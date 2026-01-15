Hành trình phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam năm 2025

Đó là một hành trình gắn bó lâu dài cùng đất nước và cộng đồng, được dẫn dắt bởi khung chiến lược "Together Towards ZERO & Beyond" của Tập đoàn Carlsberg, định hình các cam kết xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị từ hoạt động sản xuất, chuỗi cung ứng đến con người và cộng đồng nơi doanh nghiệp hiện diện.





Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam

Hơn ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Carlsberg kiên định với sứ mệnh "sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn". Trên nền tảng đó, Carlsberg Việt Nam đặt ra những mục tiêu phát triển bền vững rõ ràng, trong đó có cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028, đóng góp thiết thực cho mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn các cam kết này được triển khai một cách rõ nét và thực chất, thể hiện qua những bước tiến cụ thể trong vận hành, quản trị tài nguyên, xây dựng văn hóa an toàn và mở rộng các chương trình cộng đồng dài hạn, đồng thời được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín.

Từ đầu năm 2025, Carlsberg Việt Nam chủ động củng cố nền tảng quản trị phát triển bền vững thông qua việc thành lập Ủy ban Phát triển Bền vững, với sự tham gia của đại diện các phòng ban liên quan. Ủy ban đóng vai trò điều phối các nỗ lực trong toàn doanh nghiệp, xác định các ưu tiên trọng tâm và thúc đẩy triển khai các sáng kiến then chốt một cách đồng bộ và nhất quán.

Tại nhà máy bia Phú Bài, phát triển bền vững được tích hợp như một nguyên tắc cốt lõi trong toàn bộ quá trình vận hành. Tháng 8-2025, dự án mở rộng nhà máy chính thức được hoàn thành và đưa vào hoạt động, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực sản xuất song hành cùng giảm thiểu tác động môi trường.

Carlsberg Việt Nam chính thức khánh thành dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài vào tháng 8-2025, đánh dấu bước tiến mới trong năng lực sản xuất

Bên cạnh các cam kết trong vận hành, Carlsberg Việt Nam chú trọng tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng địa phương, nhất là tại miền Trung, nơi doanh nghiệp đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ. Tiêu biểu là chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương", sáng kiến cộng đồng được triển khai 7 năm qua. Tính đến nay, chương trình đã mang hơn 3,3 triệu mét khối nước sạch đến gần 9.500 hộ gia đình, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và sinh kế cho khoảng 40.000 người dân tại các tỉnh miền Trung.

Những nỗ lực phát triển bền vững của doanh nghiệp đã được ghi nhận thông qua nhiều giải thưởng uy tín trong năm 2025. Ngay trong lần đầu tiên tham gia, doanh nghiệp được xếp hạng Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam 2025 do VBCSD – VCCI tổ chức…