM THÊM