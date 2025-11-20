Hơn 200 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam

Đây là sự kiện thường niên lần thứ 3 được giới chuyên môn và doanh nghiệp trong ngành Hàng hải và Đóng tàu mong đợi.

Triển lãm do Công ty Fireworks Trade Media Việt Nam - Trực thuộc Tập đoàn Fireworks Trade Media tổ chức với mục tiêu tạo nên một diễn đàn công nghệ – giao thương hàng đầu khu vực dành cho ngành công nghiệp biển và chuỗi cung ứng hàng hải.

VIMOX 2025 đánh dấu bước phát triển vượt bậc khi chính thức mở rộng quy mô ra khu vực phía Nam, với không gian trưng bày tăng mạnh so với kỳ trước, đạt hơn 3.000 m².

Sự kiện quy tụ hơn 200 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Mỹ, Anh, Đức, Singapore, Malaysia, Ý, Đài Loan-Trung Quốc, Hàn Quốc, Đan Mạch, Trung Quốc, Thái Lan, Na Uy và Nga, Phần Lan.



Triển lãm mang đến hệ sinh thái đa dạng về máy móc, thiết bị và công nghệ hiện đại, trải rộng trên nhiều lĩnh vực trọng yếu của ngành.

- Giải pháp kỹ thuật và thiết bị hàng hải (Viet Phong Industrial Services cùng các đối tác Wärtsilä, WinGD, Metizoft AS)

- Đóng tàu và chế tạo tàu (Austal Vietnam, PVSM, Nhà máy Đóng tàu Hải Minh, TRIAC Composites)

- Cơ khí công nghiệp và thủy lực (Xuzhou Zhonghe Heavy Industry, Pingyuan Jingke Hydraulic)

- Dây cáp và linh kiện (Anhui Yatai Anchor Chain, Zhejiang Shuangniao Anchor Chain)

- Vật liệu công nghiệp (Wincell Insulation)

- Thiết bị tự động hóa và robot (Suzhou L-ROBOT Intelligent Equipment, Golden Harvest Shipping Service)

- Dịch vụ logistics và vận hành tàu (Oceanic Link, Luis Luo Marine Service)

Cùng với nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến khác, VIMOX 2025 mở rộng không gian trải nghiệm, mang đến cho khách tham quan cái nhìn toàn diện về xu hướng và sự đổi mới của ngành hàng hải – đóng tàu.



Một trong những điểm nhấn của triển lãm là gian hàng của Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian – đơn vị tiên phong trong việc cung cấp vật liệu thép và giải pháp kim loại cho ngành đóng tàu cũng như công nghiệp nặng tại Việt Nam, đồng thời là Nhà tài trợ Bạch kim của triển lãm. Gian hàng này thu hút đông đảo khách tham quan, trở thành điểm dừng chân ấn tượng tại triển lãm.

Trong ngày đầu tiên, triển lãm đã thu hút hơn 2.000 lượt khách tham quan, quy tụ đại diện từ các tập đoàn hàng hải trong và ngoài nước, chủ tàu, lãnh đạo các nhà máy đóng tàu, nhà sản xuất thiết bị, viện thiết kế và các trường đào tạo hàng hải, cùng các công ty vận tải biển, nhà cung cấp dịch vụ logistics, các nhà tư vấn kỹ thuật và chuyên gia công nghiệp.





Sự kiện cũng ghi nhận sự hiện diện của các chuyên gia, học giả, tổ chức quốc tế và đông đảo sinh viên từ các trường đại học chuyên ngành hàng hải và năng lượng.

Không khí giao thương sôi nổi, cùng những cơ hội kết nối giữa các đối tác trong và ngoài nước, hứa hẹn hai ngày tiếp theo của VIMOX 2025 sẽ tiếp tục thu hút đông đảo khách tham dự, mở rộng hợp tác và thúc đẩy đầu tư quốc tế trong ngành hàng hải và đóng tàu.

Song song với hoạt động trưng bày, chuỗi hội nghị và hội thảo chuyên ngành diễn ra trong hai ngày không chỉ đi sâu vào các nội dung chuyên môn mà còn trở thành diễn đàn mở, là nơi chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và giải đáp các vấn đề thực tiễn của ngành.





Với quy mô ngày càng mở rộng, nội dung chuyên sâu và định hướng phát triển bền vững, Triển lãm Quốc tế Máy móc Thiết bị ngành Hàng hải Đóng tàu Việt Nam (VIMOX 2025) tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn kết nối tri thức, công nghệ và giải pháp của ngành hàng hải Việt Nam.

Qua đó, VIMOX 2025 không chỉ phản ánh sự phát triển năng động của ngành đóng tàu và hàng hải, mà còn thể hiện tầm nhìn của Việt Nam trong chiến lược phát triển xanh và bền vững, hướng tới vị thế trung tâm hàng hải và logistics khu vực Đông Nam Á trong tương lai gần.





