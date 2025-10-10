Idemitsu vận hành thương mại nhà máy sản xuất viên nén đen quy mô lớn

Công ty TNHH Idemitsu Kosan (Idemitsu, trụ sở chính: Tokyo, Nhật Bản) đã bắt đầu vận hành thương mại nhà máy mới xây dựng tại tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ), Việt Nam để sản xuất viên nén đen (BP) – một loại nhiên liệu sinh khối – vào ngày 8-10.

Đây là nhà máy sản xuất viên nén đen quy mô thương mại đầu tiên tại Việt Nam, với công suất đạt 120.000 tấn/năm, là một trong số những nhà máy có quy mô lớn nhất thế giới. Sản phẩm viên nén năng lượng xanh Idemitsu™ (IGEP) được sản xuất tại đây sẽ được cung cấp làm nhiên liệu thay thế than đá cho các khách hàng tại Nhật Bản, hỗ trợ đạt được mục tiêu giảm phát thải và trung hòa khí các-bon.

Nhà máy sản xuất viên nén đen của Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Idemitsu Việt Nam, công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Idemitsu

Viên nén đen là nguồn năng lượng sinh khối, được làm từ các nguyên liệu như gỗ đã trải qua quá trình xử lý nhiệt. IGEP được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu khử các-bon của các khách hàng hiện đang sử dụng than đá.

Từ năm 2020, Idemitsu đã vận hành nhà máy thử nghiệm sản xuất viên nén đen quy mô nhỏ tại Việt Nam, và trong thời gian này, các lô thử nghiệm IGEP đã được cung cấp cho khoảng 20 doanh nghiệp tại Nhật Bản. Kết quả đánh giá cho thấy IGEP là nguồn nhiên liệu thay thế than đá hiệu quả và ổn định.

Viên Nén Năng Lượng Xanh Idemitsu (IGEP)

Idemitsu đặt mục tiêu đạt công suất cung ứng 3 triệu tấn viên nén đen mỗi năm trên toàn cầu. Công ty cam kết hỗ trợ khách hàng trong hành trình giảm phát thải, đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội tại Việt Nam thông qua tạo việc làm và sử dụng bền vững nguồn nguyên liệu gỗ trong nước.