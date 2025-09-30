FedEx tăng cường mạng lưới từ Hà Nội đến châu Á, châu Âu

Đồng thời, nâng cao năng lực vận chuyển nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ngày càng tăng.

Tập đoàn FedEx Express, một trong những công ty vận tải chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới, tiếp tục nâng cao dịch vụ tại khu vực miền Bắc Việt Nam với một chuyến bay bổ sung xuất phát từ Hà Nội mỗi thứ hai hàng tuần. Việc nâng cấp dịch vụ này nhằm cải thiện khả năng kết nối đến các thị trường lớn tại châu Á và châu Âu, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đẩy nhanh tốc độ hội nhập thương mại toàn cầu.

Tuyến bay mới này kết nối Sân bay quốc tế Incheon ở Hàn Quốc với Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, trước khi đến trung tâm trung chuyển FedEx khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Quảng Châu - Trung Quốc. Nhờ vậy, các lô hàng từ khu vực phía Bắc Việt Nam sẽ đến các nước châu Á và châu Âu nhanh hơn một ngày, đồng thời hàng xuất khẩu đến các thị trường ở bờ Đông Thái Bình Dương như Mỹ và Canada sẽ hưởng lợi từ độ tin cậy dịch vụ được nâng cao. Trong bối cảnh mùa cao điểm sắp tới, việc tăng cường năng lực vận chuyển hàng hóa xuất khẩu sẽ giúp thị trường thêm linh hoạt, đáp ứng một cách hiệu quả và đáng tin cậy hơn nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng.

Bà Ee-Hui Tan, Giám đốc Khai thác của FedEx Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Việt Nam tiếp tục giữ vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu, và FedEx luôn cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp tại miền Bắc kết nối với thị trường quốc tế một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Chuyến bay bổ sung này giúp củng cố mạng lưới của FedEx, mang đến cho khách hàng dịch vụ nhanh hơn, độ tin cậy cao hơn và năng lực vận chuyển lớn hơn, tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội trong một thị trường ngày càng năng động".

Tuyến bay mới góp phần củng cố hành lang thương mại giữa Việt Nam và Châu Âu, nhất là đối với các ngành có nhu cầu vận chuyển cao như điện tử, dệt may và nội thất. Với việc nâng cao mạng lưới vận chuyển và dịch vụ, FedEx đang đồng hành cùng đà phát triển này, đồng thời hỗ trợ các nhà xuất khẩu tại khu vực phía Bắc đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng từ châu Âu.