Khải Hưng Corp khẳng định cam kết phát triển bền vững sau Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2025

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) diễn ra vào ngày 16-9 vừa qua, phát triển bền vững và tiêu chí ESG đã trở thành chủ đề cốt lõi, định hình hướng đi cho khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam.

ESG không chỉ là xu hướng, mà giờ đây trở thành tiêu chuẩn mới để doanh nghiệp khẳng định trách nhiệm với cộng đồng và tạo nền tảng phát triển kinh tế dài hạn. Đây được xem là điểm nóng tại VPSF 2025. Cùng với nhiều doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác, Khải Hưng Corp cũng có mặt tại sự kiện để lắng nghe, chia sẻ và kết nối.

Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đức Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khải Hưng Corp, để tìm hiểu rõ hơn về những thông điệp, tầm nhìn và định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

PV: Ông có thể chia sẻ lý do và mục tiêu chính của Khải Hưng Corp khi tham gia Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025?

Ông Lê Đức Hưng: Chúng tôi muốn lắng nghe, chia sẻ và đóng góp tiếng nói thực tiễn từ góc độ một doanh nghiệp bất động sản, dịch vụ và đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực đô thị – du lịch - lưu trú gắn với phát triển bền vững. Đây cũng là cơ hội để Khải Hưng Corp kết nối với các đối tác, chuyên gia và học hỏi các xu thế mới, nhằm định hình chiến lược dài hạn cho tập đoàn.

Và cũng thông qua các phiên đối thoại, Khải Hưng Corp còn mong muốn tận dụng những "lối mở" mà Nghị quyết 68 mang lại để gửi tiếng nói đến các cấp lãnh đạo. Với phương châm "đồng kiến tạo", tôi nhận thấy có rất nhiều doanh nghiệp cùng chung ý chí phát triển, từ đó nuôi dưỡng mong muốn "góp gió thành bão", cùng nhau kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bền vững hơn.

PV: Khải Hưng Corp tham gia diễn đàn lần này với vai trò gì?

Ông Lê Đức Hưng: Lần này, Khải Hưng Corp tham gia với vai trò thành viên đồng hành và cũng là một trong những doanh nghiệp đóng góp ý kiến trực tiếp trong phiên thảo luận liên quan đến phát triển hạ tầng - bất động sản du lịch và vùng kinh tế mới. Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm khi được đại diện cho tiếng nói của một bộ phận doanh nghiệp vừa và lớn trong ngành.

Ông Lê Đức Hưng cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025

PV: Ở góc độ một doanh nghiệp tư nhân, ông đã mang thông điệp gì đến diễn đàn?

Ông Lê Đức Hưng: Thông điệp của chúng tôi là Phát triển kinh tế tư nhân cần đi đôi với sự bền vững, bản sắc địa phương và giá trị cộng đồng. Khải Hưng không chỉ xây khu nghỉ dưỡng để bán, mà hướng tới kiến tạo không gian sống, nghỉ dưỡng và đầu tư gắn liền với thiên nhiên, văn hóa, và nhu cầu dài hạn của thế hệ tương lai. Chúng tôi tin rằng mỗi doanh nghiệp tư nhân đều có thể trở thành "tế bào" khỏe mạnh trong cơ thể nền kinh tế quốc gia.

PV: Sau khi tham dự, đâu là những thông tin, xu hướng hay bài học quan trọng mà Khải Hưng gặt hái được?

Ông Lê Đức Hưng: Qua diễn đàn, chúng tôi nhận thấy rõ các xu thế sau: (1) Chính phủ tiếp tục khuyến khích kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng; (2) Bất động sản gắn với hạ tầng giao thông và du lịch xanh sẽ là trọng tâm; (3) Các tiêu chí ESG và phát triển bền vững sẽ ngày càng trở thành "giấy thông hành" cho doanh nghiệp. Đây là những bài học quan trọng để Khải Hưng rà soát và điều chỉnh chiến lược trong giai đoạn tới.

PV: Từ những góc nhìn, thông tin gặt hái được tại diễn đàn, Khải Hưng đang định hướng phát triển như thế nào trong thời gian tới, đặc biệt là với khu nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Bảo Lộc - ông đánh giá tiềm năng của thị trường này ra sao?

Ông Lê Đức Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hưng

PV: Khu nghỉ dưỡng Sun Valley tại Bảo Lộc được xem là một trong những dự án chiến lược của Khải Hưng. Ông có thể chia sẻ thêm về tầm nhìn và lợi thế nổi bật của khu nghỉ dưỡng này?

Ông Lê Đức Hưng: Sun Valley là một khu nghỉ dưỡng chiến lược được Khải Hưng phát triển tại Bảo Lộc. Chúng tôi rất tâm huyết và sẽ cố gắng biến nơi này thành điểm nhấn của thành phố. Với quy mô hơn 50ha, khu nghỉ dưỡng được quy hoạch đồng bộ theo mô hình nghỉ dưỡng - sinh thái - thương mại. Điểm khác biệt lớn nhất là Sun Valley không chỉ đơn thuần là một khu nghỉ dưỡng, mà còn tích hợp Sun Valley Farm - một không gian trải nghiệm nông nghiệp du lịch, gắn kết với cộng đồng và tạo sinh khí cho toàn khu.

PV: Sun Valley sẽ mang lại giá trị khác biệt nào cho khách hàng và cho sự phát triển của khu vực Bảo Lộc nói riêng, cũng như thị trường bất động sản nói chung?

Ông Lê Đức Hưng: Sun Valley không chỉ mang lại một chốn an cư, nghỉ dưỡng chất lượng cao cho khách hàng, mà còn góp phần tạo nên hệ sinh thái du lịch - thương mại cho Bảo Lộc. Chúng tôi mong muốn khu vực này sẽ trở thành cú hích thúc đẩy thị trường bất động sản khu vực phát triển chuyên nghiệp hơn, đồng thời góp phần nâng tầm hình ảnh Bảo Lộc như một "Đà Lạt mới" nhưng mang phong cách hiện đại, đồng bộ và khác biệt.

Nội khu dự án nghỉ dưỡng Sun Valley với hạ tầng đồng bộ và không gian cảnh quan thoáng mát.

PV: Trước kia có nhiều thông tin bất lợi cho doanh nghiệp báo chí phản ánh, ông có thể chia sẻ thêm về vấn đề này?

Ông Lê Đức Hưng: Thực ra, ở giai đoạn đầu khi đến với Bảo Lộc, mong muốn lớn nhất của tôi và đội ngũ là được góp sức xây dựng quê hương, bởi tôi vốn là người con sinh ra tại Lâm Đồng. Tuy nhiên, do bối cảnh pháp lý còn mới, đã từng có những hiểu lầm và thông tin truyền thông chưa chính xác, gây ra một số thông tin bất lợi.

Vào thời điểm đó, Bảo Lộc và Bảo Lâm chưa có quy hoạch chung, dẫn đến mâu thuẫn giữa các loại quy hoạch, từ sử dụng đất đến xây dựng, và đặc biệt chưa có tiền lệ cho các dự án đầu tư ngoài nhà nước. Vì vậy, chúng tôi không thể triển khai với vai trò chủ đầu tư chính thức, mà đi theo hướng phát triển, tập trung làm đẹp cảnh quan, xây dựng và cung cấp dịch vụ.

Trong hành trình đó, tôi và đội ngũ luôn dồn trọn tâm huyết, thậm chí huy động nguồn lực từ nhiều nơi, với mong muốn kiến tạo một khu nghỉ dưỡng vừa đẹp, vừa bài bản, vừa mang lại giá trị thực sự cho địa phương. Tôi nghĩ đây là phần tất yếu khi doanh nghiệp đi đầu, dám thử nghiệm những mô hình chưa có tiền lệ.

Điều quan trọng là chúng tôi luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm và mục tiêu tạo giá trị lâu dài cho Bảo Lộc, và tôi tin rằng những gì chúng tôi đã và đang làm ở Sun Valley cũng như các dự án khác sẽ là minh chứng rõ ràng nhất - rằng Khải Hưng đi đường dài và cam kết đồng hành cùng sự phát triển của Bảo Lộc. Điều này càng cho thấy Khải Hưng luôn chọn con đường phát triển bền vững, kiên nhẫn đồng hành cùng địa phương, thay vì chạy theo lợi ích ngắn hạn.

PV: Xin chân thành cảm ơn ông.