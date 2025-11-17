Số hóa

Gremsy – 14 năm làm chủ công nghệ, kiến tạo cho tương lai

Thứ hai, 17/11/2025 21:58

Gremsy – doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, sản xuất, chế tạo gimbal và camera module tổ chức khởi công Dự án GP1 ngày 25-11 tại Khu Công nghệ cao TP HCM.


Gremsy – 14 năm làm chủ công nghệ, kiến tạo cho tương lai - Ảnh 1.

Dự án GP1 được xem là dấu mốc chuyển giao quan trọng trong hành trình phát triển của Gremsy, một dấu chấm trọn vẹn cho chặng đường 14 năm kiên định, mở ra diện mạo mới ở tuổi 15 với tầm nhìn vươn lên chuẩn quốc tế.

Nhà máy của Gremsy không chỉ là trung tâm sản xuất và nghiên cứu thế hệ module camera mới, mà còn là biểu tượng cho khát vọng "Made in Vietnam", thể hiện năng lực làm chủ công nghệ lõi và tinh thần sáng tạo bền bỉ của đội ngũ kỹ sư Việt Nam.

Thành lập từ năm 2011, Gremsy khởi đầu với khát vọng chứng minh rằng người Việt có thể làm chủ công nghệ cao, tạo ra những sản phẩm có độ chính xác vượt trội và chất lượng toàn cầu. Trải qua hành trình hơn một thập kỷ, Gremsy đã phát triển từ một startup công nghệ nhỏ trở thành thương hiệu được tin dùng tại nhiều quốc gia trên thế giới, là đối tác của nhiều doanh nghiệp UAV tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và các thị trường lớn khác.

Các dòng sản phẩm chủ lực của Gremsy - bao gồm gimbal UAV, camera module và hệ thống cảm biến quang học – đã và đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như hàng không, nông nghiệp chính xác, công nghiệp, quốc phòng và vũ trụ.

Đằng sau những sản phẩm mang thương hiệu Gremsy là năng lực R&D vững mạnh, cùng đội ngũ kỹ sư Việt Nam giàu kinh nghiệm, liên tục đổi mới để mang đến các giải pháp công nghệ bền vững, thông minh và có tính ứng dụng cao.

Với Dự án GP1, Gremsy hướng đến mục tiêu xây dựng nhà máy công nghệ cao chuẩn quốc tế, đáp ứng các tiêu chuẩn LEED Gold và ESG, hướng tới phát triển xanh - bền vững - trách nhiệm xã hội.

Đây không chỉ là công trình sản xuất, mà còn là bước tiến chiến lược giúp Gremsy củng cố vị thế doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Song Hà

doanh nghiệp Việt Nam

Khu Công nghệ cao

công nghệ cao

chuẩn quốc tế

lễ khởi công

trách nhiệm xã hội

Công nghệ Việt Nam

doanh nghiệp công nghệ
