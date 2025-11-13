Hai Sáu Sáu bắt tay cùng Samsung mở rộng danh mục điện thoại trong kênh điện máy

Hợp tác này mở rộng hệ thống phân phối điện thoại và mang trải nghiệm công nghệ liền mạch đến người tiêu dùng Việt.



Hai Sáu Sáu và Samsung bắt tay triển khai chiến lược “One Samsung”, tái định hình mô hình bán hàng trong kênh điện máy Việt Nam.

Tại Hội nghị Khách hàng Điện thoại Samsung – Kênh CE Phía Nam, diễn ra tại Khách sạn New World Saigon (TP HCM), Hai Sáu Sáu được công bố là đối tác phân phối chiến lược mới của Samsung trong lĩnh vực điện thoại. Sự kiện quy tụ gần 200 đại lý, nhà bán lẻ và đối tác trong ngành hàng điện máy khu vực phía Nam, trở thành dấu mốc quan trọng cho cả hai bên trong việc mở rộng quy mô phân phối và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Theo thỏa thuận hợp tác, Hai Sáu Sáu sẽ đảm nhiệm vai trò trọng yếu trong việc phân phối và mở rộng độ phủ các sản phẩm điện thoại Samsung tại hệ thống cửa hàng điện máy, đồng thời triển khai mô hình bán hàng tích hợp theo tinh thần “One Samsung” – nơi các sản phẩm thuộc nhiều ngành hàng của Samsung được kết nối trong cùng một trải nghiệm tiêu dùng thống nhất.

"One Samsung” được định vị là chiến lược bán hàng hợp nhất, giúp tối ưu trải nghiệm người dùng từ điểm chạm đầu tiên đến sau mua hàng – thông qua việc kết nối danh mục sản phẩm của Samsung (TV, thiết bị gia dụng, điện thoại, máy tính bảng, thiết bị đeo thông minh, v.v.) trong cùng một không gian trưng bày và tư vấn.



Ông Phạm Hữu Phước – Phó Chủ tịch Công ty Hai Sáu Sáu chia sẻ tại sự kiện.

Ông Phạm Hữu Phước – Phó Chủ tịch Công ty Hai Sáu Sáu, chia sẻ: “Việc Hai Sáu Sáu đồng hành cùng Samsung trong kênh điện máy là bước đi chiến lược, nhằm giúp các đại lý và người tiêu dùng được tiếp cận với mô hình bán hàng hiện đại, nơi mỗi sản phẩm không đứng riêng lẻ mà góp phần hoàn thiện trải nghiệm công nghệ trong từng ngôi nhà Việt.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong phân phối các sản phẩm điện tử và thiết bị gia dụng, Hai Sáu Sáu sở hữu hệ thống đại lý phủ rộng tại khu vực phía Nam, cùng năng lực vận hành và hậu cần linh hoạt.

Việc trở thành đối tác phân phối chiến lược của Samsung không chỉ giúp Hai Sáu Sáu đa dạng hóa danh mục kinh doanh, mà còn tạo đà tăng trưởng bền vững thông qua việc khai thác đồng bộ các ngành hàng công nghệ cao".









