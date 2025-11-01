Grab Việt Nam và Dat Bike hợp tác hỗ trợ tài xế công nghệ chuyển đổi xanh

Thỏa thuận hợp tác sẽ cho phép cho hai bên phối hợp để tạo nên những tác động sâu rộng hơn trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi xanh, thông qua hợp tác truyền thông và quảng bá xe điện, xây dựng và triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối tác tài xế Grab mua xe máy điện. Hai bên cũng đặt trọng tâm phối hợp xây dựng hệ sinh thái xe điện hỗ trợ bền vững cho tài xế công nghệ.

Đối với Grab, đây là bước đi quan trọng tiếp theo nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh của nền tảng, đồng thời thúc đẩy giao thông xanh và đóng góp tích cực hơn nữa vào tiến trình Net Zero tại Việt Nam. Sự hợp tác với Dat Bike giúp mở rộng mạng lưới đối tác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh của Grab, bao gồm các nhà sản xuất xe điện, ngân hàng và các tổ chức tài chính, nhà cung cấp hạ tầng trạm sạc xe điện…

Về phía Dat Bike, với vai trò là startup tiên phong trong lĩnh vực xe máy điện, Dat Bike hướng đến mục tiêu đưa phương tiện xanh trở thành lựa chọn phổ biến và dễ tiếp cận cho mọi người dùng, bằng việc phát triển các dòng sản phẩm có hiệu năng vượt trội so với giá thành.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam, chia sẻ: "Thông qua hợp tác này, đối tác tài xế của Grab có thể tiếp cận với các sản phẩm xe máy điện hiệu suất cao của Dat Bike, kết hợp thêm với chương trình hỗ trợ, công nghệ và sức mạnh nền tảng của Grab để nâng cao cơ hội thu nhập. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác và phát triển nhiều sáng kiến mới để đẩy nhanh hơn nữa quá trình chuyển đổi xanh của đất nước".

Ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn, Nhà sáng lập kiêm CEO, Dat Bike Vietnam, cho biết: "Hợp tác giữa Dat Bike và Grab Việt Nam đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi xanh trong ngành vận tải, giúp các bác tài dễ dàng tiếp cận phương tiện xanh với mức tài chính hợp lý. Với khả năng di chuyển đến 285 km chỉ trong một lần sạc, xe Dat Bike giúp các bác tài yên tâm làm việc cả ngày mà không lo sạc giữa chừng".



